Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем
МИД Гондураса объявил о разрыве дипломатических отношений с Тайванем
Башня Тайбэй 101, Тайвань. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем и установил их с Китаем, Тайбэй в ответ разорвал отношения с Тегусигальпой.
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"Государственный секретарь по иностранным делам и международному сотрудничеству, по поручению президента республики, проинформировал Тайвань о решении разорвать дипломатические отношения между двумя странами", - говорится в заявлении МИД Гондураса, опубликованном в Twitter.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Гондурас признает существование только одного Китая, и назвали власти КНР единственным законным правительством этой страны.
Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У (У Чжаосе) вслед за этим объявил о прекращении дипломатических отношений с Гондурасом.
Позднее Центральное телевидение Китая сообщило об установлении дипотношений между Пекином и Тегусигальпой.
Ранее президент Гондураса Сиомара Кастро поручила министру иностранных дел Эдуардо Рейне начать работу по установлению официальных отношений с КНР. На этом фоне министерство иностранных дел Тайваня выразило Гондурасу серьезную озабоченность, попросив страну не принимать "ошибочных решений", а затем отозвало своего посла в этой центральноамериканской стране.
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал намерение Гондураса установить дипломатические отношения с КНР исторической тенденцией и приветствовал его.
Дипломатическими союзниками Тайваня остались 13 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. С остальными государствами Тайбэй поддерживает связи через свои "экономические и культурные представительства".
Дипломатическими союзниками Тайваня остались 13 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. С остальными государствами Тайбэй поддерживает связи через свои "экономические и культурные представительства".
Раньше стран, поддерживающих с Тайванем дипотношения, было больше, но в последние годы многие приняли решение разорвать их, установив официальные отношения с Китаем, в их числе Сальвадор, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Панама, тихоокеанское государство Кирибати, Соломоновы острова, Никарагуа.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.