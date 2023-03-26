https://ria.ru/20230326/konventsiya-1860741722.html

Косачев призвал разработать конвенцию по защите подводных трубопроводов

Косачев призвал разработать конвенцию по защите подводных трубопроводов - РИА Новости, 26.03.2023

Косачев призвал разработать конвенцию по защите подводных трубопроводов

Закономерным итогом теракта на "Северных потоках" должны стать разработка и принятие международной конвенции по защите подводных трубопроводов, заявил... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T15:40

2023-03-26T15:40

2023-03-26T15:40

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северный поток — 2

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Закономерным итогом теракта на "Северных потоках" должны стать разработка и принятие международной конвенции по защите подводных трубопроводов, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев в своем Telegram-канале. "С моей точки зрения, закономерным юридическим итогом произошедшего (причем независимо от того, удастся ли добиться международного расследования) должна стать разработка и принятие международной конвенции по защите подводных трубопроводов. В настоящее время такой конвенции нет, а значит имеет место пробел в международном праве, который необходимо как можно скорее восполнить", - написал Косачев. Косачев отметил, что в этой конвенции следовало бы отразить "актуальные вопросы правового режима подводных трубопроводов". "Прежде всего, установить "зоны ответственности" государств, через территории и морские пространства которых проходит трасса трубопровода. Во-вторых, объявить в рамках конвенции наказуемым преступлением повреждение трубопроводов. В-третьих, предусмотреть нормы о порядке создания и функционирования международной следственной комиссии в случае, когда такое преступление кем-либо совершено", - объяснил парламентарий. Косачев также напомнил, что прецедент появления подобного документа уже есть - "Конвенция по защите подводных телеграфных кабелей, подписанная в Париже в 1884 году"."Это не только правовой прецедент, но и хорошая иллюстрация сотрудничества государств, когда есть общее понимание и заинтересованность разрешать проблемы совместно", - заключил вице-спикер СФ.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230325/ssha-1860605518.html

https://ria.ru/20230324/gazoprovod-1860178165.html

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в мире, сша, владимир путин, сеймур херш, константин косачев, совет федерации рф, северный поток, северный поток — 2