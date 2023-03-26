https://ria.ru/20230326/dtp-1860782130.html
В Москве машина такси сбила мужчину на остановке
В Москве машина такси сбила мужчину на остановке - РИА Новости, 26.03.2023
В Москве машина такси сбила мужчину на остановке
Таксист сбил мужчину на остановке на Боровском шоссе в Москве, пострадавшего госпитализировали, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T21:15
2023-03-26T21:15
2023-03-26T21:15
происшествия
авто
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836179224_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_91b3a77694bf331076178c140aa24b5f.jpg
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Таксист сбил мужчину на остановке на Боровском шоссе в Москве, пострадавшего госпитализировали, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале."На Боровском шоссе 37-летний водитель автомобиля такси выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода, находящегося на остановке общественного транспорта. Пострадавший мужчина госпитализирован", – сообщает ведомство в телеграм-канале.Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки по факту аварии, уточнятся в релизе. Добавляется, что действия виновного будут квалифицированы с учетом экспертной оценки тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего.В пресс-службе столичной полиции в свою очередь рассказали РИА Новости, что, предварительно, на Боровском шоссе столкнулись две машины, после чего одна из них потеряла управление и выехала на тротуар в сторону автобусной остановки.По данным департамента транспорта, движение в районе ДТП не затруднено.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836179224_1118:153:3644:2048_1920x0_80_0_0_912f7ca22f234de6ba6f661f7c178d2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В Москве машина такси сбила мужчину на остановке
В Москве водитель такси сбил мужчину на остановке, пострадавшего госпитализировали
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости.
Таксист сбил мужчину на остановке на Боровском шоссе в Москве, пострадавшего госпитализировали, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале
.
"На Боровском шоссе 37-летний водитель автомобиля такси выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода, находящегося на остановке общественного транспорта. Пострадавший мужчина госпитализирован", – сообщает ведомство в телеграм-канале.
Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки по факту аварии, уточнятся в релизе. Добавляется, что действия виновного будут квалифицированы с учетом экспертной оценки тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего.
В пресс-службе столичной полиции в свою очередь рассказали РИА Новости, что, предварительно, на Боровском шоссе столкнулись две машины, после чего одна из них потеряла управление и выехала на тротуар в сторону автобусной остановки.
По данным департамента транспорта, движение в районе ДТП не затруднено.
Крупные ДТП в России в 2023 году