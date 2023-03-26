https://ria.ru/20230326/dollar-1860626458.html
"Вертолетные деньги" сыграли злую шутку с долларом
"Вертолетные деньги" сыграли злую шутку с долларом - РИА Новости, 26.03.2023
"Вертолетные деньги" сыграли злую шутку с долларом
Министр финансов США, а до этого глава ФРС Джанет Йеллен в ходе слушаний в конгрессе в очередной раз указала, что возможное наступление дефолта в стране... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T08:00
2023-03-26T08:00
2023-03-26T08:11
аналитика
сша
украина
федеральная резервная система сша
министерство обороны сша
центральный банк рф (цб рф)
джанет йеллен
бен бернанке
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Министр финансов США, а до этого глава ФРС Джанет Йеллен в ходе слушаний в конгрессе в очередной раз указала, что возможное наступление дефолта в стране приведет к утрате доверия со стороны международных партнеров как к США, так и к доллару в качестве резервной валюты. И добавила, что повышение потолка госдолга без предварительных условий является жесткой необходимостью.Тем самым Йеллен считает, что традиционные бодания в конгрессе касательно потолка госдолга (правящая в текущий момент партия уверяет, что потолок надо повышать; оппозиция настаивает, что не надо, попутно выдвигая различные требования, не имеющие прямого касательства к долгу) в нынешнее тяжкое время не могут быть терпимы. Как заметил титан мысли и отец демократии И. М. Воробьянинов, "торг здесь неуместен".Сколь можно понять, глава Минфина США полагает, что сейчас бодания могут закончиться не лоббистской сделкой, которая всех более или менее удовлетворяет — и так до следующего года, когда цикл повторяется, — но крахом доллара, а такой исход лоббистских игр не удовлетворит никого. Все-таки доллар как резервная валюта — это палладиум американской державы, если же доллар утратит это почетное звание, то и перспективы США делаются неопределенными.Таким образом, экономист М. Л. Хазин с его неустанным "ceterum censeo, доллар плохо кончит" получил мощную идейную поддержку со стороны Минфина США.В ту же дуду продудел и миллиардер О. В. Дерипаска: "Ситуация в Америке, конечно, очень и очень проблемная. Безрассудная милитаризация, санкции на кого попало и авантюрные военные акции по всему миру стоили уже этой стране почти 33 триллиона долларов. И напечатать больше на халяву не получится. Вот они и поспорят в конгрессе, как бы незаметно поднять еще потолок долга. Но тут еще и эта проблема почти необеспеченных депозитов на 17 триллионов долларов в региональных банках. Что-то мне подсказывает, что не выдержит кобылка".Выдержит, не выдержит — сказать трудно. "В долгосрочном плане, — как отметил экономист Дж. М. Кейнс, — все мы покойники". И доллар тоже не вечен. Здесь актуально простое соображение, которым А. И. Солженицын еще в 1973 году поделился с вождями Советского Союза: "То, что искони понимал любой деревенский дед на Украине или в России и мог бы давным-давно растолковать передовым экономистам, если б те в своем запале нашли бы время поконсультироваться с ним: что не может дюжина червей бесконечно изгрызать одно и то же яблоко".Тогда как американская внешняя и оборонная политика базировалась и базируется как раз на том, что одно и то же яблоко можно изгрызать и ныне, и присно, и во веки веков. Только что глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил: "Соединенным Штатам придется удвоить свой оборонный бюджет, если конфликт на Украине обрушит миропорядок, основанный на правилах". Для генерала увеличить бюджет Пентагона с одного триллиона до двух — ровно в баню сходить. Хотя считает ли так Кассандра Йеллен — неизвестно.Тем более что она по роду службы мыслит не долгосрочными категориями, но самыми что ни на есть краткосрочными, размышляя, как полководец Кутузов на совете в Филях: "Я вижу, что мне придется платить за разбитые горшки". ФРС давно уже была не совсем здорова, но окончательно она понеслась по кочкам, провозгласив политику "вертолетных денег" (то есть щедро и бессчетно разбрасываемых как бы с геликоптера).