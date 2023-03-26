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Тысячи протестующих прорвали полицейский кордон возле резиденции Нетаньяху
Тысячи протестующих прорвали полицейский кордон возле резиденции Нетаньяху - РИА Новости, 27.03.2023
Тысячи протестующих прорвали полицейский кордон возле резиденции Нетаньяху
В Иерусалиме тысячи протестующих прорвали полицейский кордон возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщил портал Walla. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-26T23:22
2023-03-26T23:22
2023-03-27T00:02
в мире
иерусалим
израиль
биньямин нетаньяху
тель-авив
протесты против судебной реформы в израиле
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мар — РИА Новости. В Иерусалиме тысячи протестующих прорвали полицейский кордон возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщил портал Walla."После отставки министра обороны Йоава Галланта тысячи протестующих против правовой революции этим вечером прорвали последний блокпост полиции перед резиденцией премьер-министра в Иерусалиме, шоссе в направлении Иерусалима было перекрыто для движения", — говорится в публикации.По данным СМИ, местная полиция начала оттеснять манифестантов с помощью водометов.После увольнения Галланта генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир также принял решение покинуть свой пост, отметив, что проводимая судебная реформа "подрывает" основу демократической системы страны.Очередной массовый протест начался в Израиле в воскресенье вечером после того, как премьер отправил в отставку главу Минобороны, который накануне призвал приостановить реформу юридической системы.Ранее организаторы протестного движения против судебной реформы в Израиле анонсировали "неделю паралича", подразумевающую широкомасштабные митинги по всей стране. Израильтяне протестуют из-за судебной реформы уже двенадцатую неделю подряд. Так, накануне число демонстрантов, присоединившихся к протестам в Тель-Авиве, достигло 200 тысяч человек.Различные группы резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) не раз писали открытые письма правительству с требованием остановить судебную реформу и в знак протеста отказывались от службы в резерве, среди них были элитные части и пилоты ВВС.Предложенный правительством Нетаньяху пакет законов значительно ограничит полномочия Верховного суда, а также предоставит властям контроль над назначением судей. При этом премьер выражал готовность к диалогу с оппозицией по поводу указанной реформы.
https://ria.ru/20230324/netanyakhu-1860247302.html
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в мире, иерусалим, израиль, биньямин нетаньяху, тель-авив, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Иерусалим, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Тель-Авив, Протесты против судебной реформы в Израиле
Тысячи протестующих прорвали полицейский кордон возле резиденции Нетаньяху
Walla: в Иерусалиме протестующие прорвали полицейский кордон возле резиденции Нетаньяху
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мар — РИА Новости. В Иерусалиме тысячи протестующих прорвали полицейский кордон возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщил портал Walla.
"После отставки министра обороны Йоава Галланта тысячи протестующих против правовой революции этим вечером прорвали последний блокпост полиции перед резиденцией премьер-министра в Иерусалиме, шоссе в направлении Иерусалима было перекрыто для движения", — говорится в публикации.
По данным СМИ, местная полиция начала оттеснять манифестантов с помощью водометов.
После увольнения Галланта генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир также принял решение покинуть свой пост, отметив, что проводимая судебная реформа "подрывает" основу демократической системы страны.
Очередной массовый протест начался в Израиле в воскресенье вечером после того, как премьер отправил в отставку главу Минобороны, который накануне призвал приостановить реформу юридической системы.
Галант стал первым ключевым министром правительства Нетаньяху, публично выступившим против судебной реформы. Заявления обоих политиков могут быть расценены, как начало раскола внутри правящей коалиции, которая противостоит сильным протестным настроениям в обществе.
Ранее организаторы протестного движения против судебной реформы в Израиле анонсировали "неделю паралича", подразумевающую широкомасштабные митинги по всей стране. Израильтяне протестуют из-за судебной реформы уже двенадцатую неделю подряд. Так, накануне число демонстрантов, присоединившихся к протестам в Тель-Авиве
, достигло 200 тысяч человек.
Различные группы резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) не раз писали открытые письма правительству с требованием остановить судебную реформу и в знак протеста отказывались от службы в резерве, среди них были элитные части и пилоты ВВС.
Предложенный правительством Нетаньяху пакет законов значительно ограничит полномочия Верховного суда, а также предоставит властям контроль над назначением судей. При этом премьер выражал готовность к диалогу с оппозицией по поводу указанной реформы.
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