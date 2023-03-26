https://ria.ru/20230326/bespilotnik-1860695106.html
В Запорожской области изучат прототип нового украинского беспилотника
В Запорожской области изучат прототип нового украинского беспилотника - РИА Новости, 26.03.2023
В Запорожской области изучат прототип нового украинского беспилотника
Прототип модифицированного украинского беспилотника, созданный на основе БПЛА "Лелека-100", передан российским конструкторам для изучения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T08:47
2023-03-26T08:47
2023-03-26T11:23
специальная военная операция на украине
технологии
запорожская область
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Прототип модифицированного украинского беспилотника, созданный на основе БПЛА "Лелека-100", передан российским конструкторам для изучения, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, эксперты уже приступили к всестороннему изучению характеристик беспилотника.
https://ria.ru/20230326/furiya-1860681727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области изучат прототип нового украинского беспилотника
Рогов: Россия получила прототип созданного на основе "Лелека-100" нового украинского дрона