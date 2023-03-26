https://ria.ru/20230326/bespilotnik-1860779758.html

Минобороны раскрыло детали инцидента с украинским БПЛА под Тулой

Минобороны раскрыло детали инцидента с украинским БПЛА под Тулой - РИА Новости, 27.03.2023

Минобороны раскрыло детали инцидента с украинским БПЛА под Тулой

Киевский режим попытался атаковать российскую территорию с помощью беспилотника Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении, заявило Министерство обороны в... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-26T20:49

2023-03-26T20:49

2023-03-27T00:04

россия

происшествия

тульская область

киреевск

алексей дюмин

панцирь-с1

зрк с-300

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Киевский режим попытался атаковать российскую территорию с помощью беспилотника Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении, заявило Министерство обороны в Telegram-канале."Киевским режимом была осуществлена попытка совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа "Стриж" (Ту-141) в ударном исполнении", — говорится в сообщении.Отмечается, что развернутая в регионе группировка средств ПВО, куда входят ЗРК "С-300", "Панцирь-С1" и комплексы радиоэлектронной борьбы "Поле-21", обеспечила надежное прикрытие с этого направления."Комплексом РЭБ "Поле-21" было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации", — уточнили в министерстве. В итоге БПЛА потерял ориентацию и упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области. Сейчас на месте работают специалисты Минобороны, МЧС и силовых структур, добавили в оборонном ведомстве.Ранее в воскресенье комитет по региональной безопасности Тульской области сообщил о взрыве в Киреевском районе. В результате произошедшего три человека получили ранения. Кроме того, десять частных домов получили повреждения, в шести многоэтажках выбило стекла в подъездах. На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Сейчас угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет. Губернатор Алексей Дюмин проинформирован о произошедшем, он координирует работу всех служб и дальнейшие действия.

россия

тульская область

киреевск

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россия, происшествия, тульская область, киреевск, алексей дюмин, панцирь-с1, зрк с-300, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)