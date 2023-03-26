https://ria.ru/20230326/gorbachev-1860726077.html

Горбачев игнорировал данные об агентах США, заявил экс-разведчик

Горбачев игнорировал данные об агентах США, заявил экс-разведчик - РИА Новости, 26.03.2023

Горбачев игнорировал данные об агентах США, заявил экс-разведчик

Президент СССР Михаил Горбачев в конце 1980-х годов игнорировал поступавшую от разведки тревожную информацию о наличии в советском руководстве американских... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T13:33

2023-03-26T13:33

2023-03-26T20:13

россия

ссср

михаил горбачев

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент СССР Михаил Горбачев в конце 1980-х годов игнорировал поступавшую от разведки тревожную информацию о наличии в советском руководстве американских агентов влияния и принимал волюнтаристские решения, пользуясь деградацией тогдашних властных структур, рассказал бывший разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки России в отставке, профессор МГИМО Андрей Безруков. "Я доподлинно знаю, что многие вещи, которые давались руководству (СССР. — Прим. ред.), тогда игнорировались", — сказал Безруков, выступая на научно-популярном фестивале "Цифровая история". "Например, когда Горбачевым начиная с 1987 года принимались решения по выстраиванию всей нашей внешней политики, то информация о намерениях американцев, о том, как они будут это все выстраивать, о наличии внутренних, скажем так, проводников американской политики в руководстве России, докладывалась, естественно", — добавил он. Но большинство этих сведений Горбачев игнорировал и принимал волюнтаристские решения, добавил Безруков. Вдобавок к тому времени советские властные структуры деградировали настолько сильно, что не смогли "выстроить эффективную защиту" против горбачевского меньшинства в компартии, отметил он. Крупнейший в России научно-популярный исторический фестиваль "Цифровая история" проходит 25-26 марта в столичном культурном центре "ЗИЛ", а также в онлайн-формате. В нынешнем году тема фестиваля — "Запад — Россия — Восток: pro et contra". Она посвящена истории возникновения ложных и правдивых представлений о России в мире. РИА Новости — генеральный информационный партнер фестиваля.

https://ria.ru/20221229/gorbachev-1842101790.html

https://ria.ru/20220903/proschanie-1814213230.html

россия

ссср

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ссср, михаил горбачев, мгимо