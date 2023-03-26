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МВФ заявил о росте рисков для мировой финансовой стабильности - РИА Новости, 26.03.2023
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09:45 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/finansy-1860701104.html
МВФ заявил о росте рисков для мировой финансовой стабильности
МВФ заявил о росте рисков для мировой финансовой стабильности - РИА Новости, 26.03.2023
МВФ заявил о росте рисков для мировой финансовой стабильности
Весна в глобальной экономике еще не наступила, риски для финансовой стабильности заметно увеличились, заявила в воскресенье директор-распорядитель... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T09:45
2023-03-26T09:45
экономика
китай
кристалина георгиева
мвф
silicon valley bank
банкротство silicon valley bank
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ПЕКИН, 26 мар - РИА Новости. Весна в глобальной экономике еще не наступила, риски для финансовой стабильности заметно увеличились, заявила в воскресенье директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на Форуме развития Китая в Пекине. "Ожидается, что в этом году глобальный экономический рост замедлится до уровня ниже 3%. По предварительным подсчетам, показатели могут улучшиться в 2024 году, но даже в этом случае они будут ниже среднего исторического показателя в 3,8%", - приводит слова Георгиевой финансовое издание "Цайсинь". По ее словам, замедление экономического роста вызвано долгосрочными травмирующими последствиями пандемии, российско-украинским конфликтом, торможением экономической активности вследствие ужесточения денежно-кредитной политики. Георгиева также выразила обеспокоенность по поводу "большой неопределенности", с которой сталкивается глобальная экономика. По ее словам, геоэкономическая фрагментация может расколоть мир на соперничающие экономические блоки, приведет к тому, что каждый человек в мире станет беднее и менее защищен. Директор МВФ также указала, что "заметно увеличились риски для финансовой стабильности". "Повышение процентных ставок было необходимо для борьбы с инфляцией, однако в условиях высокого уровня задолженности, быстрый переход от низких процентных ставок, которые существовали длительное время, к гораздо более высоким, неизбежно принесет давление и уязвимость",- указала она. Ранее заместитель директора Китайского центра международных экономических обменов Чжу Минь заявил, что банкротство калифорнийского Silicon Valley Bank было в том числе связано с тем, что мир переживает самый стремительный рост процентных ставок в истории - на 500 базисных пунктов за последние 12 месяцев.
https://ria.ru/20230326/torgovlya-1860694174.html
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экономика, китай, кристалина георгиева, мвф, silicon valley bank, банкротство silicon valley bank
Экономика, Китай, Кристалина Георгиева, МВФ, Silicon Valley Bank, Банкротство Silicon Valley Bank
МВФ заявил о росте рисков для мировой финансовой стабильности

Директор МВФ Георгиева заявила об увеличившихся рисках для мировой финансовой стабильности

© AP Photo / Cliff OwenПрохожие у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Прохожие у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Cliff Owen
Прохожие у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 мар - РИА Новости. Весна в глобальной экономике еще не наступила, риски для финансовой стабильности заметно увеличились, заявила в воскресенье директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на Форуме развития Китая в Пекине.
"Ожидается, что в этом году глобальный экономический рост замедлится до уровня ниже 3%. По предварительным подсчетам, показатели могут улучшиться в 2024 году, но даже в этом случае они будут ниже среднего исторического показателя в 3,8%", - приводит слова Георгиевой финансовое издание "Цайсинь".
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По ее словам, замедление экономического роста вызвано долгосрочными травмирующими последствиями пандемии, российско-украинским конфликтом, торможением экономической активности вследствие ужесточения денежно-кредитной политики.
«

"В глобальной экономике весна еще не наступила".

Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева на форуме Африка-Европа в Вене. 18 декабря 2018
Кристалина Георгиева
Директор МВФ
Георгиева также выразила обеспокоенность по поводу "большой неопределенности", с которой сталкивается глобальная экономика. По ее словам, геоэкономическая фрагментация может расколоть мир на соперничающие экономические блоки, приведет к тому, что каждый человек в мире станет беднее и менее защищен.
Директор МВФ также указала, что "заметно увеличились риски для финансовой стабильности".
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"Повышение процентных ставок было необходимо для борьбы с инфляцией, однако в условиях высокого уровня задолженности, быстрый переход от низких процентных ставок, которые существовали длительное время, к гораздо более высоким, неизбежно принесет давление и уязвимость",- указала она.
Ранее заместитель директора Китайского центра международных экономических обменов Чжу Минь заявил, что банкротство калифорнийского Silicon Valley Bank было в том числе связано с тем, что мир переживает самый стремительный рост процентных ставок в истории - на 500 базисных пунктов за последние 12 месяцев.
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