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Самый советский фильм Куросавы: как снять кино про тайгу и получить "Оскар" - РИА Новости, 26.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 26.03.2023 (обновлено: 08:14 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/kino-1859921175.html
Самый советский фильм Куросавы: как снять кино про тайгу и получить "Оскар"
Самый советский фильм Куросавы: как снять кино про тайгу и получить "Оскар" - РИА Новости, 26.03.2023
Самый советский фильм Куросавы: как снять кино про тайгу и получить "Оскар"
После экранизации "Войны и мира" "Оскар" присудили еще одному советскому фильму — про приключения в Уссурийском крае. Живописную драму "Дерсу Узала" снял... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T08:00
2023-03-26T08:14
ссср
дальний восток
сша
акира куросава
юрий соломин
федор достоевский
мосфильм
георгий данелия
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. После экранизации "Войны и мира" "Оскар" присудили еще одному советскому фильму — про приключения в Уссурийском крае. Живописную драму "Дерсу Узала" снял японский режиссер Акира Куросава. О том, как он работал в СССР, где нашли одного из ведущих актеров и почему статуэтку получал Данелия, — в материале РИА Новости.Неожиданная коллаборацияАкира Куросава в начале 1970-х переживал не самый лучший момент в карьере — испытывал трудности с финансированием фильмов, а из-за провала картины "Под стук трамвайных колес" даже пытался покончить с собой.В 1971 году на встрече в Японии режиссер Сергей Герасимов предложил Куросаве снять ленту в СССР. Мастер согласился: он недавно расторг контракт с Голливудом (во время работы над фильмом о нападении японцев на Перл-Харбор) и выплатил американцам неустойку.Надо заметить, что Куросава увлекался чтением и снял много экранизаций, в том числе по роману Достоевского "Идиот" и пьесе Максима Горького "На дне". Использовал мотивы из "Гамлета" и "Макбета" Уильяма Шекспира.Поэтому выбор романа Владимира Арсеньева "Дерсу Узала" не казался таким уж удивительным. Правда, до финального решения Куросава подумывал о том, чтобы создать сценарий по "Тарасу Бульбе" Гоголя или "Запискам из Мертвого дома" Достоевского.Но в итоге получилась история о дальневосточной экспедиции Арсеньева, его друге, мудром и добром охотнике Дерсу Узала, их путешествиях и приключениях.Это был первый фильм Куросавы не на японском языке и единственный, снятый им на широкоформатной — 70-миллиметровой — кинопленке.Выбор актеровКуросава известен вниманием к деталям и тем более — к выбору актеров.В роли Дерсу он видел японца Тосиро Мифунэ — своего друга, звезду "Семи самураев", "Расемона" и "Телохранителя". Но тот на время съемок "Дерсу Узала" был занят. Рассматривали нанайца Кола Бельды и бурятского танцовщика Цыдена Бадмаева. Но всех обошел Максим Мунзук.Он родился еще в империи Цин, в которую раньше входила Тува. Во время Великой Отечественной войны, чтобы прокормить семью, научился охотиться. После играл в театре, исполнял песни, снимал кино, собирал фольклор.До оскароносной картины артиста знали только в республике. Второй режиссер фильма Владимир Васильев приехал в город Кызыл и попросил посоветовать на главную роль кого-то из местного театра. Ему назвали Максима Мунзука.Отправились к актеру домой, чтобы пригласить на пробы, а супруга ответила: муж на охоте. Но на следующий день Мунзук сам приехал в гостиницу и сказал, что согласен участвовать. Правда, по другой версии, его ждали неделю. Артист, вернувшись и узнав о кастинге, оставил дома ружье и как был отправился к Васильеву. А оттуда его сразу на самолете доставили в Москву на пробы. В итоге получился очень аутентичный Дерсу.Юрия Соломина на роль Владимира Арсеньева Куросава позвал, впечатленный игрой актера в "Адъютанте его превосходительства".Артист приглашению обрадовался: во-первых, всегда интересно работать со знаменитым режиссером, а во-вторых, Юрий Мефодьевич — сам родом с Дальнего Востока. Куросава после говорил, что Соломин — актер, который все понимает с полуслова.Исполнители главных ролей быстро подружились.Японская точностьНа проект выделили внушительные четыре миллиона долларов. Съемки длились два года — надо было показать разные природные сезоны. Кинематографистам дали понять: можно ни в чем себе не отказывать, главное, чтобы картина получилась."Мосфильм" предлагал Куросаве снимать сцены в тайге в Подмосковье — иностранцев не хотели пускать на Дальний Восток. В конце концов чиновников уговорили, однако на площадке всегда присутствовал сотрудник КГБ, что раздражало режиссера.Куросава восхищал съемочную группу тем, что вникал во все детали: подравнивал актерам грим, подбирал одежду, рисовал эскиз для каждой сцены и заставлял развешивать на деревьях опавшие накануне листья, чтобы картинка не менялась в кадре.Японский режиссер хотел все делать по-настоящему. Говорят, однажды самостоятельно собрал рюкзак для героя Соломина: сложил все, что могло понадобиться персонажу, как описано в книге-первоисточнике. В итоге артист едва мог поднять сумку.Снова странное вручениеСоветским режиссерам не везло с церемониями "Оскара". За "Разгром немецких войск под Москвой" позолоченную статуэтку из гипса в СССР привез оператор Владислав Микоша. За "Войну и мир" награду получала Людмила Савельева (уже в самолете "рыцаря" забрали чиновники).За "Дерсу Узала" вручали два "Оскара". Одного — японскому продюсеру (Куросава был в непростых отношениях с американцами), а второго — Георгию Данелии. Тот был в США на кинофоруме с фильмом "Афоня", и его попросили получить статуэтку — для СССР награда стала неожиданностью, на церемонию никто не поехал.Интересно, что в США "Дерсу Узала" показывали под названием "Охотник" ("The Hunter"). В 2011-м возникла курьезная ситуация — в прокат вышел фильм с таким же названием с Уиллемом Дефо и Фрэнсис О’Коннор.
https://ria.ru/20230319/kino-1858434632.html
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дальний восток
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2023
Анна Нехаева
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ссср, дальний восток, сша, акира куросава, юрий соломин, федор достоевский, мосфильм, георгий данелия, уильям шекспир, горький, оскар (премия), кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть
СССР, Дальний Восток, США, Акира Куросава, Юрий Соломин, Федор Достоевский, Мосфильм, Георгий Данелия, Уильям Шекспир, Горький, Оскар (премия), Кино и сериалы, Знаменитости, что посмотреть , Культура

Самый советский фильм Куросавы: как снять кино про тайгу и получить "Оскар"

© Мосфильм (1975)Кадр из фильма "Дерсу Узала"
Кадр из фильма Дерсу Узала
© Мосфильм (1975)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. После экранизации "Войны и мира" "Оскар" присудили еще одному советскому фильму — про приключения в Уссурийском крае. Живописную драму "Дерсу Узала" снял японский режиссер Акира Куросава. О том, как он работал в СССР, где нашли одного из ведущих актеров и почему статуэтку получал Данелия, — в материале РИА Новости.

Неожиданная коллаборация

Акира Куросава в начале 1970-х переживал не самый лучший момент в карьере — испытывал трудности с финансированием фильмов, а из-за провала картины "Под стук трамвайных колес" даже пытался покончить с собой.
В 1971 году на встрече в Японии режиссер Сергей Герасимов предложил Куросаве снять ленту в СССР. Мастер согласился: он недавно расторг контракт с Голливудом (во время работы над фильмом о нападении японцев на Перл-Харбор) и выплатил американцам неустойку.
© Фото : Мосфильм (1975)На съемках фильма "Дерсу Узала"
На съемках фильма Дерсу Узала - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : Мосфильм (1975)
На съемках фильма "Дерсу Узала"
Надо заметить, что Куросава увлекался чтением и снял много экранизаций, в том числе по роману Достоевского "Идиот" и пьесе Максима Горького "На дне". Использовал мотивы из "Гамлета" и "Макбета" Уильяма Шекспира.
Поэтому выбор романа Владимира Арсеньева "Дерсу Узала" не казался таким уж удивительным. Правда, до финального решения Куросава подумывал о том, чтобы создать сценарий по "Тарасу Бульбе" Гоголя или "Запискам из Мертвого дома" Достоевского.
© Фото : Мосфильм (1975)На съемках фильма "Дерсу Узала"
На съемках фильма Дерсу Узала
На съемках фильма "Дерсу Узала"
© Фото : Мосфильм (1975)
1 из 3
© Мосфильм (1975)Кадр из фильма "Дерсу Узала"
Кадр из фильма Дерсу Узала
Кадр из фильма "Дерсу Узала"
© Мосфильм (1975)
2 из 3
© Фото : Мосфильм (1975)

Момент на съемках фильма "Дерсу Узала"

На съемках фильма Дерсу Узала

Момент на съемках фильма "Дерсу Узала"

© Фото : Мосфильм (1975)
3 из 3
На съемках фильма "Дерсу Узала"
© Фото : Мосфильм (1975)
1 из 3
Кадр из фильма "Дерсу Узала"
© Мосфильм (1975)
2 из 3

Момент на съемках фильма "Дерсу Узала"

