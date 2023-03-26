Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР 63 боеприпаса
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ
Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 14 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 63 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 14 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра, на горловском - пять обстрелов из артиллерии 152 миллиметра, на ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров, выпустив 63 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики - Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка и Александровка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех мирных жителей в Кировском районе Донецка, Александровке, Ясиноватой и Ближнем.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 11 обстрелов.