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Горбачев игнорировал данные об агентах США, заявил экс-разведчик - РИА Новости, 26.03.2023
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13:33 26.03.2023 (обновлено: 20:13 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/gorbachev-1860726077.html
Горбачев игнорировал данные об агентах США, заявил экс-разведчик
Горбачев игнорировал данные об агентах США, заявил экс-разведчик - РИА Новости, 26.03.2023
Горбачев игнорировал данные об агентах США, заявил экс-разведчик
Президент СССР Михаил Горбачев в конце 1980-х годов игнорировал поступавшую от разведки тревожную информацию о наличии в советском руководстве американских... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T13:33
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россия
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент СССР Михаил Горбачев в конце 1980-х годов игнорировал поступавшую от разведки тревожную информацию о наличии в советском руководстве американских агентов влияния и принимал волюнтаристские решения, пользуясь деградацией тогдашних властных структур, рассказал бывший разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки России в отставке, профессор МГИМО Андрей Безруков. "Я доподлинно знаю, что многие вещи, которые давались руководству (СССР. — Прим. ред.), тогда игнорировались", — сказал Безруков, выступая на научно-популярном фестивале "Цифровая история". "Например, когда Горбачевым начиная с 1987 года принимались решения по выстраиванию всей нашей внешней политики, то информация о намерениях американцев, о том, как они будут это все выстраивать, о наличии внутренних, скажем так, проводников американской политики в руководстве России, докладывалась, естественно", — добавил он. Но большинство этих сведений Горбачев игнорировал и принимал волюнтаристские решения, добавил Безруков. Вдобавок к тому времени советские властные структуры деградировали настолько сильно, что не смогли "выстроить эффективную защиту" против горбачевского меньшинства в компартии, отметил он. Крупнейший в России научно-популярный исторический фестиваль "Цифровая история" проходит 25-26 марта в столичном культурном центре "ЗИЛ", а также в онлайн-формате. В нынешнем году тема фестиваля — "Запад — Россия — Восток: pro et contra". Она посвящена истории возникновения ложных и правдивых представлений о России в мире. РИА Новости — генеральный информационный партнер фестиваля.
https://ria.ru/20221229/gorbachev-1842101790.html
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россия, ссср, михаил горбачев, мгимо
Россия, СССР, Михаил Горбачев, МГИМО
Горбачев игнорировал данные об агентах США, заявил экс-разведчик

Полковник СВР в отставке: Горбачев игнорировал данные об агентах США в руководстве СССР

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПСС, президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев во время выступления с докладом "Политический отчет ЦК КПСС XXVIII съезду КПСС и задачи партии"
Генеральный секретарь ЦК КПСС, президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев во время выступления с докладом Политический отчет ЦК КПСС XXVIII съезду КПСС и задачи партии - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ЦК КПСС, президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев во время выступления с докладом "Политический отчет ЦК КПСС XXVIII съезду КПСС и задачи партии". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент СССР Михаил Горбачев в конце 1980-х годов игнорировал поступавшую от разведки тревожную информацию о наличии в советском руководстве американских агентов влияния и принимал волюнтаристские решения, пользуясь деградацией тогдашних властных структур, рассказал бывший разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки России в отставке, профессор МГИМО Андрей Безруков.
"Я доподлинно знаю, что многие вещи, которые давались руководству (СССР. — Прим. ред.), тогда игнорировались", — сказал Безруков, выступая на научно-популярном фестивале "Цифровая история".
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Горбачев знал о подготовке путча в 1991 году, считает армянский политик
29 декабря 2022, 09:41
"Например, когда Горбачевым начиная с 1987 года принимались решения по выстраиванию всей нашей внешней политики, то информация о намерениях американцев, о том, как они будут это все выстраивать, о наличии внутренних, скажем так, проводников американской политики в руководстве России, докладывалась, естественно", — добавил он.
Но большинство этих сведений Горбачев игнорировал и принимал волюнтаристские решения, добавил Безруков. Вдобавок к тому времени советские властные структуры деградировали настолько сильно, что не смогли "выстроить эффективную защиту" против горбачевского меньшинства в компартии, отметил он.
Крупнейший в России научно-популярный исторический фестиваль "Цифровая история" проходит 25-26 марта в столичном культурном центре "ЗИЛ", а также в онлайн-формате.
В нынешнем году тема фестиваля — "Запад — Россия — Восток: pro et contra". Она посвящена истории возникновения ложных и правдивых представлений о России в мире. РИА Новости — генеральный информационный партнер фестиваля.
Портрет первого президента СССР Михаила Горбачева на церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
"Оказал влияние на ход истории". В Москве простились с Михаилом Горбачевым
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РоссияСССРМихаил ГорбачевМГИМО
 
 
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