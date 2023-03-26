Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области изучат прототип нового украинского беспилотника - РИА Новости, 26.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:47 26.03.2023 (обновлено: 11:23 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/bespilotnik-1860695106.html
В Запорожской области изучат прототип нового украинского беспилотника
В Запорожской области изучат прототип нового украинского беспилотника - РИА Новости, 26.03.2023
В Запорожской области изучат прототип нового украинского беспилотника
Прототип модифицированного украинского беспилотника, созданный на основе БПЛА "Лелека-100", передан российским конструкторам для изучения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T08:47
2023-03-26T11:23
специальная военная операция на украине
технологии
запорожская область
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Прототип модифицированного украинского беспилотника, созданный на основе БПЛА "Лелека-100", передан российским конструкторам для изучения, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, эксперты уже приступили к всестороннему изучению характеристик беспилотника.
https://ria.ru/20230326/furiya-1860681727.html
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_145:0:1946:1351_1920x0_80_0_0_b573aa9955e8dc817f1cad8a1d62b7e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области изучат прототип нового украинского беспилотника

Рогов: Россия получила прототип созданного на основе "Лелека-100" нового украинского дрона

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Прототип модифицированного украинского беспилотника, созданный на основе БПЛА "Лелека-100", передан российским конструкторам для изучения, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«
"Прототип модифицированной версии нового украинского беспилотника, созданного на основе "Лелека-100", еще не запущенного в массовое производство, был получен и доставлен в целости и сохранности по нашим каналам, а затем передан конструкторам", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, эксперты уже приступили к всестороннему изучению характеристик беспилотника.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Российские силы уничтожили в ДНР украинский беспилотник "Фурия"
Вчера, 05:10
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииЗапорожская областьВладимир РоговУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала