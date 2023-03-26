https://ria.ru/20230326/kompensatsii-1860733736.html
В России возместят расходы субъектов, принявших граждан из новых регионов
В России возместят расходы субъектов, принявших граждан из новых регионов - РИА Новости, 26.03.2023
В России возместят расходы субъектов, принявших граждан из новых регионов
Правительство России предоставит МЧС средства на компенсацию расходов субъектам РФ, принявшим вынужденных переселенцев из новых регионов страны, сообщается на... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T14:42
2023-03-26T14:42
2023-03-26T14:42
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство России предоставит МЧС средства на компенсацию расходов субъектам РФ, принявшим вынужденных переселенцев из новых регионов страны, сообщается на сайте органа. "Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Добавляется, что проект распоряжения направлен на возмещение расходов на расселение и питание людей, находившихся в пунктах временного размещения. Кроме того, правительство одобрило проект закона "О добровольной пожарной охране". Изменения в закон направлены на повышение эффективности системы пожарной безопасности в организациях и на развитие волонтерской деятельности.
https://ria.ru/20230326/sanatorii-1860731222.html
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В России возместят расходы субъектов, принявших граждан из новых регионов
Правительство одобрило компенсации субъектам, принявшим переселенцев из новых регионов