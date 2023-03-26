https://ria.ru/20230326/kitay-1860697221.html

В МИД КНР оценили решение Гондураса разорвать дипотношения с Тайванем

В МИД КНР оценили решение Гондураса разорвать дипотношения с Тайванем - РИА Новости, 26.03.2023

В МИД КНР оценили решение Гондураса разорвать дипотношения с Тайванем

Министерство иностранных дел Китая назвало правильным решение Гондураса разорвать дипломатические отношения с Тайванем и установить их с КНР, говорится в... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T09:04

2023-03-26T09:04

2023-03-26T10:00

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китай

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тайвань

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ПЕКИН, 26 мар — РИА Новости. Министерство иностранных дел Китая назвало правильным решение Гондураса разорвать дипломатические отношения с Тайванем и установить их с КНР, говорится в сообщении на сайте ведомства.В МИД отметили, что Гондурас решил признать существование лишь одного Китая, пообещал не развивать никаких официальных обменов с Тайванем и таким образом присоединился к более чем 180 странам мира."Это правильный выбор, который соответствует общей тенденции и чаяниям народа. Китай высоко это ценит", — заявили китайские дипломаты. Накануне МИД Гондураса объявил о разрыве дипломатических отношений с Тайванем и установлении их с Китаем. В совместном коммюнике, которое подписали министры иностранных дел Энрике Рейна и Цинь Ган, говорится, что правительства двух стран договорились развивать дружественные отношения на основе принципов уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга, ненападения и невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования.МИД Тайваня, в свою очередь, заявил о разрыве дипотношений с Гондурасом и закрытии там посольства. Теперь у Тайваня осталось 13 дипломатических союзников: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. С остальными государствами власти острова поддерживают связи через экономические и культурные представительства. Пекин не признает суверенитета Тайваня, ревностно относится к контактам с ним других стран и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. За последние годы число стран, поддерживающих дипломатические отношения с Тайбэем, существенно сократилось — их разорвали, в частности, Сальвадор, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Панама, тихоокеанское государство Кирибати, Соломоновы острова, Никарагуа.

https://ria.ru/20230313/tayvan-1857486965.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, гондурас, тайвань