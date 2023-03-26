Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:21 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/dnr-1860668034.html
Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.03.2023
Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 14 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 63 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T00:21
2023-03-26T00:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
сцкк
ясиноватая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859749420_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8fec2f1d168ed3abdbe7cc3252ad4a80.jpg
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 14 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 63 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики - Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка и Александровка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех мирных жителей в Кировском районе Донецка, Александровке, Ясиноватой и Ближнем. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 11 обстрелов.
https://ria.ru/20230325/ranenyy-1860625268.html
донецкая народная республика
донецк
ясиноватая
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859749420_68:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_670794af361cc7244e32bf6ee9787f19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донецк, сцкк, ясиноватая
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Ясиноватая
Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР 63 боеприпаса

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ
Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 14 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 63 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 14 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра, на горловском - пять обстрелов из артиллерии 152 миллиметра, на ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров, выпустив 63 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики - Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка и Александровка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех мирных жителей в Кировском районе Донецка, Александровке, Ясиноватой и Ближнем.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 11 обстрелов.
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадал мужчина
Вчера, 18:11
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККЯсиноватая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала