https://ria.ru/20230326/kitay-1860697221.html
В МИД КНР оценили решение Гондураса разорвать дипотношения с Тайванем
В МИД КНР оценили решение Гондураса разорвать дипотношения с Тайванем - РИА Новости, 26.03.2023
В МИД КНР оценили решение Гондураса разорвать дипотношения с Тайванем
Министерство иностранных дел Китая назвало правильным решение Гондураса разорвать дипломатические отношения с Тайванем и установить их с КНР, говорится в... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T09:04
2023-03-26T09:04
2023-03-26T10:00
в мире
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гондурас
тайвань
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ПЕКИН, 26 мар — РИА Новости. Министерство иностранных дел Китая назвало правильным решение Гондураса разорвать дипломатические отношения с Тайванем и установить их с КНР, говорится в сообщении на сайте ведомства.В МИД отметили, что Гондурас решил признать существование лишь одного Китая, пообещал не развивать никаких официальных обменов с Тайванем и таким образом присоединился к более чем 180 странам мира."Это правильный выбор, который соответствует общей тенденции и чаяниям народа. Китай высоко это ценит", — заявили китайские дипломаты. Накануне МИД Гондураса объявил о разрыве дипломатических отношений с Тайванем и установлении их с Китаем. В совместном коммюнике, которое подписали министры иностранных дел Энрике Рейна и Цинь Ган, говорится, что правительства двух стран договорились развивать дружественные отношения на основе принципов уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга, ненападения и невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования.МИД Тайваня, в свою очередь, заявил о разрыве дипотношений с Гондурасом и закрытии там посольства. Теперь у Тайваня осталось 13 дипломатических союзников: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. С остальными государствами власти острова поддерживают связи через экономические и культурные представительства. Пекин не признает суверенитета Тайваня, ревностно относится к контактам с ним других стран и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. За последние годы число стран, поддерживающих дипломатические отношения с Тайбэем, существенно сократилось — их разорвали, в частности, Сальвадор, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Панама, тихоокеанское государство Кирибати, Соломоновы острова, Никарагуа.
https://ria.ru/20230313/tayvan-1857486965.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, гондурас, тайвань
В мире, Китай, Гондурас, Тайвань
В МИД КНР оценили решение Гондураса разорвать дипотношения с Тайванем
МИД КНР назвал решение Гондураса установить дипотношения с Китаем правильным выбором
ПЕКИН, 26 мар — РИА Новости.
Министерство иностранных дел Китая назвало правильным решение Гондураса разорвать дипломатические отношения с Тайванем и установить их с КНР, говорится в сообщении
на сайте ведомства.
В МИД отметили, что Гондурас решил признать существование лишь одного Китая, пообещал не развивать никаких официальных обменов с Тайванем
и таким образом присоединился к более чем 180 странам мира.
"Это правильный выбор, который соответствует общей тенденции и чаяниям народа. Китай
высоко это ценит", — заявили китайские дипломаты.
Накануне МИД Гондураса объявил о разрыве дипломатических отношений с Тайванем и установлении их с Китаем. В совместном коммюнике, которое подписали министры иностранных дел Энрике Рейна и Цинь Ган, говорится, что правительства двух стран договорились развивать дружественные отношения на основе принципов уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга, ненападения и невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования.
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МИД Тайваня, в свою очередь, заявил о разрыве дипотношений с Гондурасом
и закрытии там посольства. Теперь у Тайваня осталось 13 дипломатических союзников: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. С остальными государствами власти острова поддерживают связи через экономические и культурные представительства.
Пекин не признает суверенитета Тайваня, ревностно относится к контактам с ним других стран и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. За последние годы число стран, поддерживающих дипломатические отношения с Тайбэем, существенно сократилось — их разорвали, в частности, Сальвадор, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Панама, тихоокеанское государство Кирибати, Соломоновы острова, Никарагуа.
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