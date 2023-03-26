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СМИ: на протестах в Тель-Авиве задержали 28 человек - РИА Новости, 26.03.2023
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00:27 26.03.2023 (обновлено: 00:29 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/izrail-1860668172.html
СМИ: на протестах в Тель-Авиве задержали 28 человек
СМИ: на протестах в Тель-Авиве задержали 28 человек - РИА Новости, 26.03.2023
СМИ: на протестах в Тель-Авиве задержали 28 человек
Протестующие против судебной реформы в Израиле перекрыли шоссе Аялон, полиция задержала 28 человек, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T00:27
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израиль
тель-авив
биньямин нетаньяху
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Протестующие против судебной реформы в Израиле перекрыли шоссе Аялон, полиция задержала 28 человек, сообщает газета Times of Israel. Как отмечает газета, полиция применила водометы против протестующих на шоссе Аялон. Ранее издание со ссылкой на организаторов протестов сообщало, что около 630 тысяч протестующих против судебной реформы вышли на демонстрации в субботу по всему Израилю. Израильтяне выступают против проводимой правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху судебной реформы двенадцатую неделю подряд. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей, считают протестующие. Министр обороны Израиля Йоав Галант в субботу вечером призвал к приостановке судебной реформы правительства Нетаньяху на фоне раскола в обществе и общенациональных протестов. Галант стал первым ключевым министром правительства Нетаньяху, который публично призвал к приостановке реформы. Ранее организаторы протестного движения противников судебной реформы в Израихотле анонсировали "неделю паралича", подразумевающую широкомасштабные акции по всей стране.
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израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, в мире
Израиль, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, В мире
СМИ: на протестах в Тель-Авиве задержали 28 человек

Times of Israel: на протестах в Тель-Авиве против судебной реформы задержали 28 человек

© AP Photo / Ohad ZwigenbergЗадержание участника акции протеста в Тель-Авиве
Задержание участника акции протеста в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Задержание участника акции протеста в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Протестующие против судебной реформы в Израиле перекрыли шоссе Аялон, полиция задержала 28 человек, сообщает газета Times of Israel.
«
"В ходе попыток разогнать толпу, блокирующую шоссе Аялон в Тель-Авиве во время протестов против судебной реформы, задержаны 28 человек", - говорится в сообщении издания со ссылкой на полицию.
Как отмечает газета, полиция применила водометы против протестующих на шоссе Аялон. Ранее издание со ссылкой на организаторов протестов сообщало, что около 630 тысяч протестующих против судебной реформы вышли на демонстрации в субботу по всему Израилю.
Израильтяне выступают против проводимой правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху судебной реформы двенадцатую неделю подряд. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей, считают протестующие.
Министр обороны Израиля Йоав Галант в субботу вечером призвал к приостановке судебной реформы правительства Нетаньяху на фоне раскола в обществе и общенациональных протестов. Галант стал первым ключевым министром правительства Нетаньяху, который публично призвал к приостановке реформы.
Ранее организаторы протестного движения противников судебной реформы в Израихотле анонсировали "неделю паралича", подразумевающую широкомасштабные акции по всей стране.
Полицейские, Израиль - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих в Тель-Авиве
Вчера, 23:39
 
ИзраильТель-АвивБиньямин НетаньяхуВ мире
 
 
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