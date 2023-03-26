https://ria.ru/20230326/furiya-1860681727.html

Российские силы уничтожили в ДНР украинский беспилотник "Фурия"

Российские силы уничтожили в ДНР украинский беспилотник "Фурия" - РИА Новости, 26.03.2023

Российские силы уничтожили в ДНР украинский беспилотник "Фурия"

Российские военнослужащие уничтожили на Краснолиманском направлении украинский беспилотник "Фурия", а также подавили артиллерийские подразделения противника,... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T05:10

2023-03-26T05:10

2023-03-26T09:47

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на Краснолиманском направлении украинский беспилотник "Фурия", а также подавили артиллерийские подразделения противника, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."На Краснолиманском направлении в ходе боевого дежурства расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1" группировки войск "Центр" обнаружил и уничтожил беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины типа "Фурия", — сказал он. "Кроме этого, в ходе контрбатарейной борьбы средствами разведки группировки "Центр" вскрыты артиллерийские подразделения противника. В результате огневого поражения все цели были подавлены", — добавил Савчук.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире