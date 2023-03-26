Глава МИД Германии двумя действиями захотела навредить России, пишут СМИ
Das Erste: Бербок визитом в Грузию и Северную Македонию захотела ограничить влияние России
© AP Photo / Jean-Francois BadiasМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Основными темами визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Грузию и Северную Македонию стали ограничение российского влияния и подкрепление европейских амбиций, пишет Das Erste.
"В ходе поездки Бербок, помимо прочего, посетила границу между Грузией и Южной Осетией. Выступая на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, Бербок заявила, что "место Грузии — в ЕС", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что если процесс вступления в ЕС застопорится как в Грузии, так и в Северной Македонии, то это будет означать, что "Россия и дальше сможет неограниченно расширять свое влияние в этих регионах".
"Посыл Бербок как в Северной Македонии, так и в Грузии, был вполне ясен: обеим странам нужно провести необходимые реформы — и тогда путь к вступлению в ЕС будет открыт", — заключается в материале.
При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предупредил, что грузинский законопроект об иноагентах, вызвавший протесты в Тбилиси, несовместим с европейскими ценностями и противоречит цели Грузии по вступлению в союз.
Получение статуса кандидата — только начало длительного пути по присоединению к Евросоюзу. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. На сегодня последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, а процесс занял десять лет.