Первым "вертолетчиком" стал глава ФРС в 2006-2014 годах Бен Бернанке, ему наследовала Йеллен. Но гений Бернанке был еще и в том, что он сумел вовремя смыться, став всемирно известным ученым и профессором, даже удостоенным в 2022 году Нобелевской премии по экономике — как раз за обоснование "вертолетных финансов", которые нужны и полезны. Тогда как Йеллен лишена возможности уйти в кусты — и ей придется отвечать и за себя, и за того парня.Конечно, такое случалось и прежде. В августе этого года будет как раз четверть века с тех пор, как глубокие монетаристы объявили в России дефолт. Глава ЦБ С. К. Дубинин лишился поста, равно как и его зам С. В. Алексашенко, отвечавший за размещение ГКО. А. Б. Чубайс был переброшен с финансов на электричество. Конечно, в 1998 году никто не считал рубль неколебимой резервной валютой, тогда как доллар в 2023-м многие таковой по-прежнему считают. Но хроники 1998 и 2023 годов имеют меж собой нечто общее. Всякие финансовые обрушения в чем-то похожи друг на друга.Поведение глубоких экономистов тоже примерно одно к одному. После дефолта 1998-го они на время приутихли. В 2020 году С. М. Гуриев, В. Л. Иноземцев, К. И. Сонин и вечный С. В. Алексашенко горячо одобряли разбрасывание денег и столь же горячо критиковали российских финансистов за недостаточное рвение в разбрасывании. Сегодня они — в соответствии с традицией — вдруг куда-то исчезли. Как в сказке, когда черт приходит за человеком. Но, в отличие от жертвы нечистого, передовые экономисты, конечно же, скоро вернутся и будут нас поучать далее.Хотя и неизвестно, чем кончится нынешний банковский кризис на Западе и что станется с долларом. Возможно, сбудутся наконец апокалиптические пророчества М. Л. Хазина. А возможно, будет гром не из тучи, а из навозной кучи и чародеи из ФРС и Минфина США в очередной раз извернутся.Правда, даже если сейчас в очередной раз выйдет, что страшен сон, да милостив Бог, вопрос о том, можно ли устойчиво и во веки веков править миром посредством печатного станка, останется открытым.
https://ria.ru/20230319/amerika-1858846230.html
https://ria.ru/20230314/ssha-1857737531.html
https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html
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Максим Соколов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg
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Максим Соколов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg
аналитика, сша, украина, федеральная резервная система сша, министерство обороны сша, центральный банк рф (цб рф), джанет йеллен, бен бернанке, доллар, экономика, в мире
Аналитика, США, Украина, Федеральная резервная система США, Министерство обороны США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Джанет Йеллен, Бен Бернанке, Доллар, Экономика, В мире
Министр финансов США, а до этого глава ФРС Джанет Йеллен в ходе слушаний в конгрессе в очередной раз указала, что возможное наступление дефолта в стране приведет к утрате доверия со стороны международных партнеров как к США, так и к доллару в качестве резервной валюты. И добавила, что повышение потолка госдолга без предварительных условий является жесткой необходимостью.
Тем самым Йеллен считает, что традиционные бодания в конгрессе касательно потолка госдолга (правящая в текущий момент партия уверяет, что потолок надо повышать; оппозиция настаивает, что не надо, попутно выдвигая различные требования, не имеющие прямого касательства к долгу) в нынешнее тяжкое время не могут быть терпимы. Как заметил титан мысли и отец демократии И. М. Воробьянинов, "торг здесь неуместен".
Другая Америка начала создавать другую экономику
Сколь можно понять, глава Минфина США полагает, что сейчас бодания могут закончиться не лоббистской сделкой, которая всех более или менее удовлетворяет — и так до следующего года, когда цикл повторяется, — но крахом доллара, а такой исход лоббистских игр не удовлетворит никого. Все-таки доллар как резервная валюта — это палладиум американской державы, если же доллар утратит это почетное звание, то и перспективы США делаются неопределенными.
Таким образом, экономист М. Л. Хазин с его неустанным "ceterum censeo, доллар плохо кончит" получил мощную идейную поддержку со стороны Минфина США.
