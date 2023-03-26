https://ria.ru/20230326/lavra-1860715476.html
В Киево-Печерскую лавру на молитву пришли несколько тысяч верующих
В Киево-Печерскую лавру на молитву пришли несколько тысяч верующих - РИА Новости, 26.03.2023
В Киево-Печерскую лавру на молитву пришли несколько тысяч верующих
Несколько тысяч человек собрались на богослужение в Киево-Печерской лавре, которое провел предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T11:54
2023-03-26T11:54
2023-03-26T16:12
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
юнеско
владимир зеленский
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религия
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались на богослужение в Киево-Печерской лавре, которое провел предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале УПЦ. "В святой обители звучит сильная молитва. Мир живет не за счет разговоров, а молитвами. Прошу вас, братья и сестры, молиться за братию, чтобы они могли здесь совершать свое служение и возносить свои молитвы и впредь", — обратился митрополит Онуфрий к верующим. Эта воскресная служба может оказаться последней в лавре — власти потребовали, чтобы монахи покинули обитель до 29 марта. Как заявил Национальный историко-культурный заповедник "Киево-Печерская лавра", с этой даты будет расторгнут договор аренды, заключенный в 2013 году, поэтому монахи должны освободить все переданные им помещения. В ответ на это наместник монастыря митрополит Павел заявил в видеообращении к Владимиру Зеленскому, что монахи не оставят лавру, так как предложение поселиться в ней они в свое время получили от Верховного совета и правительства, а не от Министерства культуры, а указа кабинета министр о разрыве договоров аренды не было.Митрополит Павел также призвал православных украинцев прийти в монастырь на молебен, подчеркнув, что их долг — вместе с духовенством защищать святыни всеми законными средствами. В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.
https://ria.ru/20230325/lavra-1860615216.html
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Тысячи верующих на воскресной молитве в Киево-Печерской лавре
Тысячи верующих на воскресной молитве в Киево-Печерской лавре
2023-03-26T11:54
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, ситуация вокруг упц, юнеско, владимир зеленский, украина, ссср
Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, ЮНЕСКО, Владимир Зеленский, Украина, СССР, Религия
В Киево-Печерскую лавру на молитву пришли несколько тысяч верующих
Несколько тысяч верующих пришли в Киево-Печерскую лавру на молитву в воскресенье
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
Несколько тысяч человек собрались на богослужение в Киево-Печерской лавре, которое провел предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале УПЦ
.
"В святой обители звучит сильная молитва. Мир живет не за счет разговоров, а молитвами. Прошу вас, братья и сестры, молиться за братию, чтобы они могли здесь совершать свое служение и возносить свои молитвы и впредь", — обратился митрополит Онуфрий к верующим.
Эта воскресная служба может оказаться последней в лавре — власти потребовали, чтобы монахи покинули обитель до 29 марта. Как заявил Национальный историко-культурный заповедник "Киево-Печерская лавра", с этой даты будет расторгнут договор аренды, заключенный в 2013 году, поэтому монахи должны освободить все переданные им помещения.
В ответ на это наместник монастыря митрополит Павел заявил в видеообращении к Владимиру Зеленскому
, что монахи не оставят лавру, так как предложение поселиться в ней они в свое время получили от Верховного совета и правительства, а не от Министерства культуры, а указа кабинета министр о разрыве договоров аренды не было.
Монахи призвали Зеленского перестать издеваться над верующими
Митрополит Павел также призвал православных украинцев прийти в монастырь на молебен, подчеркнув, что их долг — вместе с духовенством защищать святыни всеми законными средствами.
Киево-Печерская лавра основана в XI веке, это один из главных центров русского православия и просвещения. Там захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Монастырь закрывали в советское время, но в 1988 году восстановили: власти передали церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году — ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия.
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ
— крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.
В Киево-Печерской лавре не будут выполнять указание о выселении монахов