https://ria.ru/20230326/bespilotnik-1860779758.html
Минобороны раскрыло детали инцидента с украинским БПЛА под Тулой
Минобороны раскрыло детали инцидента с украинским БПЛА под Тулой - РИА Новости, 27.03.2023
Минобороны раскрыло детали инцидента с украинским БПЛА под Тулой
Киевский режим попытался атаковать российскую территорию с помощью беспилотника Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении, заявило Министерство обороны в... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-26T20:49
2023-03-26T20:49
2023-03-27T00:04
россия
происшествия
тульская область
киреевск
алексей дюмин
панцирь-с1
зрк с-300
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860774387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f182fa91a41e1a972f2cc74bf0869797.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Киевский режим попытался атаковать российскую территорию с помощью беспилотника Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении, заявило Министерство обороны в Telegram-канале."Киевским режимом была осуществлена попытка совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа "Стриж" (Ту-141) в ударном исполнении", — говорится в сообщении.Отмечается, что развернутая в регионе группировка средств ПВО, куда входят ЗРК "С-300", "Панцирь-С1" и комплексы радиоэлектронной борьбы "Поле-21", обеспечила надежное прикрытие с этого направления."Комплексом РЭБ "Поле-21" было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации", — уточнили в министерстве. В итоге БПЛА потерял ориентацию и упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области. Сейчас на месте работают специалисты Минобороны, МЧС и силовых структур, добавили в оборонном ведомстве.Ранее в воскресенье комитет по региональной безопасности Тульской области сообщил о взрыве в Киреевском районе. В результате произошедшего три человека получили ранения. Кроме того, десять частных домов получили повреждения, в шести многоэтажках выбило стекла в подъездах. На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Сейчас угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет. Губернатор Алексей Дюмин проинформирован о произошедшем, он координирует работу всех служб и дальнейшие действия.
россия
тульская область
киреевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860774387_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1138e7f4ccbfafa30e40bd3e6b9d31f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, тульская область, киреевск, алексей дюмин, панцирь-с1, зрк с-300, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Происшествия, Тульская область, Киреевск, Алексей Дюмин, Панцирь-С1, ЗРК С-300, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Минобороны раскрыло детали инцидента с украинским БПЛА под Тулой
Минобороны: РЭБ "Поле-21" вывел из строя упавший в Киреевске украинский БПЛА "Стриж"
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
Киевский режим попытался атаковать российскую территорию с помощью беспилотника Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении, заявило Министерство обороны в Telegram-канале.
"Киевским режимом была осуществлена попытка совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа "Стриж" (Ту-141) в ударном исполнении", — говорится в сообщении.
Отмечается, что развернутая в регионе группировка средств ПВО, куда входят ЗРК "С-300", "Панцирь-С1" и комплексы радиоэлектронной борьбы "Поле-21", обеспечила надежное прикрытие с этого направления.
"Комплексом РЭБ "Поле-21" было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации", — уточнили в министерстве.
В итоге БПЛА потерял ориентацию и упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области. Сейчас на месте работают специалисты Минобороны, МЧС и силовых структур, добавили в оборонном ведомстве.
Ранее в воскресенье комитет по региональной безопасности Тульской области сообщил о взрыве в Киреевском районе. В результате произошедшего три человека получили ранения. Кроме того, десять частных домов получили повреждения, в шести многоэтажках выбило стекла в подъездах. На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Сейчас угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет. Губернатор Алексей Дюмин проинформирован о произошедшем, он координирует работу всех служб и дальнейшие действия.