В ту же дуду продудел и миллиардер О. В. Дерипаска: "Ситуация в Америке
, конечно, очень и очень проблемная. Безрассудная милитаризация, санкции на кого попало и авантюрные военные акции по всему миру стоили уже этой стране почти 33 триллиона долларов. И напечатать больше на халяву не получится. Вот они и поспорят в конгрессе, как бы незаметно поднять еще потолок долга. Но тут еще и эта проблема почти необеспеченных депозитов на 17 триллионов долларов в региональных банках. Что-то мне подсказывает, что не выдержит кобылка".
Выдержит, не выдержит — сказать трудно. "В долгосрочном плане, — как отметил экономист Дж. М. Кейнс, — все мы покойники". И доллар тоже не вечен. Здесь актуально простое соображение, которым А. И. Солженицын еще в 1973 году поделился с вождями Советского Союза: "То, что искони понимал любой деревенский дед на Украине
или в России
и мог бы давным-давно растолковать передовым экономистам, если б те в своем запале нашли бы время поконсультироваться с ним: что не может дюжина червей бесконечно изгрызать одно и то же яблоко".
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Тогда как американская внешняя и оборонная политика базировалась и базируется как раз на том, что одно и то же яблоко можно изгрызать и ныне, и присно, и во веки веков. Только что глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли
заявил: "Соединенным Штатам придется удвоить свой оборонный бюджет, если конфликт на Украине обрушит миропорядок, основанный на правилах". Для генерала увеличить бюджет Пентагона
с одного триллиона до двух — ровно в баню сходить. Хотя считает ли так Кассандра Йеллен — неизвестно.
Тем более что она по роду службы мыслит не долгосрочными категориями, но самыми что ни на есть краткосрочными, размышляя, как полководец Кутузов на совете в Филях: "Я вижу, что мне придется платить за разбитые горшки". ФРС давно уже была не совсем здорова, но окончательно она понеслась по кочкам, провозгласив политику "вертолетных денег" (то есть щедро и бессчетно разбрасываемых как бы с геликоптера).
Первым "вертолетчиком" стал глава ФРС в 2006-2014 годах Бен Бернанке
, ему наследовала Йеллен. Но гений Бернанке был еще и в том, что он сумел вовремя смыться, став всемирно известным ученым и профессором, даже удостоенным в 2022 году Нобелевской премии по экономике — как раз за обоснование "вертолетных финансов", которые нужны и полезны. Тогда как Йеллен лишена возможности уйти в кусты — и ей придется отвечать и за себя, и за того парня.
Крах Silicon Valley Bank: американская экономика играет в русскую рулетку
Конечно, такое случалось и прежде. В августе этого года будет как раз четверть века с тех пор, как глубокие монетаристы объявили в России дефолт. Глава ЦБ
С. К. Дубинин лишился поста, равно как и его зам С. В. Алексашенко, отвечавший за размещение ГКО. А. Б. Чубайс был переброшен с финансов на электричество. Конечно, в 1998 году никто не считал рубль неколебимой резервной валютой, тогда как доллар в 2023-м многие таковой по-прежнему считают. Но хроники 1998 и 2023 годов имеют меж собой нечто общее. Всякие финансовые обрушения в чем-то похожи друг на друга.
Поведение глубоких экономистов тоже примерно одно к одному. После дефолта 1998-го они на время приутихли. В 2020 году С. М. Гуриев, В. Л. Иноземцев, К. И. Сонин и вечный С. В. Алексашенко горячо одобряли разбрасывание денег и столь же горячо критиковали российских финансистов за недостаточное рвение в разбрасывании. Сегодня они — в соответствии с традицией — вдруг куда-то исчезли. Как в сказке, когда черт приходит за человеком. Но, в отличие от жертвы нечистого, передовые экономисты, конечно же, скоро вернутся и будут нас поучать далее.
Хотя и неизвестно, чем кончится нынешний банковский кризис на Западе и что станется с долларом. Возможно, сбудутся наконец апокалиптические пророчества М. Л. Хазина. А возможно, будет гром не из тучи, а из навозной кучи и чародеи из ФРС и Минфина США в очередной раз извернутся.
Правда, даже если сейчас в очередной раз выйдет, что страшен сон, да милостив Бог, вопрос о том, можно ли устойчиво и во веки веков править миром посредством печатного станка, останется открытым.
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