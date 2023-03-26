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В Перми мужчина напал на кафе и похитил выручку
В Перми мужчина напал на кафе и похитил выручку - РИА Новости, 26.03.2023
В Перми мужчина напал на кафе и похитил выручку
Неизвестный мужчина напал на кафе в центре Перми и похитил выручку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает краевая полиция. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T19:50
2023-03-26T19:50
2023-03-26T19:50
происшествия
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ленинский район
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ПЕРМЬ, 26 мар - РИА Новости. Неизвестный мужчина напал на кафе в центре Перми и похитил выручку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает краевая полиция. Ранее в соцсети появилась информация о нападении на кафе национальной кухни "Чӧскыт Керку" на улице Пермской. Мужчина похитил имевшиеся в заведении деньги. Представитель кафе указывала, что человек был с ножом. "Вчера в вечернее время в одно из кафе Ленинского района Перми зашёл неизвестный. Мужчина тайно похитил в подсобном помещении денежные средства и скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ (кража)", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности злоумышленника и его задержания. В заведении "Чӧскыт Керку" (в переводе с коми-пермяцкого означает "Вкусный дом") оборудовано 100 посадочных мест. Здесь подают традиционные блюда региона.
https://ria.ru/20230222/povar-1853698093.html
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происшествия, пермь, ленинский район, россия
Происшествия, Пермь, Ленинский район, Россия
В Перми мужчина напал на кафе и похитил выручку
МВД: в центре Перми мужчина с ножом напал на кафе и похитил выручку