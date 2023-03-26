https://ria.ru/20230326/giatsint-1860681442.html

Опубликованы кадры уничтожения ангара боеприпасов ВСУ с помощью "Гиацинта"

Опубликованы кадры уничтожения ангара боеприпасов ВСУ с помощью "Гиацинта" - РИА Новости, 26.03.2023

Опубликованы кадры уничтожения ангара боеприпасов ВСУ с помощью "Гиацинта"

Минобороны опубликовало видеоролик, в котором запечатлена боевая работа расчетов 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации на Украине. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T05:05

2023-03-26T05:05

2023-03-26T10:13

специальная военная операция на украине

западный военный округ (зво)

россия

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

гиацинт (пушка)

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видеоролик, в котором запечатлена боевая работа расчетов 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации на Украине.В ведомстве отметили, что задачи в состав батареи "Гиацинтов-Б" выполняют артиллеристы Западного военного округа, в том числе призванные в рамках частичной мобилизации. Они уничтожают бронетехнику и укрепленные позиции ВСУ, разрушают оборонительные сооружения и подавляют пункты управления. Так, на одном из направлений "Гиацинты" уничтожили десятки укрепленных и замаскированных опорных пунктов, а также сорвали переброску резервов для украинский войск.Командир орудия с позывным Малик рассказал, что чаще всего огонь ведется по укрепленным блиндажам, технике и ангарам на расстоянии от 15 до 28 километров. "Гиацинт-Б" — буксируемая пушка, что позволяет постоянно менять дислокацию и вести обстрел, оставаясь незамеченными. В каждой огневой точке устроены укрепленные траншеи, в которых расчет может укрыться от ответного огня. В них можно провести до нескольких часов, там есть отопление и спальные места.

https://radiosputnik.ria.ru/20230125/vsu-1847346922.html

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Работа пушек "Гиацинт-Б" в зоне СВО Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами боевой работы расчетов 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" Западного военного округа, уничтоживших ангар с украинскими боеприпасами. 2023-03-26T05:05 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

западный военный округ (зво), россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, гиацинт (пушка)