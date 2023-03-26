Китай и Гондурас установили дипломатические отношения
CCT: Китай и Гондурас установили дипломатические отношения
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 26 мар - РИА Новости. Китай и Гондурас установили дипломатические отношения, сообщает Центральное телевидение Китая.
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"Китай и Гондурас установили дипломатические отношения 26 марта", - говорится в сообщении телевидения.
В коммюнике, в частности, указывается, что правительства двух стран договорились развивать дружественные двусторонние отношения на основе принципов уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга, ненападения и невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования.
Указывается, что Гондурас признает существование в мире лишь одного Китая, как и то, что Тайвань является его неотъемлемой частью. Кроме того, Гондурас пообещал не осуществлять никаких официальных обменов с Тайванем.
Ранее в воскресенье министерство иностранных дел Гондураса объявило о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. В заявлении отмечалось, что Гондурас признает существование только одного Китая в мире и то, что КНР является единственным законным правительством. Позже МИД острова заявил о разрыве дипотношений с Гондурасом и закрытии там посольства.
Таким образом, у Тайваня осталось 13 дипломатических союзников: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. С остальными государствами Тайбэй поддерживает связи через свои "экономические и культурные представительства". Раньше стран, поддерживающих с Тайванем дипотношения, было больше, но в последние годы многие приняли решение разорвать их, установив официальные отношения с Китаем, в их числе Сальвадор, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Панама, тихоокеанское государство Кирибати, Соломоновы острова, Никарагуа.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.