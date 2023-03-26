ООН опубликовала доклад о дискриминации Украинской православной церкви
Управление ООН по правам человека опубликовало доклад о дискриминации в отношении УПЦ
Киево-Печерская лавра. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором обратило внимание на дискриминацию в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает сайт Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
"Речь идет о дискриминационных мерах по отношению к УПЦ, а также выражается обеспокоенность, которую вызывает применение так называемых мер безопасности СБУ в отношении УПЦ. Так, СБУ провела обыски (некоторые из них назвала "мерами безопасности") в нескольких монастырях, офисах, учебных заведениях и другом имуществе УПЦ в Киеве, Ровно, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, в Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Волынской, Херсонской, Тернопольской, Полтавской и Закарпатской областях", — говорится в документе.
Там отмечается, что в некоторых случаях сотрудники СБУ допрашивали священников с применением полиграфа.
"В СБУ подтвердили, что священнослужителям УПЦ вынесено не менее трех подозрений за нарушение равноправия граждан по признакам расы, национальности, вероисповедания, инвалидности или иным признакам, а также одно по множеству обвинений, в том числе посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Двое подозреваемых находятся под круглосуточным домашним арестом", — цитирует доклад сайт Московского патриархата.
ООН напоминает, что для всех, кому предъявлены уголовные обвинения, должны быть полностью обеспечены права на справедливое судебное разбирательство.
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. Кроме того, власти требуют, чтобы монахи УПЦ до 29 марта покинули Киево-Печерскую лавру.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.