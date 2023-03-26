https://ria.ru/20230326/kanada-1860703352.html
Индия передала послу Канады озабоченность из-за антииндийских выступлений
Индия передала послу Канады озабоченность из-за антииндийских выступлений - РИА Новости, 26.03.2023
Индия передала послу Канады озабоченность из-за антииндийских выступлений
МИД Индии вызвал верховного комиссара (посла) Канады и выразил ему серьезную озабоченность действиями сепаратистских и экстремистских элементов против... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T10:07
2023-03-26T10:07
2023-03-26T10:07
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пенджаб (пакистан)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 мар – РИА Новости. МИД Индии вызвал верховного комиссара (посла) Канады и выразил ему серьезную озабоченность действиями сепаратистских и экстремистских элементов против дипломатической миссии и консульств в Канаде. "Правительство Индии потребовало объяснений того, как таким элементам было позволено в присутствии полиции нарушать безопасность нашего дипломатического представительства и консульств. Правительству Канады напомнили о его обязательствах по Венской конвенции и попросили арестовать и привлечь к ответственности лиц, которые уже были идентифицированы как причастные к таким действиям", - говорится в заявлении. МИД Индии отметил, что ожидает, "что правительство Канады предпримет все необходимые шаги для обеспечения безопасности наших дипломатов и охраны наших дипломатических помещений, с тем чтобы они могли выполнять свои обычные дипломатические функции". В прошлое воскресенье организованное в честь посланника Индии в Канаде мероприятие было отменено из соображений безопасности после бурных протестов сторонников сепаратистского движения "Халистан", выступающего за отделение штата Пенджаб от Индии. Ранее на этой неделе Индия высказывала протесты США и Великобритании из-за нападений сторонников движения "Халистан" на дипмиссии страны. Антииндийские выступления проходят на фоне арестов полицией Индии сторонников прохалистанской группировки "Варис Пенджаб Де" (Наследники Пенджаба) и попыток задержать ее лидера Амритпала Сингха.
https://ria.ru/20230324/vyzov-1860532375.html
https://ria.ru/20230320/avstraliya-1859038129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, канада, пенджаб (пакистан)
В мире, Индия, Канада, Пенджаб (Пакистан)
Индия передала послу Канады озабоченность из-за антииндийских выступлений
МИД Индии передал послу Канады озабоченность из-за антииндийских выступлениями
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 мар – РИА Новости. МИД Индии вызвал верховного комиссара (посла) Канады и выразил ему серьезную озабоченность действиями сепаратистских и экстремистских элементов против дипломатической миссии и консульств в Канаде.
"Правительство Индии потребовало объяснений того, как таким элементам было позволено в присутствии полиции нарушать безопасность нашего дипломатического представительства и консульств. Правительству Канады напомнили о его обязательствах по Венской конвенции и попросили арестовать и привлечь к ответственности лиц, которые уже были идентифицированы как причастные к таким действиям", - говорится в заявлении.
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МИД Индии отметил, что ожидает, "что правительство Канады предпримет все необходимые шаги для обеспечения безопасности наших дипломатов и охраны наших дипломатических помещений, с тем чтобы они могли выполнять свои обычные дипломатические функции".
В прошлое воскресенье организованное в честь посланника Индии в Канаде мероприятие было отменено из соображений безопасности после бурных протестов сторонников сепаратистского движения "Халистан", выступающего за отделение штата Пенджаб
от Индии.
Ранее на этой неделе Индия высказывала протесты США
и Великобритании
из-за нападений сторонников движения "Халистан" на дипмиссии страны.
Антииндийские выступления проходят на фоне арестов полицией Индии сторонников прохалистанской группировки "Варис Пенджаб Де" (Наследники Пенджаба) и попыток задержать ее лидера Амритпала Сингха.
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