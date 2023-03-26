https://ria.ru/20230326/britaniya-1860742071.html

Британцы потребовали от Зеленского сдаться после неожиданного хода Путина

Британцы потребовали от Зеленского сдаться после неожиданного хода Путина - РИА Новости, 26.03.2023

Британцы потребовали от Зеленского сдаться после неожиданного хода Путина

Читатели британской газеты Daily Mail призвали Владимира Зеленского и западных союзников остановить военные действия на Украине после решения России разместить... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T15:43

2023-03-26T15:43

2023-03-26T16:17

в мире

украина

россия

белоруссия

владимир зеленский

великобритания

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail призвали Владимира Зеленского и западных союзников остановить военные действия на Украине после решения России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии."Поздравляю Джонсона и Зеленского, посмотрите, какие проблемы вы создали. Может, лучше сдаться прямо сейчас?" — написал в комментариях один из пользователей."Зеленский проиграл. Каждому дураку понятно, что если дразнить льва, то он тебя съест", — добавил Geronimo256."Хорошо. Мы начали этот конфликт, вооружив Украину. Теперь мы столкнулись с последствиями", — отметил пользователь под ником Mungeri la."А почему все считают, что размещать американские ядерные бомбы в Европе нормально, а России отвечать на это никак нельзя", — высказался Keeperjim."Мудрый ход. И кто вообще в здравом уме решил поставлять на Украину боеприпасы с обедненным ураном? Вместо того чтобы искать мирную альтернативу, мы только повышаем ставки", — подытожил Tiny Timmy.Как пояснил Путин, решение по Белоруссии было принято после заявления Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. Президент отметил, что хоть они и не относятся к оружию массового поражения, но так или иначе создают радиационную пыль и потому считаются опасными. По его словам, в случае их применения неминуемо произойдет загрязнение посевных площадей, что создаст угрозу как для местных жителей, так и для окружающей среды.

https://ria.ru/20230323/uran-1860079178.html

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, россия, белоруссия, владимир зеленский, великобритания