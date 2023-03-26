Украинские дети в Европе подвергаются секс-эксплуатации, заявила Захарова
Захарова: украинские дети сталкиваются в Европе с сексуальной эксплуатацией
Украинские беженцы в Нидерландах. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Украинские дети, оказавшиеся в Европе, сталкиваются с проблемами маргинализации в различных её проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации, на этом фоне озабоченность евроатлантистов судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и циничной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Дети, оказавшиеся в Европе после "эвакуации" с Украины, регулярно сталкиваются с проблемами маргинализации в различных её проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации и секс-трафика", - написала Захарова в своём телеграм-канале.
"Она отдельно подчеркнула, зачем это делать детям: "чтобы не стать жертвой эксплуатации", - отметила Захарова.
По ее словам, схожая картина наблюдается и во Франции – одной из наиболее популярных стран у украинских беженцев. Так, префект Жозеф Зимет в интервью Le Monde жаловался, что понятия не имеет, где размещать 100 000 украинцев, из которых работают от силы три тысячи. В этом же интервью он признавал, что половину беженцев просто "потеряли", то есть французские власти понятия не имеют информации о том, где они сейчас находятся, чем занимаются и на что живут. После прохождения пограничного контроля они просто "исчезли".
Все эти проблемы вынудили некоторые страны, в частности, Эстонию закрыть страну для беженцев через какое-то время после начала исхода.
Тем временем, в Германии, принявшей только по официальным данным более миллиона украинцев, ювенальные службы активно забирают детей из семей беженцев, а родителей через суд лишают прав. Причём, вмешательство органов опеки, как правило, происходит по наводке семей, у которых жили украинцы: поводом отобрать ребёнка может послужить, например, повышение родителями голоса.
"На фоне катастрофических проблем тысяч несовершеннолетних украинцев в странах ЕС, которые никак не решаются, а лишь усугубляются с каждым днём, мнимая озабоченность евроатлантистов судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и особо циничной", - отметила Захарова.