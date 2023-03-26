https://ria.ru/20230326/bolnitsa-1860767821.html
В Лисичанске удар украинской артиллерии пришелся на здание больницы
В Лисичанске удар украинской артиллерии пришелся на здание больницы - РИА Новости, 26.03.2023
В Лисичанске удар украинской артиллерии пришелся на здание больницы
Здание больницы повреждено в Лисичанске Луганской Народной Республики в результате артиллерийского удара со стороны украинских войск, сообщила в телеграм-канале РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T19:16
2023-03-26T19:16
2023-03-26T19:35
происшествия
лисичанск
россия
украина
сергей лавров
нато
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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Здание больницы повреждено в Лисичанске Луганской Народной Республики в результате артиллерийского удара со стороны украинских войск, сообщила в телеграм-канале местная администрация.Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили РИА Новости, что украинские войска обстреляли Лисичанск, выпустив по нему три снаряда калибра 155 миллиметров."В здание больницы было прямое попадание. Снаряд пробил крышу. Это полностью гражданская территория, здесь нет военных. Чудом никто не пострадал. Из-за взрывов вблизи жилых домов повреждён газопровод, пострадали фасады, в квартирах разбиты стёкла", - говорится в сообщении.Исполняющий обязанности главы Лисичанской администрации Андрей Скорый сообщил журналистам, что людям, чьи дома были повреждены вследствие данного удара украинской армии, будет оказана необходимая помощь."Газовая служба приступила к ликвидации последствий обстрела", - дополнил Скорый.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинскими войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
https://ria.ru/20230326/aviatsiya-1860769510.html
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происшествия, лисичанск, россия, украина, сергей лавров, нато
Происшествия, Лисичанск, Россия, Украина, Сергей Лавров, НАТО
В Лисичанске удар украинской артиллерии пришелся на здание больницы
В Лисичанске удар украинской артиллерии пришелся на здание больницы, никто не пострадал
ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости.
Здание больницы повреждено в Лисичанске Луганской Народной Республики в результате артиллерийского удара со стороны украинских войск, сообщила в телеграм-канале
местная администрация.
Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили РИА Новости, что украинские войска обстреляли Лисичанск, выпустив по нему три снаряда калибра 155 миллиметров.
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"В здание больницы было прямое попадание. Снаряд пробил крышу. Это полностью гражданская территория, здесь нет военных. Чудом никто не пострадал. Из-за взрывов вблизи жилых домов повреждён газопровод, пострадали фасады, в квартирах разбиты стёкла", - говорится в сообщении.
Исполняющий обязанности главы Лисичанской администрации Андрей Скорый сообщил журналистам, что людям, чьи дома были повреждены вследствие данного удара украинской армии, будет оказана необходимая помощь.
"Газовая служба приступила к ликвидации последствий обстрела", - дополнил Скорый.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО
. США
поставили Киеву
дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик
. Также украинскими войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Россия
ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине
. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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