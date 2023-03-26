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Продюсер Пригожин назвал фейком "запись" разговора с бизнесменом Ахмедовым - РИА Новости, 26.03.2023
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02:25 26.03.2023 (обновлено: 02:56 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/feyk-1860675613.html
Продюсер Пригожин назвал фейком "запись" разговора с бизнесменом Ахмедовым
Продюсер Пригожин назвал фейком "запись" разговора с бизнесменом Ахмедовым - РИА Новости, 26.03.2023
Продюсер Пригожин назвал фейком "запись" разговора с бизнесменом Ахмедовым
Продюсер Иосиф Пригожин назвал попавшую в интернет аудиозапись якобы его разговора "с одним влиятельным человеком" фейком. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T02:25
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россия
иосиф пригожин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин назвал попавшую в интернет аудиозапись якобы его разговора "с одним влиятельным человеком" фейком. "Сейчас в интернете распространяется фальшивая аудиозапись с якобы моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком… Этот голос точно не имеет никакого отношения ко мне. Это фейк", - заявил Пригожин на своих страницах в соцсетях. Ранее в сети появилась аудиозапись якобы телефонного разговора продюсера, как утверждалось, с российским бизнесменом Фархадом Ахмедовым, в записи звучат критические высказывания о представителях власти РФ, при этом озвученное в "разговоре" противоречит публичной позиции говорящих. "Сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу… Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех интервью и в общественном поле", - заключил Пригожин.
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россия, иосиф пригожин
Россия, Иосиф Пригожин
Продюсер Пригожин назвал фейком "запись" разговора с бизнесменом Ахмедовым

Продюсер Пригожин назвал фейком "аудиозапись" разговора с российским бизнесменом Ахмедовым

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПродюсер Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Продюсер Иосиф Пригожин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин назвал попавшую в интернет аудиозапись якобы его разговора "с одним влиятельным человеком" фейком.
"Сейчас в интернете распространяется фальшивая аудиозапись с якобы моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком… Этот голос точно не имеет никакого отношения ко мне. Это фейк", - заявил Пригожин на своих страницах в соцсетях.
Ранее в сети появилась аудиозапись якобы телефонного разговора продюсера, как утверждалось, с российским бизнесменом Фархадом Ахмедовым, в записи звучат критические высказывания о представителях власти РФ, при этом озвученное в "разговоре" противоречит публичной позиции говорящих.
"Сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу… Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех интервью и в общественном поле", - заключил Пригожин.
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