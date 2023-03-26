Вучич предположил, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС
Вучич ожидает переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне из-за неуспехов на поле боя
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БЕЛГРАД, 26 мар — РИА Новости. Евросоюз будет вынужден в июне начать переговоры о вступлении Украины, так как киевский режим почти наверняка не может победить в вооруженном конфликте, заявил в эфире TV Pink президент Сербии Александр Вучич.
По его мнению, в результате Украина получит "большой импульс на своем европейском пути".
"Думаю, что будет принято решение о срочном начале переговоров с возможностью быстрого, внеочередного вступления в ЕС, потому что подходит состязание за то, кто будет главой НАТО, и потому что американцы создают свой блок внутри Европы", — считает Вучич.
Он добавил, что, хотя ЕС и является союзником США, Польша, страны Прибалтики и Украина составят особенный проамериканский блок. Это видно и "по вопросу вооружения", заключил сербский президент.
Процедура вступления в Евросоюз довольно длительная. Первый этап — официальное получение статуса кандидата. Затем, если страны союза единогласно утвердили переговорный мандат, начинаются переговоры о членстве. При этом кандидат должен принять законодательство ЕС и провести необходимые реформы. От того, как быстро проходит этот процесс, зависит и темп переговоров.
Все это может занять десятилетия — например, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а Сербия — с 2012-го. Последней на сегодняшний день в ЕС вступила Хорватия — на это потребовалось десять лет.
Украина подала заявку на присоединение к Евросоюзу год назад, а в июне ей предоставили статус кандидата. В Киеве рассчитывают, что вступление произойдет в кратчайшие сроки: по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в течение двух лет. Однако европейские политики не раз заявляли, что ускоренной процедуры не будет и Киев должен выполнить множество условий, в том числе усилить борьбу с коррупцией.