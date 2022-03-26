https://ria.ru/20220326/epilepsiya-1780209647.html

Врач рассказал, как помочь при приступе эпилепсии

Врач рассказал, как помочь при приступе эпилепсии - РИА Новости, 26.03.2022

Врач рассказал, как помочь при приступе эпилепсии

Человека с приступом эпилепсии требуется подхватить, уложить на ровную поверхность, обеспечить приток свежего воздуха, повернуть тело или голову на бок, по... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T10:00

2022-03-26T10:00

2022-03-26T10:00

здоровье - общество

общество

россия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Человека с приступом эпилепсии требуется подхватить, уложить на ровную поверхность, обеспечить приток свежего воздуха, повернуть тело или голову на бок, по возможности положить свернутую мягкую ткань под голову, рассказал РИА Новости главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в Международный день борьбы с эпилепсией.По словам врача, эпилепсия - это неврологическое заболевание головного мозга, которое возникает вследствие чрезмерных нейронных разрядов и сопровождается различными симптомами. Эпилептический синдром возникает из-за сбоя в работе нейронов, и они периодически генерируют аномальные электроимпульсы, приводящие к судорогам и изменениями сознания."Помощь нужно направить на то, чтобы избавить больного во время приступа от травмирующих факторов: уложить на ровную поверхность, обеспечить приток свежего воздуха. Положить больного нужно так, чтобы голова находилась выше туловища, повернуть голову больного набок, чтобы избежать захлебывания слюной или рвотными массами. Расстегнуть воротник, развязать шарф, ослабить ремень, галстук - эти предметы одежды могут причинять дискомфорт и затруднять дыхание", - рассказал Тяжельников.Он отметил, что важно зафиксировать время начала и окончания приступа для постановки диагноза. Нельзя оставлять человека в припадке одного."К сожалению, смерть у больных эпилептическим синдромом происходит во время приступов по причине получения травм, несовместимых с жизнью, асфиксии из-за рвотных масс, кислородного голодания из-за пауз в дыхании. Поэтому очень важна вовремя оказанная помощь больному во время приступа", - добавил специалист.Собеседник агентства рассказал, что проявления эпилепсии разнообразны в зависимости от характера течения заболевания и провоцирующих факторов. Чаще приступ эпилепсии характерен кратковременными непроизвольными судорогами части или всего тела. Иногда приступы сопровождаются потерей сознания и контроля над функциями кишечника или мочевого пузыря."Особенность и высокая опасность эпилепсии в том, что приступы внезапны и даже больной "со стажем" не может предсказать, когда у него начнётся судорожный припадок. В то же время врачи советуют человеку, страдающему недугом, наблюдать и запоминать ощущения перед судорогами. Например, это может быть какое-то эмоциональное состояние, например, тревога, беспокойство, галлюцинации. Больным эпилепсией рекомендовано для профилактики приступов регулярно проходить осмотр у врача, нормализовать режим сна, питаться в соответствии с рекомендованной диетой, не употреблять алкоголь, наркотики, не курить, поддерживать физическую активность, избегать стрессов. Всегда носить при себе данные, контактные телефоны для связи с родными на случай приступа", - рассказал Тяжельников.Врач отметил, что болезнь поддается лечению, хотя это длительный процесс и результат во многом зависит от причин заболевания, возраста человека, степени запущенности, формы эпилепсии."Болезнь не считается наследственным заболеванием. Только в 8 процентах случаев болезнь передается от родителя ребенку. Заболеть эпилепсией можно в любом возрасте вследствие опухоли головного мозга, инсульта, травмы, инфекции, токсического воздействия (например, алкоголя). Причинами патологии могут быть кислородное голодание мозга ребенка - внутриутробное или в родах. Иногда эпилепсия может быть симптомом другой патологии. Чаще болезнь проявляется в детстве, но в пожилом возрасте риск увеличивается", - добавил он.

https://ria.ru/20211030/epilepsiya-1756928915.html

https://ria.ru/20211221/sudorogi-1764753702.html

https://ria.ru/20190910/1558500538.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, россия