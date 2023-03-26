https://ria.ru/20230326/lavra-1860715476.html

В Киево-Печерскую лавру на молитву пришли несколько тысяч верующих

В Киево-Печерскую лавру на молитву пришли несколько тысяч верующих - РИА Новости, 26.03.2023

В Киево-Печерскую лавру на молитву пришли несколько тысяч верующих

Несколько тысяч человек собрались на богослужение в Киево-Печерской лавре, которое провел предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T11:54

2023-03-26T11:54

2023-03-26T16:12

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

юнеско

владимир зеленский

украина

ссср

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860745140_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_82b49a5e0c83027c72bc89e476a68a0a.jpg

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались на богослужение в Киево-Печерской лавре, которое провел предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале УПЦ. "В святой обители звучит сильная молитва. Мир живет не за счет разговоров, а молитвами. Прошу вас, братья и сестры, молиться за братию, чтобы они могли здесь совершать свое служение и возносить свои молитвы и впредь", — обратился митрополит Онуфрий к верующим. Эта воскресная служба может оказаться последней в лавре — власти потребовали, чтобы монахи покинули обитель до 29 марта. Как заявил Национальный историко-культурный заповедник "Киево-Печерская лавра", с этой даты будет расторгнут договор аренды, заключенный в 2013 году, поэтому монахи должны освободить все переданные им помещения. В ответ на это наместник монастыря митрополит Павел заявил в видеообращении к Владимиру Зеленскому, что монахи не оставят лавру, так как предложение поселиться в ней они в свое время получили от Верховного совета и правительства, а не от Министерства культуры, а указа кабинета министр о разрыве договоров аренды не было.Митрополит Павел также призвал православных украинцев прийти в монастырь на молебен, подчеркнув, что их долг — вместе с духовенством защищать святыни всеми законными средствами. В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.

https://ria.ru/20230325/lavra-1860615216.html

https://ria.ru/20230324/lavra-1860322002.html

украина

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тысячи верующих на воскресной молитве в Киево-Печерской лавре Тысячи верующих на воскресной молитве в Киево-Печерской лавре 2023-03-26T11:54 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

русская православная церковь, ситуация вокруг упц, юнеско, владимир зеленский, украина, ссср