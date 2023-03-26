https://ria.ru/20230326/kanada-1860703352.html

Индия передала послу Канады озабоченность из-за антииндийских выступлений

Индия передала послу Канады озабоченность из-за антииндийских выступлений - РИА Новости, 26.03.2023

Индия передала послу Канады озабоченность из-за антииндийских выступлений

МИД Индии вызвал верховного комиссара (посла) Канады и выразил ему серьезную озабоченность действиями сепаратистских и экстремистских элементов против... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T10:07

2023-03-26T10:07

2023-03-26T10:07

в мире

индия

канада

пенджаб (пакистан)

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 мар – РИА Новости. МИД Индии вызвал верховного комиссара (посла) Канады и выразил ему серьезную озабоченность действиями сепаратистских и экстремистских элементов против дипломатической миссии и консульств в Канаде. "Правительство Индии потребовало объяснений того, как таким элементам было позволено в присутствии полиции нарушать безопасность нашего дипломатического представительства и консульств. Правительству Канады напомнили о его обязательствах по Венской конвенции и попросили арестовать и привлечь к ответственности лиц, которые уже были идентифицированы как причастные к таким действиям", - говорится в заявлении. МИД Индии отметил, что ожидает, "что правительство Канады предпримет все необходимые шаги для обеспечения безопасности наших дипломатов и охраны наших дипломатических помещений, с тем чтобы они могли выполнять свои обычные дипломатические функции". В прошлое воскресенье организованное в честь посланника Индии в Канаде мероприятие было отменено из соображений безопасности после бурных протестов сторонников сепаратистского движения "Халистан", выступающего за отделение штата Пенджаб от Индии. Ранее на этой неделе Индия высказывала протесты США и Великобритании из-за нападений сторонников движения "Халистан" на дипмиссии страны. Антииндийские выступления проходят на фоне арестов полицией Индии сторонников прохалистанской группировки "Варис Пенджаб Де" (Наследники Пенджаба) и попыток задержать ее лидера Амритпала Сингха.

https://ria.ru/20230324/vyzov-1860532375.html

https://ria.ru/20230320/avstraliya-1859038129.html

индия

канада

пенджаб (пакистан)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индия, канада, пенджаб (пакистан)