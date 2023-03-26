Рейтинг@Mail.ru
В Перми мужчина напал на кафе и похитил выручку - РИА Новости, 26.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:50 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/kafe-1860772517.html
В Перми мужчина напал на кафе и похитил выручку
В Перми мужчина напал на кафе и похитил выручку - РИА Новости, 26.03.2023
В Перми мужчина напал на кафе и похитил выручку
Неизвестный мужчина напал на кафе в центре Перми и похитил выручку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает краевая полиция. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T19:50
2023-03-26T19:50
происшествия
пермь
ленинский район
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ПЕРМЬ, 26 мар - РИА Новости. Неизвестный мужчина напал на кафе в центре Перми и похитил выручку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает краевая полиция. Ранее в соцсети появилась информация о нападении на кафе национальной кухни "Чӧскыт Керку" на улице Пермской. Мужчина похитил имевшиеся в заведении деньги. Представитель кафе указывала, что человек был с ножом. "Вчера в вечернее время в одно из кафе Ленинского района Перми зашёл неизвестный. Мужчина тайно похитил в подсобном помещении денежные средства и скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ (кража)", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности злоумышленника и его задержания. В заведении "Чӧскыт Керку" (в переводе с коми-пермяцкого означает "Вкусный дом") оборудовано 100 посадочных мест. Здесь подают традиционные блюда региона.
https://ria.ru/20230222/povar-1853698093.html
https://ria.ru/20230317/proisshestvie-1858498879.html
пермь
ленинский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь, ленинский район, россия
Происшествия, Пермь, Ленинский район, Россия
В Перми мужчина напал на кафе и похитил выручку

МВД: в центре Перми мужчина с ножом напал на кафе и похитил выручку

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 26 мар - РИА Новости. Неизвестный мужчина напал на кафе в центре Перми и похитил выручку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает краевая полиция.
Ранее в соцсети появилась информация о нападении на кафе национальной кухни "Чӧскыт Керку" на улице Пермской. Мужчина похитил имевшиеся в заведении деньги. Представитель кафе указывала, что человек был с ножом.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
В Омске повар кафе ударил ножом в грудь назойливого посетителя
22 февраля, 13:11
"Вчера в вечернее время в одно из кафе Ленинского района Перми зашёл неизвестный. Мужчина тайно похитил в подсобном помещении денежные средства и скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ (кража)", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности злоумышленника и его задержания.
В заведении "Чӧскыт Керку" (в переводе с коми-пермяцкого означает "Вкусный дом") оборудовано 100 посадочных мест. Здесь подают традиционные блюда региона.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Житель Пермского края напал с мачете на людей, спросивших о причине грусти
17 марта, 10:04
 
ПроисшествияПермьЛенинский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала