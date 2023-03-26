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Российские силы уничтожили в ДНР украинский беспилотник "Фурия"
Российские силы уничтожили в ДНР украинский беспилотник "Фурия" - РИА Новости, 26.03.2023
Российские силы уничтожили в ДНР украинский беспилотник "Фурия"
Российские военнослужащие уничтожили на Краснолиманском направлении украинский беспилотник "Фурия", а также подавили артиллерийские подразделения противника,... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T05:10
2023-03-26T05:10
2023-03-26T09:47
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на Краснолиманском направлении украинский беспилотник "Фурия", а также подавили артиллерийские подразделения противника, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."На Краснолиманском направлении в ходе боевого дежурства расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1" группировки войск "Центр" обнаружил и уничтожил беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины типа "Фурия", — сказал он. "Кроме этого, в ходе контрбатарейной борьбы средствами разведки группировки "Центр" вскрыты артиллерийские подразделения противника. В результате огневого поражения все цели были подавлены", — добавил Савчук.
РИА Новости
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские силы уничтожили в ДНР украинский беспилотник "Фурия"
Российские военнослужащие уничтожили в ДНР БПЛА "Фурия" и подавили артиллерию ВСУ