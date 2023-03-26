https://ria.ru/20230326/konflikt-1860735329.html

Путин назвал страны Запада зачинщиками конфликта на Украине

Путин назвал страны Запада зачинщиками конфликта на Украине - РИА Новости, 26.03.2023

Путин назвал страны Запада зачинщиками конфликта на Украине

Президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" согласился с тем, что Запад, поставляя оружие на Украину,... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T14:53

2023-03-26T14:53

2023-03-26T16:16

в мире

украина

россия

донбасс

павел зарубин

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" согласился с тем, что Запад, поставляя оружие на Украину, перешел все красные линии.Так он ответил на вопрос журналиста, не следует ли считать западную военную помощь киевскому режиму пересечением не только красных, но и бордовых линий."Да, они так и делают, они с самого начала это сделали в 2014 году. Когда способствовали совершению государственного переворота. Да я же много раз об этом говорил: там можно упрекнуть даже бывшее руководство в каких-то ошибках, но это их внутреннее дело — самой Украины", — ответил Путин. Но поддержка самого госпереворота, причем кровавого, — это, по словам президента, совсем другая история."Вооруженный конституционный переворот — с этого все началось. Мы вынуждены были защитить население Крыма, так или иначе в конечном итоге поддержали Донбасс. Они делают вид, что они тут не при чем. Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот еще миллионы боеприпасов передают, технику и так далее", — добавил глава государства.Путин не раз подчеркивал, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это отвечали, что западная военная только затянет страдания украинского народа, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html

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в мире, украина, россия, донбасс, павел зарубин, владимир путин