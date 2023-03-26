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Опубликованы кадры уничтожения ангара боеприпасов ВСУ с помощью "Гиацинта"
Опубликованы кадры уничтожения ангара боеприпасов ВСУ с помощью "Гиацинта" - РИА Новости, 26.03.2023
Опубликованы кадры уничтожения ангара боеприпасов ВСУ с помощью "Гиацинта"
Минобороны опубликовало видеоролик, в котором запечатлена боевая работа расчетов 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации на Украине. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T05:05
2023-03-26T05:05
2023-03-26T10:13
специальная военная операция на украине
западный военный округ (зво)
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
гиацинт (пушка)
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видеоролик, в котором запечатлена боевая работа расчетов 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации на Украине.В ведомстве отметили, что задачи в состав батареи "Гиацинтов-Б" выполняют артиллеристы Западного военного округа, в том числе призванные в рамках частичной мобилизации. Они уничтожают бронетехнику и укрепленные позиции ВСУ, разрушают оборонительные сооружения и подавляют пункты управления. Так, на одном из направлений "Гиацинты" уничтожили десятки укрепленных и замаскированных опорных пунктов, а также сорвали переброску резервов для украинский войск.Командир орудия с позывным Малик рассказал, что чаще всего огонь ведется по укрепленным блиндажам, технике и ангарам на расстоянии от 15 до 28 километров. "Гиацинт-Б" — буксируемая пушка, что позволяет постоянно менять дислокацию и вести обстрел, оставаясь незамеченными. В каждой огневой точке устроены укрепленные траншеи, в которых расчет может укрыться от ответного огня. В них можно провести до нескольких часов, там есть отопление и спальные места.
https://radiosputnik.ria.ru/20230125/vsu-1847346922.html
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Работа пушек "Гиацинт-Б" в зоне СВО
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами боевой работы расчетов 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" Западного военного округа, уничтоживших ангар с украинскими боеприпасами.
2023-03-26T05:05
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западный военный округ (зво), россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, гиацинт (пушка)
Специальная военная операция на Украине, Западный военный округ (ЗВО), Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Гиацинт (пушка)
Опубликованы кадры уничтожения ангара боеприпасов ВСУ с помощью "Гиацинта"
Минобороны показало кадры уничтожения ангара боеприпасов ВСУ с помощью пушки "Гиацинт-Б"