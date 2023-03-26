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Стала известна возможная причина взрыва в Киреевске в Тульской области - РИА Новости, 26.03.2023
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17:23 26.03.2023 (обновлено: 20:43 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/bespilotnik-1860756689.html
Стала известна возможная причина взрыва в Киреевске в Тульской области
Стала известна возможная причина взрыва в Киреевске в Тульской области - РИА Новости, 26.03.2023
Стала известна возможная причина взрыва в Киреевске в Тульской области
Причиной взрыва в Киреевске Тульской области могло стать падение беспилотника, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T17:23
2023-03-26T20:43
киреевск
тульская область
происшествия
киреевский район
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Причиной взрыва в Киреевске Тульской области могло стать падение беспилотника, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, произошло падение беспилотника с боеприпасом", — рассказал собеседник агентства. Как уточнил местный Минздрав, одному из пострадавших местных жителей медицинскую помощь оказали прямо на месте, вторую госпитализировали, ее жизни ничего угрожает. Еще один человек самостоятельно обратился в больницу.В учреждении подчеркнули, что бригада скорой помощи прибыла на место ЧП через девять минут после вызова.Ранее в воскресенье комитет по региональной безопасности Тульской области сообщил о взрыве в Киреевском районе. В результате произошедшего три человека получили ранения, три жилых дома оказались частично повреждены. На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Сейчас угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет. Губернатор Алексей Дюмин проинформирован о произошедшем, он координирует работу всех служб и дальнейшие действия.
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киреевск, тульская область, происшествия, киреевский район
Киреевск, Тульская область, Происшествия, Киреевский район
Стала известна возможная причина взрыва в Киреевске в Тульской области

Экстренные службы назвали причиной взрыва в тульском Киреевске падение беспилотника

© фото очевидцаОсколок, найденный на месте взрыва в Киреевске Тульской области
Осколок, найденный на месте взрыва в Киреевске Тульской области
© фото очевидца
Осколок, найденный на месте взрыва в Киреевске Тульской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Причиной взрыва в Киреевске Тульской области могло стать падение беспилотника, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, произошло падение беспилотника с боеприпасом", — рассказал собеседник агентства.
Как уточнил местный Минздрав, одному из пострадавших местных жителей медицинскую помощь оказали прямо на месте, вторую госпитализировали, ее жизни ничего угрожает. Еще один человек самостоятельно обратился в больницу.
В учреждении подчеркнули, что бригада скорой помощи прибыла на место ЧП через девять минут после вызова.
Ранее в воскресенье комитет по региональной безопасности Тульской области сообщил о взрыве в Киреевском районе. В результате произошедшего три человека получили ранения, три жилых дома оказались частично повреждены. На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Сейчас угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет. Губернатор Алексей Дюмин проинформирован о произошедшем, он координирует работу всех служб и дальнейшие действия.
© фото очевидцаПоследствия взрыва в Киреевске Тульской области
Последствия взрыва в Киреевске Тульской области
© фото очевидца
Последствия взрыва в Киреевске Тульской области
 
КиреевскТульская областьПроисшествияКиреевский район
 
 
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