© Фото : Мосфильм (1975)
3 из 3
Но в итоге получилась история о дальневосточной экспедиции Арсеньева, его друге, мудром и добром охотнике Дерсу Узала, их путешествиях и приключениях.
Это был первый фильм Куросавы не на японском языке и единственный, снятый им на широкоформатной — 70-миллиметровой — кинопленке.
© Фото : Мосфильм (1975)На съемках фильма "Дерсу Узала"
На съемках фильма Дерсу Узала - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : Мосфильм (1975)
На съемках фильма "Дерсу Узала"

Выбор актеров

Куросава известен вниманием к деталям и тем более — к выбору актеров.
В роли Дерсу он видел японца Тосиро Мифунэ — своего друга, звезду "Семи самураев", "Расемона" и "Телохранителя". Но тот на время съемок "Дерсу Узала" был занят.
Рассматривали нанайца Кола Бельды и бурятского танцовщика Цыдена Бадмаева. Но всех обошел Максим Мунзук.
Он родился еще в империи Цин, в которую раньше входила Тува. Во время Великой Отечественной войны, чтобы прокормить семью, научился охотиться. После играл в театре, исполнял песни, снимал кино, собирал фольклор.
© Мосфильм (1975)Кадр из фильма "Дерсу Узала"
Кадр из фильма Дерсу Узала
Кадр из фильма "Дерсу Узала"
© Мосфильм (1975)
1 из 3
© Фото : Мосфильм (1975)На съемках фильма "Дерсу Узала"
На съемках фильма Дерсу Узала
На съемках фильма "Дерсу Узала"
© Фото : Мосфильм (1975)
2 из 3
© Фото : Мосфильм (1975)На съемках фильма "Дерсу Узала"
На съемках фильма Дерсу Узала
На съемках фильма "Дерсу Узала"
© Фото : Мосфильм (1975)
3 из 3
Кадр из фильма "Дерсу Узала"
© Мосфильм (1975)
1 из 3
На съемках фильма "Дерсу Узала"
© Фото : Мосфильм (1975)
2 из 3
На съемках фильма "Дерсу Узала"
© Фото : Мосфильм (1975)
3 из 3
До оскароносной картины артиста знали только в республике. Второй режиссер фильма Владимир Васильев приехал в город Кызыл и попросил посоветовать на главную роль кого-то из местного театра. Ему назвали Максима Мунзука.
Отправились к актеру домой, чтобы пригласить на пробы, а супруга ответила: муж на охоте. Но на следующий день Мунзук сам приехал в гостиницу и сказал, что согласен участвовать.
Правда, по другой версии, его ждали неделю. Артист, вернувшись и узнав о кастинге, оставил дома ружье и как был отправился к Васильеву. А оттуда его сразу на самолете доставили в Москву на пробы. В итоге получился очень аутентичный Дерсу.
© Мосфильм (1975)Кадр из фильма "Дерсу Узала"
Кадр из фильма Дерсу Узала
Кадр из фильма "Дерсу Узала"
© Мосфильм (1975)
1 из 3
© Фото : Мосфильм (1975)На съемках фильма "Дерсу Узала"
На съемках фильма Дерсу Узала
На съемках фильма "Дерсу Узала"
© Фото : Мосфильм (1975)
2 из 3
© Мосфильм (1975)

Момент из фильма "Дерсу Узала"

Кадр из фильма Дерсу Узала

Момент из фильма "Дерсу Узала"

© Мосфильм (1975)
3 из 3
Кадр из фильма "Дерсу Узала"
© Мосфильм (1975)
1 из 3
На съемках фильма "Дерсу Узала"
© Фото : Мосфильм (1975)
2 из 3

Момент из фильма "Дерсу Узала"

© Мосфильм (1975)
3 из 3
Юрия Соломина на роль Владимира Арсеньева Куросава позвал, впечатленный игрой актера в "Адъютанте его превосходительства".
Артист приглашению обрадовался: во-первых, всегда интересно работать со знаменитым режиссером, а во-вторых, Юрий Мефодьевич — сам родом с Дальнего Востока. Куросава после говорил, что Соломин — актер, который все понимает с полуслова.
Исполнители главных ролей быстро подружились.
© Мосфильм (1975)Кадр из фильма "Дерсу Узала"
Кадр из фильма Дерсу Узала
© Мосфильм (1975)
Кадр из фильма "Дерсу Узала"
«

"Куросава стоит в ряду самых великих кинематографистов планеты, таких как Феллини, Антониони, Калатозов, — рассказывал РИА Новости Соломин. — Он обладал необыкновенным свойством — не наставлять, а учить своим искусством и фильмами".

