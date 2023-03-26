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Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем - РИА Новости, 26.03.2023
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03:45 26.03.2023 (обновлено: 07:50 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/gonduras-1860678648.html
Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем
Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем - РИА Новости, 26.03.2023
Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем
Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем и установил их с Китаем, Тайбэй в ответ разорвал отношения с Тегусигальпой. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T03:45
2023-03-26T07:50
гондурас
тайвань
в мире
китай
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем и установил их с Китаем, Тайбэй в ответ разорвал отношения с Тегусигальпой.Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Гондурас признает существование только одного Китая, и назвали власти КНР единственным законным правительством этой страны.Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У (У Чжаосе) вслед за этим объявил о прекращении дипломатических отношений с Гондурасом.Позднее Центральное телевидение Китая сообщило об установлении дипотношений между Пекином и Тегусигальпой.Ранее президент Гондураса Сиомара Кастро поручила министру иностранных дел Эдуардо Рейне начать работу по установлению официальных отношений с КНР. На этом фоне министерство иностранных дел Тайваня выразило Гондурасу серьезную озабоченность, попросив страну не принимать "ошибочных решений", а затем отозвало своего посла в этой центральноамериканской стране.Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал намерение Гондураса установить дипломатические отношения с КНР исторической тенденцией и приветствовал его.Дипломатическими союзниками Тайваня остались 13 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. С остальными государствами Тайбэй поддерживает связи через свои "экономические и культурные представительства".Раньше стран, поддерживающих с Тайванем дипотношения, было больше, но в последние годы многие приняли решение разорвать их, установив официальные отношения с Китаем, в их числе Сальвадор, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Панама, тихоокеанское государство Кирибати, Соломоновы острова, Никарагуа.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230320/tayvan-1859018722.html
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гондурас, тайвань, в мире, китай
Гондурас, Тайвань, В мире, Китай
Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем

МИД Гондураса объявил о разрыве дипломатических отношений с Тайванем

CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101Башня Тайбэй 101, Тайвань
Башня Тайбэй 101, Тайвань - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101
Башня Тайбэй 101, Тайвань. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем и установил их с Китаем, Тайбэй в ответ разорвал отношения с Тегусигальпой.
«

"Государственный секретарь по иностранным делам и международному сотрудничеству, по поручению президента республики, проинформировал Тайвань о решении разорвать дипломатические отношения между двумя странами", - говорится в заявлении МИД Гондураса, опубликованном в Twitter.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Гондурас признает существование только одного Китая, и назвали власти КНР единственным законным правительством этой страны.
Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У (У Чжаосе) вслед за этим объявил о прекращении дипломатических отношений с Гондурасом.
Позднее Центральное телевидение Китая сообщило об установлении дипотношений между Пекином и Тегусигальпой.
Ранее президент Гондураса Сиомара Кастро поручила министру иностранных дел Эдуардо Рейне начать работу по установлению официальных отношений с КНР. На этом фоне министерство иностранных дел Тайваня выразило Гондурасу серьезную озабоченность, попросив страну не принимать "ошибочных решений", а затем отозвало своего посла в этой центральноамериканской стране.
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Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал намерение Гондураса установить дипломатические отношения с КНР исторической тенденцией и приветствовал его.

Дипломатическими союзниками Тайваня остались 13 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. С остальными государствами Тайбэй поддерживает связи через свои "экономические и культурные представительства".
Раньше стран, поддерживающих с Тайванем дипотношения, было больше, но в последние годы многие приняли решение разорвать их, установив официальные отношения с Китаем, в их числе Сальвадор, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Панама, тихоокеанское государство Кирибати, Соломоновы острова, Никарагуа.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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