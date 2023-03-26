https://ria.ru/20230326/gorbachev-1860726077.html
Горбачев игнорировал данные об агентах США, заявил экс-разведчик
Горбачев игнорировал данные об агентах США, заявил экс-разведчик - РИА Новости, 26.03.2023
Горбачев игнорировал данные об агентах США, заявил экс-разведчик
Президент СССР Михаил Горбачев в конце 1980-х годов игнорировал поступавшую от разведки тревожную информацию о наличии в советском руководстве американских... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T13:33
2023-03-26T13:33
2023-03-26T20:13
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ссср
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент СССР Михаил Горбачев в конце 1980-х годов игнорировал поступавшую от разведки тревожную информацию о наличии в советском руководстве американских агентов влияния и принимал волюнтаристские решения, пользуясь деградацией тогдашних властных структур, рассказал бывший разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки России в отставке, профессор МГИМО Андрей Безруков. "Я доподлинно знаю, что многие вещи, которые давались руководству (СССР. — Прим. ред.), тогда игнорировались", — сказал Безруков, выступая на научно-популярном фестивале "Цифровая история". "Например, когда Горбачевым начиная с 1987 года принимались решения по выстраиванию всей нашей внешней политики, то информация о намерениях американцев, о том, как они будут это все выстраивать, о наличии внутренних, скажем так, проводников американской политики в руководстве России, докладывалась, естественно", — добавил он. Но большинство этих сведений Горбачев игнорировал и принимал волюнтаристские решения, добавил Безруков. Вдобавок к тому времени советские властные структуры деградировали настолько сильно, что не смогли "выстроить эффективную защиту" против горбачевского меньшинства в компартии, отметил он. Крупнейший в России научно-популярный исторический фестиваль "Цифровая история" проходит 25-26 марта в столичном культурном центре "ЗИЛ", а также в онлайн-формате. В нынешнем году тема фестиваля — "Запад — Россия — Восток: pro et contra". Она посвящена истории возникновения ложных и правдивых представлений о России в мире. РИА Новости — генеральный информационный партнер фестиваля.
https://ria.ru/20221229/gorbachev-1842101790.html
https://ria.ru/20220903/proschanie-1814213230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ссср, михаил горбачев, мгимо
Россия, СССР, Михаил Горбачев, МГИМО
Горбачев игнорировал данные об агентах США, заявил экс-разведчик
Полковник СВР в отставке: Горбачев игнорировал данные об агентах США в руководстве СССР
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент СССР Михаил Горбачев в конце 1980-х годов игнорировал поступавшую от разведки тревожную информацию о наличии в советском руководстве американских агентов влияния и принимал волюнтаристские решения, пользуясь деградацией тогдашних властных структур, рассказал бывший разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки России в отставке, профессор МГИМО Андрей Безруков.
"Я доподлинно знаю, что многие вещи, которые давались руководству (СССР. — Прим. ред.), тогда игнорировались", — сказал Безруков, выступая на научно-популярном фестивале "Цифровая история".
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"Например, когда Горбачевым начиная с 1987 года принимались решения по выстраиванию всей нашей внешней политики, то информация о намерениях американцев, о том, как они будут это все выстраивать, о наличии внутренних, скажем так, проводников американской политики в руководстве России, докладывалась, естественно", — добавил он.
Но большинство этих сведений Горбачев игнорировал и принимал волюнтаристские решения, добавил Безруков. Вдобавок к тому времени советские властные структуры деградировали настолько сильно, что не смогли "выстроить эффективную защиту" против горбачевского меньшинства в компартии, отметил он.
Крупнейший в России научно-популярный исторический фестиваль "Цифровая история" проходит 25-26 марта в столичном культурном центре "ЗИЛ", а также в онлайн-формате.
В нынешнем году тема фестиваля — "Запад — Россия — Восток: pro et contra". Она посвящена истории возникновения ложных и правдивых представлений о России в мире. РИА Новости — генеральный информационный партнер фестиваля.
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