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Вучич предположил, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 26.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:56 26.03.2023 (обновлено: 14:16 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/evrosoyuz-1860715666.html
Вучич предположил, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС
Вучич предположил, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 26.03.2023
Вучич предположил, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС
Евросоюз будет вынужден в июне начать переговоры о вступлении Украины, так как киевский режим почти наверняка не может победить в вооруженном конфликте, заявил... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T11:56
2023-03-26T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
александр вучич
евросоюз
нато
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БЕЛГРАД, 26 мар — РИА Новости. Евросоюз будет вынужден в июне начать переговоры о вступлении Украины, так как киевский режим почти наверняка не может победить в вооруженном конфликте, заявил в эфире TV Pink президент Сербии Александр Вучич. По его мнению, в результате Украина получит "большой импульс на своем европейском пути"."Думаю, что будет принято решение о срочном начале переговоров с возможностью быстрого, внеочередного вступления в ЕС, потому что подходит состязание за то, кто будет главой НАТО, и потому что американцы создают свой блок внутри Европы", — считает Вучич. Он добавил, что, хотя ЕС и является союзником США, Польша, страны Прибалтики и Украина составят особенный проамериканский блок. Это видно и "по вопросу вооружения", заключил сербский президент.Украина подала заявку на присоединение к Евросоюзу год назад, а в июне ей предоставили статус кандидата. В Киеве рассчитывают, что вступление произойдет в кратчайшие сроки: по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в течение двух лет. Однако европейские политики не раз заявляли, что ускоренной процедуры не будет и Киев должен выполнить множество условий, в том числе усилить борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20230325/ukraina-1860507634.html
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
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в мире, украина, сша, александр вучич, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Александр Вучич, Евросоюз, НАТО
Вучич предположил, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС

Вучич ожидает переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне из-за неуспехов на поле боя

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 26 мар — РИА Новости. Евросоюз будет вынужден в июне начать переговоры о вступлении Украины, так как киевский режим почти наверняка не может победить в вооруженном конфликте, заявил в эфире TV Pink президент Сербии Александр Вучич.
По его мнению, в результате Украина получит "большой импульс на своем европейском пути".
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"Думаю, что будет принято решение о срочном начале переговоров с возможностью быстрого, внеочередного вступления в ЕС, потому что подходит состязание за то, кто будет главой НАТО, и потому что американцы создают свой блок внутри Европы", — считает Вучич.
Он добавил, что, хотя ЕС и является союзником США, Польша, страны Прибалтики и Украина составят особенный проамериканский блок. Это видно и "по вопросу вооружения", заключил сербский президент.

Процедура вступления в Евросоюз довольно длительная. Первый этап — официальное получение статуса кандидата. Затем, если страны союза единогласно утвердили переговорный мандат, начинаются переговоры о членстве. При этом кандидат должен принять законодательство ЕС и провести необходимые реформы. От того, как быстро проходит этот процесс, зависит и темп переговоров.

Все это может занять десятилетия — например, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а Сербия — с 2012-го. Последней на сегодняшний день в ЕС вступила Хорватия — на это потребовалось десять лет.

Украина подала заявку на присоединение к Евросоюзу год назад, а в июне ей предоставили статус кандидата. В Киеве рассчитывают, что вступление произойдет в кратчайшие сроки: по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в течение двух лет. Однако европейские политики не раз заявляли, что ускоренной процедуры не будет и Киев должен выполнить множество условий, в том числе усилить борьбу с коррупцией.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШААлександр ВучичЕвросоюзНАТО
 
 
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