Рейтинг@Mail.ru
Украинские дети в Европе подвергаются секс-эксплуатации, заявила Захарова - РИА Новости, 26.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/deti-1860776965.html
Украинские дети в Европе подвергаются секс-эксплуатации, заявила Захарова
Украинские дети в Европе подвергаются секс-эксплуатации, заявила Захарова - РИА Новости, 26.03.2023
Украинские дети в Европе подвергаются секс-эксплуатации, заявила Захарова
Украинские дети, оказавшиеся в Европе, сталкиваются с проблемами маргинализации в различных её проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации, на этом фоне... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T20:26
2023-03-26T20:26
в мире
европа
россия
украина
мария захарова
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840114074_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_a48128abc647bcf95272a41bb54c98e6.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Украинские дети, оказавшиеся в Европе, сталкиваются с проблемами маргинализации в различных её проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации, на этом фоне озабоченность евроатлантистов судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и циничной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Дети, оказавшиеся в Европе после "эвакуации" с Украины, регулярно сталкиваются с проблемами маргинализации в различных её проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации и секс-трафика", - написала Захарова в своём телеграм-канале. Она отметила, что соответствующие заявления звучали от официальных лиц ЕС. В частности, в Швеции гендиректор Государственного управления социальной защиты населения Оливия Вигзелл была вынуждена предупредить всех беженцев о необходимости проходить регистрацию в Национальном агентстве по мигрантам. "Она отдельно подчеркнула, зачем это делать детям: "чтобы не стать жертвой эксплуатации", - отметила Захарова. По ее словам, схожая картина наблюдается и во Франции – одной из наиболее популярных стран у украинских беженцев. Так, префект Жозеф Зимет в интервью Le Monde жаловался, что понятия не имеет, где размещать 100 000 украинцев, из которых работают от силы три тысячи. В этом же интервью он признавал, что половину беженцев просто "потеряли", то есть французские власти понятия не имеют информации о том, где они сейчас находятся, чем занимаются и на что живут. После прохождения пограничного контроля они просто "исчезли". Все эти проблемы вынудили некоторые страны, в частности, Эстонию закрыть страну для беженцев через какое-то время после начала исхода. Тем временем, в Германии, принявшей только по официальным данным более миллиона украинцев, ювенальные службы активно забирают детей из семей беженцев, а родителей через суд лишают прав. Причём, вмешательство органов опеки, как правило, происходит по наводке семей, у которых жили украинцы: поводом отобрать ребёнка может послужить, например, повышение родителями голоса. "На фоне катастрофических проблем тысяч несовершеннолетних украинцев в странах ЕС, которые никак не решаются, а лишь усугубляются с каждым днём, мнимая озабоченность евроатлантистов судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и особо циничной", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20230317/bunt-1858464853.html
https://ria.ru/20230301/bezhentsy-1855141740.html
европа
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840114074_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_edf8aec12d9ec626ae409034ab93aac7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, украина, мария захарова, евросоюз
В мире, Европа, Россия, Украина, Мария Захарова, Евросоюз
Украинские дети в Европе подвергаются секс-эксплуатации, заявила Захарова

Захарова: украинские дети сталкиваются в Европе с сексуальной эксплуатацией

© AFP 2023 / ANP / Ramon van Flymen Украинские беженцы в Нидерландах
Украинские беженцы в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AFP 2023 / ANP / Ramon van Flymen
Украинские беженцы в Нидерландах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Украинские дети, оказавшиеся в Европе, сталкиваются с проблемами маргинализации в различных её проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации, на этом фоне озабоченность евроатлантистов судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и циничной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Дети, оказавшиеся в Европе после "эвакуации" с Украины, регулярно сталкиваются с проблемами маргинализации в различных её проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации и секс-трафика", - написала Захарова в своём телеграм-канале.
Женщина в лагере для беженцев в бывшем аэропорту Берлин-Тегель - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Украинские беженцы подняли бунт в Берлине
17 марта, 01:00
Она отметила, что соответствующие заявления звучали от официальных лиц ЕС. В частности, в Швеции гендиректор Государственного управления социальной защиты населения Оливия Вигзелл была вынуждена предупредить всех беженцев о необходимости проходить регистрацию в Национальном агентстве по мигрантам.
"Она отдельно подчеркнула, зачем это делать детям: "чтобы не стать жертвой эксплуатации", - отметила Захарова.
По ее словам, схожая картина наблюдается и во Франции – одной из наиболее популярных стран у украинских беженцев. Так, префект Жозеф Зимет в интервью Le Monde жаловался, что понятия не имеет, где размещать 100 000 украинцев, из которых работают от силы три тысячи. В этом же интервью он признавал, что половину беженцев просто "потеряли", то есть французские власти понятия не имеют информации о том, где они сейчас находятся, чем занимаются и на что живут. После прохождения пограничного контроля они просто "исчезли".
Все эти проблемы вынудили некоторые страны, в частности, Эстонию закрыть страну для беженцев через какое-то время после начала исхода.
Тем временем, в Германии, принявшей только по официальным данным более миллиона украинцев, ювенальные службы активно забирают детей из семей беженцев, а родителей через суд лишают прав. Причём, вмешательство органов опеки, как правило, происходит по наводке семей, у которых жили украинцы: поводом отобрать ребёнка может послужить, например, повышение родителями голоса.
"На фоне катастрофических проблем тысяч несовершеннолетних украинцев в странах ЕС, которые никак не решаются, а лишь усугубляются с каждым днём, мнимая озабоченность евроатлантистов судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и особо циничной", - отметила Захарова.
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Польша сообщила плохие новости украинским беженцам
1 марта, 15:48
 
В миреЕвропаРоссияУкраинаМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала