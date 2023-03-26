В Запорожской области изучат прототип нового украинского беспилотника

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"Прототип модифицированной версии нового украинского беспилотника, созданного на основе "Лелека-100", еще не запущенного в массовое производство, был получен и доставлен в целости и сохранности по нашим каналам, а затем передан конструкторам", - сказал Рогов РИА Новости.