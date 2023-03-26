https://ria.ru/20230326/deti-1860776965.html

Украинские дети в Европе подвергаются секс-эксплуатации, заявила Захарова

Украинские дети в Европе подвергаются секс-эксплуатации, заявила Захарова - РИА Новости, 26.03.2023

Украинские дети в Европе подвергаются секс-эксплуатации, заявила Захарова

Украинские дети, оказавшиеся в Европе, сталкиваются с проблемами маргинализации в различных её проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации, на этом фоне... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T20:26

2023-03-26T20:26

2023-03-26T20:26

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Украинские дети, оказавшиеся в Европе, сталкиваются с проблемами маргинализации в различных её проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации, на этом фоне озабоченность евроатлантистов судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и циничной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Дети, оказавшиеся в Европе после "эвакуации" с Украины, регулярно сталкиваются с проблемами маргинализации в различных её проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации и секс-трафика", - написала Захарова в своём телеграм-канале. Она отметила, что соответствующие заявления звучали от официальных лиц ЕС. В частности, в Швеции гендиректор Государственного управления социальной защиты населения Оливия Вигзелл была вынуждена предупредить всех беженцев о необходимости проходить регистрацию в Национальном агентстве по мигрантам. "Она отдельно подчеркнула, зачем это делать детям: "чтобы не стать жертвой эксплуатации", - отметила Захарова. По ее словам, схожая картина наблюдается и во Франции – одной из наиболее популярных стран у украинских беженцев. Так, префект Жозеф Зимет в интервью Le Monde жаловался, что понятия не имеет, где размещать 100 000 украинцев, из которых работают от силы три тысячи. В этом же интервью он признавал, что половину беженцев просто "потеряли", то есть французские власти понятия не имеют информации о том, где они сейчас находятся, чем занимаются и на что живут. После прохождения пограничного контроля они просто "исчезли". Все эти проблемы вынудили некоторые страны, в частности, Эстонию закрыть страну для беженцев через какое-то время после начала исхода. Тем временем, в Германии, принявшей только по официальным данным более миллиона украинцев, ювенальные службы активно забирают детей из семей беженцев, а родителей через суд лишают прав. Причём, вмешательство органов опеки, как правило, происходит по наводке семей, у которых жили украинцы: поводом отобрать ребёнка может послужить, например, повышение родителями голоса. "На фоне катастрофических проблем тысяч несовершеннолетних украинцев в странах ЕС, которые никак не решаются, а лишь усугубляются с каждым днём, мнимая озабоченность евроатлантистов судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и особо циничной", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20230317/bunt-1858464853.html

https://ria.ru/20230301/bezhentsy-1855141740.html

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в мире, европа, россия, украина, мария захарова, евросоюз