https://ria.ru/20230326/kitay-1860685797.html

Китай и Гондурас установили дипломатические отношения

Китай и Гондурас установили дипломатические отношения - РИА Новости, 26.03.2023

Китай и Гондурас установили дипломатические отношения

Китай и Гондурас установили дипломатические отношения, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T06:36

2023-03-26T06:36

2023-03-26T07:13

китай

гондурас

в мире

цинь ган

тайвань

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ПЕКИН, 26 мар - РИА Новости. Китай и Гондурас установили дипломатические отношения, сообщает Центральное телевидение Китая.В воскресенье министр иностранных дел КНР Цинь Ган и глава МИД Гондураса Энрике Рейна провели переговоры в Пекине, после чего стороны подписали "Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китайской народной республикой и Республикой Гондурас".В коммюнике, в частности, указывается, что правительства двух стран договорились развивать дружественные двусторонние отношения на основе принципов уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга, ненападения и невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования.Указывается, что Гондурас признает существование в мире лишь одного Китая, как и то, что Тайвань является его неотъемлемой частью. Кроме того, Гондурас пообещал не осуществлять никаких официальных обменов с Тайванем.Ранее в воскресенье министерство иностранных дел Гондураса объявило о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. В заявлении отмечалось, что Гондурас признает существование только одного Китая в мире и то, что КНР является единственным законным правительством. Позже МИД острова заявил о разрыве дипотношений с Гондурасом и закрытии там посольства.Таким образом, у Тайваня осталось 13 дипломатических союзников: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. С остальными государствами Тайбэй поддерживает связи через свои "экономические и культурные представительства". Раньше стран, поддерживающих с Тайванем дипотношения, было больше, но в последние годы многие приняли решение разорвать их, установив официальные отношения с Китаем, в их числе Сальвадор, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Панама, тихоокеанское государство Кирибати, Соломоновы острова, Никарагуа.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230313/tayvan-1857430979.html

https://ria.ru/20220624/gonduras-1797721319.html

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китай, гондурас, в мире, цинь ган, тайвань