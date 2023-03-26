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Министр просвещения вручил награды учителям Ставропольского края - РИА Новости, 26.03.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
20:27 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/kravtsov-1860777250.html
Министр просвещения вручил награды учителям Ставропольского края
Министр просвещения вручил награды учителям Ставропольского края - РИА Новости, 26.03.2023
Министр просвещения вручил награды учителям Ставропольского края
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов встретился в Железноводске с представителями педагогической общественности Ставропольского края – с... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T20:27
2023-03-26T20:27
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
сергей кравцов
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов встретился в Железноводске с представителями педагогической общественности Ставропольского края – с победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства, советниками директоров школ по воспитательной работе, а также представителями педагогических династий.Сергей Кравцов подчеркнул, что эта встреча с учителями проходит в рамках Года педагога и наставника, объявленного президентом России."Программа Года педагога и наставника включает множество мероприятий. То, что он объявлен в стране, еще раз говорит о том, как много значит профессия учителя. Сегодня мы обсуждаем меры по поддержке педагогов, а также те решения, которые обеспечат рост престижа профессии", - заявил Сергей Кравцов.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил учителей за вклад в развитие региона."Вы учите детей любить родной край и заботиться о нем. Ваши выпускники уже работают в экономике и социальной сфере региона, помогают его развитию. И они благодарны вам за переданные знания, отданную частицу души. Каждый из них считает своего учителя самым лучшим", - отметил Владимир Владимиров.Министр просвещения вручил педагогам ведомственные награды. Звания "Заслуженный учитель" была удостоена преподаватель истории и обществознания гимназии № 2 города Георгиевска Елена Алексина, знака "Почетный наставник" – учитель лицея № 5 города Ставрополя Ольга Бурба.Почетные грамоты Минпросвещения России были получили учитель физики гимназии № 25 города Ставрополя Екатерина Набродова, учитель иностранного языка средней школы № 16 села Александровское Мария Петькова и педагог Ставропольского центра образования имени Владислава Духина Ирина Моисеева – представитель педагогической династии династии Моисеевых-Петьковых, общий профессиональный стаж которой составляет 235 лет.Сергей Кравцов отметил, что педагогические династии – это пример любви к своей профессии, и в Год педагога и наставника Минпросвещения России готовит тематический альманах, посвященный истории учительских династий.В ходе рабочего визита в Ставропольский край Министр просвещения провел встречу с главой региона Владимиром Владимировом, на которой они обсудили вопросы развития системы образования Ставрополья, участие в реализации национальных проектов и федеральных программ, потенциал дополнительного образования и открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей детей и молодежи "Сириус 26".Губернатор информировал, что в 2023 году на Ставрополье идет строительство 6 школ на 5,1 тысяч мест и 6 детских садов на 840 мест. Регион активно включился в программу капремонта школ: в прошлом году было отремонтировано 11 зданий, в этом планируется обновить 31 школу.В настоящее время в Ставропольском крае создано 220 центров "Точка роста", в 2023 году откроется еще 53. В детских технопарках в Ставрополе и Невинномысске занимаются 1,8 тысяч ребят.
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социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Сергей Кравцов

Министр просвещения вручил награды учителям Ставропольского края

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов встретился в Железноводске с представителями педагогической общественности Ставропольского края – с победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства, советниками директоров школ по воспитательной работе, а также представителями педагогических династий.
Сергей Кравцов подчеркнул, что эта встреча с учителями проходит в рамках Года педагога и наставника, объявленного президентом России.
"Программа Года педагога и наставника включает множество мероприятий. То, что он объявлен в стране, еще раз говорит о том, как много значит профессия учителя. Сегодня мы обсуждаем меры по поддержке педагогов, а также те решения, которые обеспечат рост престижа профессии", - заявил Сергей Кравцов.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил учителей за вклад в развитие региона.
"Вы учите детей любить родной край и заботиться о нем. Ваши выпускники уже работают в экономике и социальной сфере региона, помогают его развитию. И они благодарны вам за переданные знания, отданную частицу души. Каждый из них считает своего учителя самым лучшим", - отметил Владимир Владимиров.
Министр просвещения вручил педагогам ведомственные награды. Звания "Заслуженный учитель" была удостоена преподаватель истории и обществознания гимназии № 2 города Георгиевска Елена Алексина, знака "Почетный наставник" – учитель лицея № 5 города Ставрополя Ольга Бурба.
Почетные грамоты Минпросвещения России были получили учитель физики гимназии № 25 города Ставрополя Екатерина Набродова, учитель иностранного языка средней школы № 16 села Александровское Мария Петькова и педагог Ставропольского центра образования имени Владислава Духина Ирина Моисеева – представитель педагогической династии династии Моисеевых-Петьковых, общий профессиональный стаж которой составляет 235 лет.
Сергей Кравцов отметил, что педагогические династии – это пример любви к своей профессии, и в Год педагога и наставника Минпросвещения России готовит тематический альманах, посвященный истории учительских династий.
В ходе рабочего визита в Ставропольский край Министр просвещения провел встречу с главой региона Владимиром Владимировом, на которой они обсудили вопросы развития системы образования Ставрополья, участие в реализации национальных проектов и федеральных программ, потенциал дополнительного образования и открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей детей и молодежи "Сириус 26".
Губернатор информировал, что в 2023 году на Ставрополье идет строительство 6 школ на 5,1 тысяч мест и 6 детских садов на 840 мест. Регион активно включился в программу капремонта школ: в прошлом году было отремонтировано 11 зданий, в этом планируется обновить 31 школу.
В настоящее время в Ставропольском крае создано 220 центров "Точка роста", в 2023 году откроется еще 53. В детских технопарках в Ставрополе и Невинномысске занимаются 1,8 тысяч ребят.
 
Год педагога и наставникаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеСергей Кравцов
 
 
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