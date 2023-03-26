https://ria.ru/20230326/epilepsiya-1860343061.html

День больных эпилепсией ("фиолетовый день")

День больных эпилепсией ("фиолетовый день") - РИА Новости, 26.03.2023

День больных эпилепсией ("фиолетовый день")

Ежегодно 26 марта отмечается День больных эпилепсией ("фиолетовый день"). РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T01:38

2023-03-26T01:38

2023-03-26T01:38

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Ежегодно 26 марта отмечается День больных эпилепсией ("фиолетовый день").Этот праздник придумала в 2008 году канадская девочка Кессиди Меган, которая с ранних лет болела эпилепсией и успела прочувствовать негативное отношение к себе ровесников и взрослых. Она рассказала окружающим о болезни и объяснила, что ничего страшного в ней нет. Спустя год ее инициативу поддержали многие студенты, политики, общественные организации. Постепенно празднование распространилось по всему миру.Символ праздника – фиолетовый (лавандовый) цвет. Известно, что он действительно успокаивающе действует на нервную систему, снижает тревожное чувство. Ежегодно 26 марта людям во всем мире предлагается надеть одежду фиолетового цвета и проводить мероприятия в поддержку осведомленности об эпилепсии. Эпилепсия – хроническое неинфекционное заболевание головного мозга. Одно из наиболее распространенных нервно-психических заболеваний. Для него характерны повторяющиеся припадки, которые проявляются в виде кратковременных непроизвольных судорог в какой-либо части тела или по всему телу и иногда сопровождаются потерей сознания и утратой контроля над функциями кишечника или мочевого пузыря.Эпилепсия является одним из старейших известных человеку заболеваний, самые ранние письменные свидетельства относятся к 4000 до н.э. На протяжении столетий эпилепсия была окружена страхом, непониманием, дискриминацией и социальной стигматизацией. Во многих странах стигматизация в некоторых ее формах продолжается и поныне и может влиять на качество жизни людей, страдающих этим заболеванием, а также их семей.Эпилептические припадки являются результатом избыточных электрических разрядов в группе клеток мозга. Они могут возникать в различных участках мозга. Припадки могут иметь форму как незначительных провалов в памяти или мышечных спазмов, так и тяжелых, продолжительных конвульсий. Припадки могут также различаться по частоте, от менее одного раза в год до нескольких раз в день.Характерные признаки приступов изменчивы и зависят от того, в каком участке мозга начинается нарушение и как далеко оно распространяется. Могут иметь место временные симптомы, такие как, например, потеря ориентации или сознания, а также нарушения движения, ощущений (включая зрение, слух и вкус), настроения или других когнитивных функций.У людей с эпилепсией нередко возникают другие проблемы физического характера (такие как переломы и ушибы, связанные с припадками), а также психологические нарушения, в частности тревожные расстройства и депрессия. Кроме того, риск преждевременной смерти среди страдающих эпилепсией в три раза превышает аналогичный показатель среди общей массы населения, причем самые высокие показатели наблюдаются в странах с низким и средним уровнем дохода, а также в сельских районах.В настоящее время эпилепсией страдает около 50 миллионов человек во всем мире.По оценкам, в глобальных масштабах эпилепсия ежегодно диагностируется у пяти миллионов человек. В странах с высоким уровнем дохода ежегодно регистрируется 49 новых случаев заболевания на 100 тысяч населения. В странах с низким и средним уровнем дохода этот показатель может доходить до 139 случаев на 100 тысяч населения. В странах с низким и средним уровнем дохода проживает почти 80% страдающих эпилепсией.По оценкам Минздрава России, в России частота встречаемости эпилепсии от 1,1 до 8,9 случаев на тысячу человек.Эпилепсия не заразна. Хотя к развитию эпилепсии могут приводить патогенетические механизмы многих фоновых заболеваний, примерно в 50% случаев ее этиология остается неизвестной. Причины эпилепсии подразделяются на следующие категории: структурные, генетические, инфекционные, метаболические, иммунные и неизвестные этиологические факторы. К ним относятся: повреждение мозга в предродовой или перинатальный период (гипоксия или родовая травма, низкая масса тела при рождении); врожденные отклонения от нормы или генетические аномалии и обусловленные ими пороки развития головного мозга; тяжелая травма головы; инсульт, в результате которого в мозг не поступает достаточно кислорода; инфекция головного мозга, например, менингит, энцефалит, нейроцистицеркоз; некоторые генетические синдромы и опухоль мозга.Приступы эпилепсии поддаются профилактике. До 70% людей, страдающих эпилепсией, могут жить без приступов болезни при условии надлежащего лечения противосудорожными препаратами.По оценкам, до 25% случаев развития эпилепсии можно потенциально предотвратить. Самым эффективным способом профилактики посттравматической эпилепсии является предупреждение травм головы, в частности, путем снижения частоты падений, дорожно-транспортных происшествий и спортивных травм.Надлежащее оказание перинатальной помощи помогает уменьшить число новых случаев эпилепсии, обусловленных родовыми травмами. Применение лекарственных средств и других методов снижения температуры тела у детей с лихорадкой может снизить вероятность фебрильных припадков.Профилактика эпилепсии, возникающей после инсульта, направлена на снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний путем принятия мер по профилактике или контролю повышенного артериального давления, сахарного диабета и ожирения, а также отказа от курения и чрезмерного употребления алкоголя.Инфекции центральной нервной системы являются общей причиной эпилепсии в тропических районах, где расположены многие развивающиеся страны. Действенными способами сокращения глобальных показателей эпилепсии, в частности обусловленной нейроцистицеркозом, является уничтожение паразитов в таких районах и разъяснение населению методов предупреждения инфекций.В случае приступа эпилепсии врачи советуют уложить больного на ровную поверхность и обеспечить приток свежего воздуха. Положить больного нужно так, чтобы голова находилась выше туловища, повернуть голову больного набок, чтобы избежать захлебывания слюной или рвотными массами. Расстегнуть воротник, развязать шарф, ослабить ремень, галстук – эти предметы одежды могут причинять дискомфорт и затруднять дыхание. Важно зафиксировать время начала и окончания приступа для постановки диагноза. Нельзя оставлять человека в припадке одного.Особенность и высокая опасность эпилепсии в том, что приступы внезапны и даже больной "со стажем" не может предсказать, когда у него начнется судорожный припадок. В то же время врачи советуют человеку, страдающему недугом, наблюдать и запоминать ощущения перед судорогами. Например, это может быть какое-то эмоциональное состояние, например, тревога, беспокойство, галлюцинации. Больным эпилепсией рекомендовано для профилактики приступов регулярно проходить осмотр у врача, нормализовать режим сна, питаться в соответствии с рекомендованной диетой, не употреблять алкоголь, наркотики, не курить, поддерживать физическую активность, избегать стрессов. Всегда носить при себе данные, контактные телефоны для связи с родными на случай приступа. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

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