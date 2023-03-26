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Воскресные службы УПЦ в Киево-Печерской лавре могут пройти в последний раз - РИА Новости, 26.03.2023
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08:31 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/lavra-1860693516.html
Воскресные службы УПЦ в Киево-Печерской лавре могут пройти в последний раз
Воскресные службы УПЦ в Киево-Печерской лавре могут пройти в последний раз - РИА Новости, 26.03.2023
Воскресные службы УПЦ в Киево-Печерской лавре могут пройти в последний раз
Воскресные службы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут состояться в Киево-Печерской лавре в последний раз 26 марта, следует из сообщения на... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T08:31
2023-03-26T08:31
русская православная церковь
юнеско
ситуация вокруг упц
сергий радонежский
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Воскресные службы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут состояться в Киево-Печерской лавре в последний раз 26 марта, следует из сообщения на сайте лавры. Согласно информации с сайта лавры, литургии 26 марта запланированы в храмах Всех преподобных Печерских, икон Божией Матери "Всех скорбящих Радосте" и "Живоносный источник", в храме в честь преподобного Агапита Печерского, Аннозачатьевской церкви, храме преподобного Сергия Радонежского, а также на площади перед Крестовоздвиженским храмом. Национальный историко-культурный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта направил в монастырь письмо, в котором сообщил, что с 29 марта 2023 года будет расторгнут договор аренды, заключенный в 2013 году и, соответственно, "администрация заповедника требует освободить все помещения, которые были переданы монастырю по указанному договору". В ответ на это наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил в видеообращении к Владимиру Зеленскому, что монахи Киево-Печерской лавры не оставят обитель, несмотря на требования властей, так как предложение "поселиться в лавре" монахи в свое время получили по решению Верховного совета и правительства, а не минкультуры, и нет указания кабинета министров о разрыве договоров аренды. Митрополит Павел также призвал православных украинцев прийти на территорию обители на молебен, подчеркнув, что долг верующих - защищать свои святыни вместе с духовенством всеми законными средствами. Киево-Печерская лавра - монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры - митрополит Павел (Лебедь).
https://ria.ru/20230325/lavra-1860619839.html
https://ria.ru/20230324/seminaristy-1860531954.html
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русская православная церковь, юнеско, ситуация вокруг упц, сергий радонежский, владимир зеленский
Русская православная церковь, ЮНЕСКО, Ситуация вокруг УПЦ, Сергий Радонежский, Владимир Зеленский
Воскресные службы УПЦ в Киево-Печерской лавре могут пройти в последний раз

Воскресные службы канонической Церкви в Киево-Печерской лавре могут пройти в последний раз

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Воскресные службы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут состояться в Киево-Печерской лавре в последний раз 26 марта, следует из сообщения на сайте лавры.
Согласно информации с сайта лавры, литургии 26 марта запланированы в храмах Всех преподобных Печерских, икон Божией Матери "Всех скорбящих Радосте" и "Живоносный источник", в храме в честь преподобного Агапита Печерского, Аннозачатьевской церкви, храме преподобного Сергия Радонежского, а также на площади перед Крестовоздвиженским храмом.
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25 марта, 17:28
Национальный историко-культурный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта направил в монастырь письмо, в котором сообщил, что с 29 марта 2023 года будет расторгнут договор аренды, заключенный в 2013 году и, соответственно, "администрация заповедника требует освободить все помещения, которые были переданы монастырю по указанному договору".
В ответ на это наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил в видеообращении к Владимиру Зеленскому, что монахи Киево-Печерской лавры не оставят обитель, несмотря на требования властей, так как предложение "поселиться в лавре" монахи в свое время получили по решению Верховного совета и правительства, а не минкультуры, и нет указания кабинета министров о разрыве договоров аренды.
Митрополит Павел также призвал православных украинцев прийти на территорию обители на молебен, подчеркнув, что долг верующих - защищать свои святыни вместе с духовенством всеми законными средствами.
Киево-Печерская лавра - монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры - митрополит Павел (Лебедь).
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