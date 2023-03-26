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Британцы потребовали от Зеленского сдаться после неожиданного хода Путина - РИА Новости, 26.03.2023
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15:43 26.03.2023 (обновлено: 16:17 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/britaniya-1860742071.html
Британцы потребовали от Зеленского сдаться после неожиданного хода Путина
Британцы потребовали от Зеленского сдаться после неожиданного хода Путина - РИА Новости, 26.03.2023
Британцы потребовали от Зеленского сдаться после неожиданного хода Путина
Читатели британской газеты Daily Mail призвали Владимира Зеленского и западных союзников остановить военные действия на Украине после решения России разместить... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T15:43
2023-03-26T16:17
в мире
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россия
белоруссия
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail призвали Владимира Зеленского и западных союзников остановить военные действия на Украине после решения России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии."Поздравляю Джонсона и Зеленского, посмотрите, какие проблемы вы создали. Может, лучше сдаться прямо сейчас?" — написал в комментариях один из пользователей."Зеленский проиграл. Каждому дураку понятно, что если дразнить льва, то он тебя съест", — добавил Geronimo256."Хорошо. Мы начали этот конфликт, вооружив Украину. Теперь мы столкнулись с последствиями", — отметил пользователь под ником Mungeri la."А почему все считают, что размещать американские ядерные бомбы в Европе нормально, а России отвечать на это никак нельзя", — высказался Keeperjim."Мудрый ход. И кто вообще в здравом уме решил поставлять на Украину боеприпасы с обедненным ураном? Вместо того чтобы искать мирную альтернативу, мы только повышаем ставки", — подытожил Tiny Timmy.Как пояснил Путин, решение по Белоруссии было принято после заявления Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. Президент отметил, что хоть они и не относятся к оружию массового поражения, но так или иначе создают радиационную пыль и потому считаются опасными. По его словам, в случае их применения неминуемо произойдет загрязнение посевных площадей, что создаст угрозу как для местных жителей, так и для окружающей среды.
https://ria.ru/20230323/uran-1860079178.html
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В мире, Украина, Россия, Белоруссия, Владимир Зеленский, Великобритания
Британцы потребовали от Зеленского сдаться после неожиданного хода Путина

Читатели Daily Mail потребовали от Зеленского сдаться после слов Путина о ТЯО в Белоруссии

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail призвали Владимира Зеленского и западных союзников остановить военные действия на Украине после решения России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

Накануне Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Глава государства объяснил, что Россия не передает соседней республике свое ядерное оружие, а делает то, что делали США в течение десятилетия.

"Поздравляю Джонсона и Зеленского, посмотрите, какие проблемы вы создали. Может, лучше сдаться прямо сейчас?" — написал в комментариях один из пользователей.
"Зеленский проиграл. Каждому дураку понятно, что если дразнить льва, то он тебя съест", — добавил Geronimo256.
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"Хорошо. Мы начали этот конфликт, вооружив Украину. Теперь мы столкнулись с последствиями", — отметил пользователь под ником Mungeri la.
"А почему все считают, что размещать американские ядерные бомбы в Европе нормально, а России отвечать на это никак нельзя", — высказался Keeperjim.
"Мудрый ход. И кто вообще в здравом уме решил поставлять на Украину боеприпасы с обедненным ураном? Вместо того чтобы искать мирную альтернативу, мы только повышаем ставки", — подытожил Tiny Timmy.
Как пояснил Путин, решение по Белоруссии было принято после заявления Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. Президент отметил, что хоть они и не относятся к оружию массового поражения, но так или иначе создают радиационную пыль и потому считаются опасными. По его словам, в случае их применения неминуемо произойдет загрязнение посевных площадей, что создаст угрозу как для местных жителей, так и для окружающей среды.
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