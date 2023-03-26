https://ria.ru/20230326/ierusalim-1860793912.html

Тысячи протестующих прорвали полицейский кордон возле резиденции Нетаньяху

Тысячи протестующих прорвали полицейский кордон возле резиденции Нетаньяху - РИА Новости, 27.03.2023

Тысячи протестующих прорвали полицейский кордон возле резиденции Нетаньяху

В Иерусалиме тысячи протестующих прорвали полицейский кордон возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщил портал Walla. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-26T23:22

2023-03-26T23:22

2023-03-27T00:02

в мире

иерусалим

израиль

биньямин нетаньяху

тель-авив

протесты против судебной реформы в израиле

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мар — РИА Новости. В Иерусалиме тысячи протестующих прорвали полицейский кордон возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщил портал Walla."После отставки министра обороны Йоава Галланта тысячи протестующих против правовой революции этим вечером прорвали последний блокпост полиции перед резиденцией премьер-министра в Иерусалиме, шоссе в направлении Иерусалима было перекрыто для движения", — говорится в публикации.По данным СМИ, местная полиция начала оттеснять манифестантов с помощью водометов.После увольнения Галланта генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир также принял решение покинуть свой пост, отметив, что проводимая судебная реформа "подрывает" основу демократической системы страны.Очередной массовый протест начался в Израиле в воскресенье вечером после того, как премьер отправил в отставку главу Минобороны, который накануне призвал приостановить реформу юридической системы.Ранее организаторы протестного движения против судебной реформы в Израиле анонсировали "неделю паралича", подразумевающую широкомасштабные митинги по всей стране. Израильтяне протестуют из-за судебной реформы уже двенадцатую неделю подряд. Так, накануне число демонстрантов, присоединившихся к протестам в Тель-Авиве, достигло 200 тысяч человек.Различные группы резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) не раз писали открытые письма правительству с требованием остановить судебную реформу и в знак протеста отказывались от службы в резерве, среди них были элитные части и пилоты ВВС.Предложенный правительством Нетаньяху пакет законов значительно ограничит полномочия Верховного суда, а также предоставит властям контроль над назначением судей. При этом премьер выражал готовность к диалогу с оппозицией по поводу указанной реформы.

https://ria.ru/20230324/netanyakhu-1860247302.html

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в мире, иерусалим, израиль, биньямин нетаньяху, тель-авив, протесты против судебной реформы в израиле