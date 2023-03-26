https://ria.ru/20230326/dnr-1860668034.html

Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.03.2023

Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 14 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 63 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T00:21

2023-03-26T00:21

2023-03-26T00:21

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

сцкк

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 14 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 63 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики - Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка и Александровка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех мирных жителей в Кировском районе Донецка, Александровке, Ясиноватой и Ближнем. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 11 обстрелов.

https://ria.ru/20230325/ranenyy-1860625268.html

донецкая народная республика

донецк

ясиноватая

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донецкая народная республика, донецк, сцкк, ясиноватая