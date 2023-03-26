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Британцев шокировала просьба генерала к Путину - РИА Новости, 26.03.2023
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02:47 26.03.2023 (обновлено: 02:55 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/britaniya-1860676640.html
Британцев шокировала просьба генерала к Путину
Британцев шокировала просьба генерала к Путину - РИА Новости, 26.03.2023
Британцев шокировала просьба генерала к Путину
Читатели британского журнала Daily Mail жестко высказались о состоянии вооруженных сил Великобритании после необычной просьбы британского отставного генерала к... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T02:47
2023-03-26T02:55
россия
великобритания
владимир путин
ричард бэрронс
вооруженные силы украины
лондон
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Читатели британского журнала Daily Mail жестко высказались о состоянии вооруженных сил Великобритании после необычной просьбы британского отставного генерала к президенту России Владимиру Путину.Ранее генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс заявил, что британская армия испытывает нехватку финансирования, из-за чего страдает ее боеготовность. Он обратился к Владимиру Путину с просьбой предупредить за десять лет, если Россия надумает напасть на Соединенное Королевство."Если уж мы не можем остановить даже маленькие суда в наших водах, что уж говорить про остальное", - написал MICK53."Они используют этот страх перед России, чтобы отвлечь от вороха проблем, накопившегося в Великобритании за 30 лет", - заметил idlapac."Мы оказались в таком положении потому, что потеряли всякий здравый смысл, в отличие от России и Китая. Вместо него, у нас теперь 150+ гендеров", - высказал мнение ArjunKumarIndia.Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.Владимир Путин в субботу сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Как объяснил президент, поводом для такого шага планы Лондона о поставках Киеву боеприпасов с обедненным ураном.
https://ria.ru/20230322/prevoskhodstvo-1859662759.html
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россия, великобритания, владимир путин, ричард бэрронс, вооруженные силы украины, лондон
Россия, Великобритания, Владимир Путин, Ричард Бэрронс, Вооруженные силы Украины, Лондон
Британцев шокировала просьба генерала к Путину

Читателей Daily Mail возмутило обращением генерала Бэрронса к президенту России Путину

© Фото : British ArmyВоеннослужащие в Британии
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© Фото : British Army
Военнослужащие в Британии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Читатели британского журнала Daily Mail жестко высказались о состоянии вооруженных сил Великобритании после необычной просьбы британского отставного генерала к президенту России Владимиру Путину.
Ранее генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс заявил, что британская армия испытывает нехватку финансирования, из-за чего страдает ее боеготовность. Он обратился к Владимиру Путину с просьбой предупредить за десять лет, если Россия надумает напасть на Соединенное Королевство.
«

"А я думал, что у России только лопаты остались. То Россия слабая и растеряла свое вооружение, то она сильна, и мы должны опасаться ее!" - написал John_w2020.

"Если уж мы не можем остановить даже маленькие суда в наших водах, что уж говорить про остальное", - написал MICK53.
"Они используют этот страх перед России, чтобы отвлечь от вороха проблем, накопившегося в Великобритании за 30 лет", - заметил idlapac.
"Мы оказались в таком положении потому, что потеряли всякий здравый смысл, в отличие от России и Китая. Вместо него, у нас теперь 150+ гендеров", - высказал мнение ArjunKumarIndia.
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Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.
Владимир Путин в субботу сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Как объяснил президент, поводом для такого шага планы Лондона о поставках Киеву боеприпасов с обедненным ураном.
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РоссияВеликобританияВладимир ПутинРичард БэрронсВооруженные силы УкраиныЛондон
 
 
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