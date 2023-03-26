https://ria.ru/20230326/britaniya-1860676640.html

Британцев шокировала просьба генерала к Путину

Британцев шокировала просьба генерала к Путину - РИА Новости, 26.03.2023

Британцев шокировала просьба генерала к Путину

Читатели британского журнала Daily Mail жестко высказались о состоянии вооруженных сил Великобритании после необычной просьбы британского отставного генерала к... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T02:47

2023-03-26T02:47

2023-03-26T02:55

россия

великобритания

владимир путин

ричард бэрронс

вооруженные силы украины

лондон

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Читатели британского журнала Daily Mail жестко высказались о состоянии вооруженных сил Великобритании после необычной просьбы британского отставного генерала к президенту России Владимиру Путину.Ранее генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс заявил, что британская армия испытывает нехватку финансирования, из-за чего страдает ее боеготовность. Он обратился к Владимиру Путину с просьбой предупредить за десять лет, если Россия надумает напасть на Соединенное Королевство."Если уж мы не можем остановить даже маленькие суда в наших водах, что уж говорить про остальное", - написал MICK53."Они используют этот страх перед России, чтобы отвлечь от вороха проблем, накопившегося в Великобритании за 30 лет", - заметил idlapac."Мы оказались в таком положении потому, что потеряли всякий здравый смысл, в отличие от России и Китая. Вместо него, у нас теперь 150+ гендеров", - высказал мнение ArjunKumarIndia.Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.Владимир Путин в субботу сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Как объяснил президент, поводом для такого шага планы Лондона о поставках Киеву боеприпасов с обедненным ураном.

https://ria.ru/20230322/prevoskhodstvo-1859662759.html

https://ria.ru/20230324/nato-1860369700.html

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россия, великобритания, владимир путин, ричард бэрронс, вооруженные силы украины, лондон