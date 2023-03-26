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В Москве машина такси сбила мужчину на остановке - РИА Новости, 26.03.2023
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21:15 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/dtp-1860782130.html
В Москве машина такси сбила мужчину на остановке
В Москве машина такси сбила мужчину на остановке - РИА Новости, 26.03.2023
В Москве машина такси сбила мужчину на остановке
Таксист сбил мужчину на остановке на Боровском шоссе в Москве, пострадавшего госпитализировали, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T21:15
2023-03-26T21:15
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Таксист сбил мужчину на остановке на Боровском шоссе в Москве, пострадавшего госпитализировали, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале."На Боровском шоссе 37-летний водитель автомобиля такси выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода, находящегося на остановке общественного транспорта. Пострадавший мужчина госпитализирован", – сообщает ведомство в телеграм-канале.Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки по факту аварии, уточнятся в релизе. Добавляется, что действия виновного будут квалифицированы с учетом экспертной оценки тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего.В пресс-службе столичной полиции в свою очередь рассказали РИА Новости, что, предварительно, на Боровском шоссе столкнулись две машины, после чего одна из них потеряла управление и выехала на тротуар в сторону автобусной остановки.По данным департамента транспорта, движение в районе ДТП не затруднено.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В Москве машина такси сбила мужчину на остановке

В Москве водитель такси сбил мужчину на остановке, пострадавшего госпитализировали

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобиль такси
Автомобиль такси - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Автомобиль такси. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Таксист сбил мужчину на остановке на Боровском шоссе в Москве, пострадавшего госпитализировали, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.
"На Боровском шоссе 37-летний водитель автомобиля такси выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода, находящегося на остановке общественного транспорта. Пострадавший мужчина госпитализирован", – сообщает ведомство в телеграм-канале.
Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки по факту аварии, уточнятся в релизе. Добавляется, что действия виновного будут квалифицированы с учетом экспертной оценки тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего.
В пресс-службе столичной полиции в свою очередь рассказали РИА Новости, что, предварительно, на Боровском шоссе столкнулись две машины, после чего одна из них потеряла управление и выехала на тротуар в сторону автобусной остановки.
По данным департамента транспорта, движение в районе ДТП не затруднено.
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