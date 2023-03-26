https://ria.ru/20230326/kinolog-1860677899.html

Кинолог посоветовал не забывать весной о мерах профилактики питомцев

Кинолог посоветовал не забывать весной о мерах профилактики питомцев - РИА Новости, 26.03.2023

Кинолог посоветовал не забывать весной о мерах профилактики питомцев

Повышенная активность, авитаминоз и простуды могут сопровождать собак, как и человека, весной, следует не забывать о мерах профилактики, чтобы питомец комфортно РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T03:07

2023-03-26T03:07

2023-03-26T03:17

владимир голубев (кинолог)

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Повышенная активность, авитаминоз и простуды могут сопровождать собак, как и человека, весной, следует не забывать о мерах профилактики, чтобы питомец комфортно перенес данный период, рассказал РИА Новости президент российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. По его словам, весной собака может начать вести себя более активно, например, чаще играть дома или на улице, требовать от хозяина повышенного внимания. Некоторые питомцы могут начать проявлять беспокойство и тревожность. За такими изменениями в поведении лучше следить внимательнее, поскольку особо резкие перемены могут говорить о проблемах со здоровьем. Зимой некоторые владельцы собак сокращают рацион любимца из-за его низкой активности. Если у питомца по весне проснулся аппетит, и он начал сбрасывать вес, то можно подумать о том, чтобы увеличить калорийность блюд. Однако кинолог порекомендовал не принимать такое решение самостоятельно без консультации с ветеринарным врачом. "Весной все запахи начинают ощущаться сильнее, метки собак противоположного пола пробуждают их к активному поиску партнера. Питомец начинает тянуть поводок на прогулке, часто метить, рваться к другим животным. В это время собака может вести себя гиперактивно. У собак возрастает возбудимость, может даже появиться агрессивное поведение к особям своего пола", - предупредил Голубев о еще одном возможном изменении. Он также призвал собаководов заранее позаботиться о профилактических мерах и сделать все необходимые прививки собаке, а также обработать ее от паразитов. По его словам, к рациону собаки нужно отнестись очень внимательно, так как он должен быть грамотно составлен, чтобы иммунитет был крепким.

https://ria.ru/20230305/sobaki-1855914273.html

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владимир голубев (кинолог), общество