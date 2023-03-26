https://ria.ru/20230326/kino-1859921175.html

Самый советский фильм Куросавы: как снять кино про тайгу и получить "Оскар"

Самый советский фильм Куросавы: как снять кино про тайгу и получить "Оскар" - РИА Новости, 26.03.2023

Самый советский фильм Куросавы: как снять кино про тайгу и получить "Оскар"

После экранизации "Войны и мира" "Оскар" присудили еще одному советскому фильму — про приключения в Уссурийском крае. Живописную драму "Дерсу Узала" снял... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T08:00

2023-03-26T08:00

2023-03-26T08:14

ссср

дальний восток

сша

акира куросава

юрий соломин

федор достоевский

мосфильм

георгий данелия

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. После экранизации "Войны и мира" "Оскар" присудили еще одному советскому фильму — про приключения в Уссурийском крае. Живописную драму "Дерсу Узала" снял японский режиссер Акира Куросава. О том, как он работал в СССР, где нашли одного из ведущих актеров и почему статуэтку получал Данелия, — в материале РИА Новости.Неожиданная коллаборацияАкира Куросава в начале 1970-х переживал не самый лучший момент в карьере — испытывал трудности с финансированием фильмов, а из-за провала картины "Под стук трамвайных колес" даже пытался покончить с собой.В 1971 году на встрече в Японии режиссер Сергей Герасимов предложил Куросаве снять ленту в СССР. Мастер согласился: он недавно расторг контракт с Голливудом (во время работы над фильмом о нападении японцев на Перл-Харбор) и выплатил американцам неустойку.Надо заметить, что Куросава увлекался чтением и снял много экранизаций, в том числе по роману Достоевского "Идиот" и пьесе Максима Горького "На дне". Использовал мотивы из "Гамлета" и "Макбета" Уильяма Шекспира.Поэтому выбор романа Владимира Арсеньева "Дерсу Узала" не казался таким уж удивительным. Правда, до финального решения Куросава подумывал о том, чтобы создать сценарий по "Тарасу Бульбе" Гоголя или "Запискам из Мертвого дома" Достоевского.Но в итоге получилась история о дальневосточной экспедиции Арсеньева, его друге, мудром и добром охотнике Дерсу Узала, их путешествиях и приключениях.Это был первый фильм Куросавы не на японском языке и единственный, снятый им на широкоформатной — 70-миллиметровой — кинопленке.Выбор актеровКуросава известен вниманием к деталям и тем более — к выбору актеров.В роли Дерсу он видел японца Тосиро Мифунэ — своего друга, звезду "Семи самураев", "Расемона" и "Телохранителя". Но тот на время съемок "Дерсу Узала" был занят. Рассматривали нанайца Кола Бельды и бурятского танцовщика Цыдена Бадмаева. Но всех обошел Максим Мунзук.Он родился еще в империи Цин, в которую раньше входила Тува. Во время Великой Отечественной войны, чтобы прокормить семью, научился охотиться. После играл в театре, исполнял песни, снимал кино, собирал фольклор.До оскароносной картины артиста знали только в республике. Второй режиссер фильма Владимир Васильев приехал в город Кызыл и попросил посоветовать на главную роль кого-то из местного театра. Ему назвали Максима Мунзука.Отправились к актеру домой, чтобы пригласить на пробы, а супруга ответила: муж на охоте. Но на следующий день Мунзук сам приехал в гостиницу и сказал, что согласен участвовать. Правда, по другой версии, его ждали неделю. Артист, вернувшись и узнав о кастинге, оставил дома ружье и как был отправился к Васильеву. А оттуда его сразу на самолете доставили в Москву на пробы. В итоге получился очень аутентичный Дерсу.Юрия Соломина на роль Владимира Арсеньева Куросава позвал, впечатленный игрой актера в "Адъютанте его превосходительства".Артист приглашению обрадовался: во-первых, всегда интересно работать со знаменитым режиссером, а во-вторых, Юрий Мефодьевич — сам родом с Дальнего Востока. Куросава после говорил, что Соломин — актер, который все понимает с полуслова.Исполнители главных ролей быстро подружились.Японская точностьНа проект выделили внушительные четыре миллиона долларов. Съемки длились два года — надо было показать разные природные сезоны. Кинематографистам дали понять: можно ни в чем себе не отказывать, главное, чтобы картина получилась."Мосфильм" предлагал Куросаве снимать сцены в тайге в Подмосковье — иностранцев не хотели пускать на Дальний Восток. В конце концов чиновников уговорили, однако на площадке всегда присутствовал сотрудник КГБ, что раздражало режиссера.Куросава восхищал съемочную группу тем, что вникал во все детали: подравнивал актерам грим, подбирал одежду, рисовал эскиз для каждой сцены и заставлял развешивать на деревьях опавшие накануне листья, чтобы картинка не менялась в кадре.Японский режиссер хотел все делать по-настоящему. Говорят, однажды самостоятельно собрал рюкзак для героя Соломина: сложил все, что могло понадобиться персонажу, как описано в книге-первоисточнике. В итоге артист едва мог поднять сумку.Снова странное вручениеСоветским режиссерам не везло с церемониями "Оскара". За "Разгром немецких войск под Москвой" позолоченную статуэтку из гипса в СССР привез оператор Владислав Микоша. За "Войну и мир" награду получала Людмила Савельева (уже в самолете "рыцаря" забрали чиновники).За "Дерсу Узала" вручали два "Оскара". Одного — японскому продюсеру (Куросава был в непростых отношениях с американцами), а второго — Георгию Данелии. Тот был в США на кинофоруме с фильмом "Афоня", и его попросили получить статуэтку — для СССР награда стала неожиданностью, на церемонию никто не поехал.Интересно, что в США "Дерсу Узала" показывали под названием "Охотник" ("The Hunter"). В 2011-м возникла курьезная ситуация — в прокат вышел фильм с таким же названием с Уиллемом Дефо и Фрэнсис О’Коннор.

https://ria.ru/20230319/kino-1858434632.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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