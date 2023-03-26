https://ria.ru/20230326/kravtsov-1860777250.html

Министр просвещения вручил награды учителям Ставропольского края

Министр просвещения вручил награды учителям Ставропольского края - РИА Новости, 26.03.2023

Министр просвещения вручил награды учителям Ставропольского края

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов встретился в Железноводске с представителями педагогической общественности Ставропольского края – с... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T20:27

2023-03-26T20:27

2023-03-26T20:27

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

сергей кравцов

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов встретился в Железноводске с представителями педагогической общественности Ставропольского края – с победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства, советниками директоров школ по воспитательной работе, а также представителями педагогических династий.Сергей Кравцов подчеркнул, что эта встреча с учителями проходит в рамках Года педагога и наставника, объявленного президентом России."Программа Года педагога и наставника включает множество мероприятий. То, что он объявлен в стране, еще раз говорит о том, как много значит профессия учителя. Сегодня мы обсуждаем меры по поддержке педагогов, а также те решения, которые обеспечат рост престижа профессии", - заявил Сергей Кравцов.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил учителей за вклад в развитие региона."Вы учите детей любить родной край и заботиться о нем. Ваши выпускники уже работают в экономике и социальной сфере региона, помогают его развитию. И они благодарны вам за переданные знания, отданную частицу души. Каждый из них считает своего учителя самым лучшим", - отметил Владимир Владимиров.Министр просвещения вручил педагогам ведомственные награды. Звания "Заслуженный учитель" была удостоена преподаватель истории и обществознания гимназии № 2 города Георгиевска Елена Алексина, знака "Почетный наставник" – учитель лицея № 5 города Ставрополя Ольга Бурба.Почетные грамоты Минпросвещения России были получили учитель физики гимназии № 25 города Ставрополя Екатерина Набродова, учитель иностранного языка средней школы № 16 села Александровское Мария Петькова и педагог Ставропольского центра образования имени Владислава Духина Ирина Моисеева – представитель педагогической династии династии Моисеевых-Петьковых, общий профессиональный стаж которой составляет 235 лет.Сергей Кравцов отметил, что педагогические династии – это пример любви к своей профессии, и в Год педагога и наставника Минпросвещения России готовит тематический альманах, посвященный истории учительских династий.В ходе рабочего визита в Ставропольский край Министр просвещения провел встречу с главой региона Владимиром Владимировом, на которой они обсудили вопросы развития системы образования Ставрополья, участие в реализации национальных проектов и федеральных программ, потенциал дополнительного образования и открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей детей и молодежи "Сириус 26".Губернатор информировал, что в 2023 году на Ставрополье идет строительство 6 школ на 5,1 тысяч мест и 6 детских садов на 840 мест. Регион активно включился в программу капремонта школ: в прошлом году было отремонтировано 11 зданий, в этом планируется обновить 31 школу.В настоящее время в Ставропольском крае создано 220 центров "Точка роста", в 2023 году откроется еще 53. В детских технопарках в Ставрополе и Невинномысске занимаются 1,8 тысяч ребят.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов