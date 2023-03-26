https://ria.ru/20230326/grivna-1860708243.html
В Киеве заявили об опасности из-за эмиссии гривны
В Киеве заявили об опасности из-за эмиссии гривны - РИА Новости, 26.03.2023
В Киеве заявили об опасности из-за эмиссии гривны
Эмиссия гривны для восполнения дефицита бюджета создала огромные риски для макрофинансовой стабильности на Украине, страна больше не будет прибегать к... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T10:57
2023-03-26T10:57
2023-03-26T10:57
специальная военная операция на украине
экономика
украина
сша
андрей пышный
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Эмиссия гривны для восполнения дефицита бюджета создала огромные риски для макрофинансовой стабильности на Украине, страна больше не будет прибегать к "опасному" денежному финансированию, заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный в интервью газете Financial Times. "Это было быстрое средство, но очень опасное", - заявил он. На этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года. Решение должен подтвердить совет фонда, он озвучит свою позицию в ближайшие недели. Газета Financial Times отмечает, что условиями сделки, в частности, были прекращение эмиссионного финансирования, использование внутренних рынков облигаций и введение мер по увеличению налоговых поступлений. Ранее Нацбанк Украины пообещал посольству США с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета, об этом стало известно по итогам встречи главы Нацбанка Андрея Пышного и его заместителя Сергея Николайчука с послом США на Украине Бриджит Бринк и советником по экономическим вопросам посольства США Хезер Гезерт.
https://ria.ru/20230324/predel-1860248722.html
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, украина, сша, андрей пышный, мвф
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, США, Андрей Пышный, МВФ
В Киеве заявили об опасности из-за эмиссии гривны
Глава Нацбанка Пышный: эмиссия гривны опасна для макрофинансовой стабильности на Украине
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Эмиссия гривны для восполнения дефицита бюджета создала огромные риски для макрофинансовой стабильности на Украине, страна больше не будет прибегать к "опасному" денежному финансированию, заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный в интервью газете Financial Times
.
"Это было быстрое средство, но очень опасное", - заявил он.
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На этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года. Решение должен подтвердить совет фонда, он озвучит свою позицию в ближайшие недели.
Газета Financial Times отмечает, что условиями сделки, в частности, были прекращение эмиссионного финансирования, использование внутренних рынков облигаций и введение мер по увеличению налоговых поступлений.
Ранее Нацбанк Украины пообещал посольству США с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета, об этом стало известно по итогам встречи главы Нацбанка Андрея Пышного и его заместителя Сергея Николайчука с послом США на Украине Бриджит Бринк и советником по экономическим вопросам посольства США Хезер Гезерт.
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