Японская точность

© Фото : Мосфильм (1975)На съемках фильма "Дерсу Узала"
На съемках фильма Дерсу Узала - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : Мосфильм (1975)
На съемках фильма "Дерсу Узала"
На проект выделили внушительные четыре миллиона долларов. Съемки длились два года — надо было показать разные природные сезоны. Кинематографистам дали понять: можно ни в чем себе не отказывать, главное, чтобы картина получилась.
"Мосфильм" предлагал Куросаве снимать сцены в тайге в Подмосковье — иностранцев не хотели пускать на Дальний Восток. В конце концов чиновников уговорили, однако на площадке всегда присутствовал сотрудник КГБ, что раздражало режиссера.
© Фото : Мосфильм (1975)На съемках фильма "Дерсу Узала"
На съемках фильма Дерсу Узала - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : Мосфильм (1975)
На съемках фильма "Дерсу Узала"
Куросава восхищал съемочную группу тем, что вникал во все детали: подравнивал актерам грим, подбирал одежду, рисовал эскиз для каждой сцены и заставлял развешивать на деревьях опавшие накануне листья, чтобы картинка не менялась в кадре.
Японский режиссер хотел все делать по-настоящему. Говорят, однажды самостоятельно собрал рюкзак для героя Соломина: сложил все, что могло понадобиться персонажу, как описано в книге-первоисточнике. В итоге артист едва мог поднять сумку.
© Мосфильм (1975)Кадр из фильма "Дерсу Узала"
Кадр из фильма Дерсу Узала
© Мосфильм (1975)
Кадр из фильма "Дерсу Узала"

Снова странное вручение

Советским режиссерам не везло с церемониями "Оскара". За "Разгром немецких войск под Москвой" позолоченную статуэтку из гипса в СССР привез оператор Владислав Микоша. За "Войну и мир" награду получала Людмила Савельева (уже в самолете "рыцаря" забрали чиновники).
CC BY-SA 4.0 / / Oscar (1943, documentary - "Moscow Strikes Back") in The State Central Film Museum, Moscow

Статуэтка "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм" за картину "Разгром немецких войск под Москвой", хранящаяся в Музее кино

Статуэтка Оскар в номинации Лучший документальный фильм за документальный фильм Разгром немецких войск под Москвой, хранящаяся в Музее кино

Статуэтка "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм" за картину "Разгром немецких войск под Москвой", хранящаяся в Музее кино

CC BY-SA 4.0 / / Oscar (1943, documentary - "Moscow Strikes Back") in The State Central Film Museum, Moscow
1 из 3
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Артистка Людмила Савельева, исполняющая роль Наташи Ростовой в фильме Сергея Бондарчука "Война и мир"

Артистка Людмила Савельева с премией Оскар

Артистка Людмила Савельева, исполняющая роль Наташи Ростовой в фильме Сергея Бондарчука "Война и мир"

© РИА Новости / РИА Новости
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2 из 3
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Граффити Дерсу Узала на стене в сквере городов-побратимов во Владивостоке. На граффити изображен нанайский охотник, коренной житель Уссурийского края, проводник и участник экспедиций 1906-1907 годов

Граффити Дерсу Узала на стене в сквере городов-побратимов во Владивостоке

Граффити Дерсу Узала на стене в сквере городов-побратимов во Владивостоке. На граффити изображен нанайский охотник, коренной житель Уссурийского края, проводник и участник экспедиций 1906-1907 годов

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 3

Статуэтка "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм" за картину "Разгром немецких войск под Москвой", хранящаяся в Музее кино

CC BY-SA 4.0 / / Oscar (1943, documentary - "Moscow Strikes Back") in The State Central Film Museum, Moscow
1 из 3

Артистка Людмила Савельева, исполняющая роль Наташи Ростовой в фильме Сергея Бондарчука "Война и мир"

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 3

Граффити Дерсу Узала на стене в сквере городов-побратимов во Владивостоке. На граффити изображен нанайский охотник, коренной житель Уссурийского края, проводник и участник экспедиций 1906-1907 годов

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 3
За "Дерсу Узала" вручали два "Оскара". Одного — японскому продюсеру (Куросава был в непростых отношениях с американцами), а второго — Георгию Данелии. Тот был в США на кинофоруме с фильмом "Афоня", и его попросили получить статуэтку — для СССР награда стала неожиданностью, на церемонию никто не поехал.
Интересно, что в США "Дерсу Узала" показывали под названием "Охотник" ("The Hunter"). В 2011-м возникла курьезная ситуация — в прокат вышел фильм с таким же названием с Уиллемом Дефо и Фрэнсис О’Коннор.
«

"Если вы хотите увидеть по-настоящему хорошее кино об охоте, лучше посмотрите фильм Куросавы", — посоветовал тогда профессиональный охотник Стивен Ринелла, делая обзор двух картин.

Фильм Война и мир (1967)
Самый дорогой советский фильм: как "Война и мир" получила "Оскар"
19 марта, 08:00
 
КультураСССРДальний ВостокСШААкира КуросаваЮрий СоломинФедор ДостоевскийМосфильмГеоргий ДанелияУильям ШекспирГорькийОскар (премия)Кино и сериалыЗнаменитостичто посмотреть
 
 
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