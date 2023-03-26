Воскресные службы УПЦ в Киево-Печерской лавре могут пройти в последний раз
Воскресные службы канонической Церкви в Киево-Печерской лавре могут пройти в последний раз
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Воскресные службы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут состояться в Киево-Печерской лавре в последний раз 26 марта, следует из сообщения на сайте лавры.
Согласно информации с сайта лавры, литургии 26 марта запланированы в храмах Всех преподобных Печерских, икон Божией Матери "Всех скорбящих Радосте" и "Живоносный источник", в храме в честь преподобного Агапита Печерского, Аннозачатьевской церкви, храме преподобного Сергия Радонежского, а также на площади перед Крестовоздвиженским храмом.
Национальный историко-культурный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта направил в монастырь письмо, в котором сообщил, что с 29 марта 2023 года будет расторгнут договор аренды, заключенный в 2013 году и, соответственно, "администрация заповедника требует освободить все помещения, которые были переданы монастырю по указанному договору".
В ответ на это наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил в видеообращении к Владимиру Зеленскому, что монахи Киево-Печерской лавры не оставят обитель, несмотря на требования властей, так как предложение "поселиться в лавре" монахи в свое время получили по решению Верховного совета и правительства, а не минкультуры, и нет указания кабинета министров о разрыве договоров аренды.
Митрополит Павел также призвал православных украинцев прийти на территорию обители на молебен, подчеркнув, что долг верующих - защищать свои святыни вместе с духовенством всеми законными средствами.
Киево-Печерская лавра - монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры - митрополит Павел (Лебедь).