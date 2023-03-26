https://ria.ru/20230326/chatgpt-1860682922.html
Отечественная компания создала аналог ChatGPT на русском языке
Отечественная компания создала аналог ChatGPT на русском языке - РИА Новости, 26.03.2023
Отечественная компания создала аналог ChatGPT на русском языке
Отечественная Sistemma запустила функциональный аналог ChatGPT на русском языке — модель искусственного интеллекта SistemmaGPT, ее тестирование уже доступно для РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T05:35
2023-03-26T05:35
2023-03-26T11:54
россия
илон маск
стэнфордский университет
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Отечественная Sistemma запустила функциональный аналог ChatGPT на русском языке — модель искусственного интеллекта SistemmaGPT, ее тестирование уже доступно для бизнеса, сообщили РИА Новости в компании. В пресс-службе компании пояснили, что SistemmaGPT может работать как на английском, так и на русском языках. Отмечается, что модель способна анализировать большие объемы данных и находить инсайты, общаться с клиентами в виде виртуального помощника, создавать персонализированную систему рекомендаций, автоматически обрабатывать заказы и входящие звонки, отвечать на электронные письма, а также работать с пользователями в социальных сетях. В компании добавили, что SistemmaGPT предназначена в первую очередь для интеграции в рабочие процессы коммерческих и государственных структур. Ее тестирование уже доступно для бизнеса. "Кроме того, компания активно работает над созданием модели по работе с изображениями и видео. Это позволит решать сложные визуальные задачи, включая распознавание, анализ и подсчет объектов, находящихся на них. Открытие бета-тестирования этой функции планируется на июнь 2023 года", — говорится в релизе. Чат-бот ChatGPT был запущен в ноябре 2022 года, он принадлежит компании OpenAI. Сервис собрал первый миллион пользователей меньше, чем за неделю. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://ria.ru/20230311/chatgpt-1857167023.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, илон маск, стэнфордский университет
Россия, Илон Маск, Стэнфордский университет
Отечественная компания создала аналог ChatGPT на русском языке
Отечественная компания Sistemma запустила функциональный аналог ChatGPT на русском языке
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Отечественная Sistemma запустила функциональный аналог ChatGPT на русском языке — модель искусственного интеллекта SistemmaGPT, ее тестирование уже доступно для бизнеса, сообщили РИА Новости в компании.
«
"Sistemma, российская IT-компания по анализу, моделированию и обработке данных, на базе собственных разработок и результатов исследований Стэнфордского университета создала отечественный аналог ChatGPT. Модель искусственного интеллекта SistemmaGPT работает на российских серверах и адаптирована для представителей бизнеса и пользователей из России," — говорится в сообщении.
В пресс-службе компании пояснили, что SistemmaGPT может работать как на английском, так и на русском языках.
Отмечается, что модель способна анализировать большие объемы данных и находить инсайты, общаться с клиентами в виде виртуального помощника, создавать персонализированную систему рекомендаций, автоматически обрабатывать заказы и входящие звонки, отвечать на электронные письма, а также работать с пользователями в социальных сетях.
В компании добавили, что SistemmaGPT предназначена в первую очередь для интеграции в рабочие процессы коммерческих и государственных структур. Ее тестирование уже доступно для бизнеса. "Кроме того, компания активно работает над созданием модели по работе с изображениями и видео. Это позволит решать сложные визуальные задачи, включая распознавание, анализ и подсчет объектов, находящихся на них. Открытие бета-тестирования этой функции планируется на июнь 2023 года", — говорится в релизе.
Чат-бот ChatGPT был запущен в ноябре 2022 года, он принадлежит компании OpenAI. Сервис собрал первый миллион пользователей меньше, чем за неделю. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск
, который позже разорвал связи со стартапом.
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