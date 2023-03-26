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Продюсер Пригожин назвал фейком "запись" разговора с бизнесменом Ахмедовым
Продюсер Пригожин назвал фейком "запись" разговора с бизнесменом Ахмедовым - РИА Новости, 26.03.2023
Продюсер Пригожин назвал фейком "запись" разговора с бизнесменом Ахмедовым
Продюсер Иосиф Пригожин назвал попавшую в интернет аудиозапись якобы его разговора "с одним влиятельным человеком" фейком. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T02:25
2023-03-26T02:25
2023-03-26T02:56
россия
иосиф пригожин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин назвал попавшую в интернет аудиозапись якобы его разговора "с одним влиятельным человеком" фейком. "Сейчас в интернете распространяется фальшивая аудиозапись с якобы моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком… Этот голос точно не имеет никакого отношения ко мне. Это фейк", - заявил Пригожин на своих страницах в соцсетях. Ранее в сети появилась аудиозапись якобы телефонного разговора продюсера, как утверждалось, с российским бизнесменом Фархадом Ахмедовым, в записи звучат критические высказывания о представителях власти РФ, при этом озвученное в "разговоре" противоречит публичной позиции говорящих. "Сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу… Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех интервью и в общественном поле", - заключил Пригожин.
https://radiosputnik.ria.ru/20230130/ikra-1848324895.html
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россия, иосиф пригожин
Продюсер Пригожин назвал фейком "запись" разговора с бизнесменом Ахмедовым
Продюсер Пригожин назвал фейком "аудиозапись" разговора с российским бизнесменом Ахмедовым