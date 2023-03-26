Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Германии двумя действиями захотела навредить России, пишут СМИ - РИА Новости, 26.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 26.03.2023 (обновлено: 16:30 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/berbok-1860701857.html
Глава МИД Германии двумя действиями захотела навредить России, пишут СМИ
Глава МИД Германии двумя действиями захотела навредить России, пишут СМИ - РИА Новости, 26.03.2023
Глава МИД Германии двумя действиями захотела навредить России, пишут СМИ
Основными темами визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Грузию и Северную Македонию стали ограничение российского влияния и подкрепление европейских... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T09:51
2023-03-26T16:30
в мире
северная македония
грузия
анналена бербок
евросоюз
мид германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848623781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2e008c9346e4bd223c606b8ccfc5082.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Основными темами визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Грузию и Северную Македонию стали ограничение российского влияния и подкрепление европейских амбиций, пишет Das Erste. "В ходе поездки Бербок, помимо прочего, посетила границу между Грузией и Южной Осетией. Выступая на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, Бербок заявила, что "место Грузии — в ЕС", — говорится в публикации. В статье отмечается, что если процесс вступления в ЕС застопорится как в Грузии, так и в Северной Македонии, то это будет означать, что "Россия и дальше сможет неограниченно расширять свое влияние в этих регионах". "Посыл Бербок как в Северной Македонии, так и в Грузии, был вполне ясен: обеим странам нужно провести необходимые реформы — и тогда путь к вступлению в ЕС будет открыт", — заключается в материале.При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предупредил, что грузинский законопроект об иноагентах, вызвавший протесты в Тбилиси, несовместим с европейскими ценностями и противоречит цели Грузии по вступлению в союз.Получение статуса кандидата — только начало длительного пути по присоединению к Евросоюзу. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. На сегодня последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, а процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230218/berbok-1852890182.html
https://ria.ru/20230224/berbok-1854086864.html
северная македония
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848623781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a36a81aa31c02717055d1d1a3ff0022.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северная македония, грузия, анналена бербок, евросоюз, мид германии
В мире, Северная Македония, Грузия, Анналена Бербок, Евросоюз, МИД Германии
Глава МИД Германии двумя действиями захотела навредить России, пишут СМИ

Das Erste: Бербок визитом в Грузию и Северную Македонию захотела ограничить влияние России

© AP Photo / Jean-Francois BadiasМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Основными темами визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Грузию и Северную Македонию стали ограничение российского влияния и подкрепление европейских амбиций, пишет Das Erste.
"В ходе поездки Бербок, помимо прочего, посетила границу между Грузией и Южной Осетией. Выступая на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, Бербок заявила, что "место Грузии — в ЕС", — говорится в публикации.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Бербок рассказала, как Россия может "осчастливить весь мир"
18 февраля, 19:22
В статье отмечается, что если процесс вступления в ЕС застопорится как в Грузии, так и в Северной Македонии, то это будет означать, что "Россия и дальше сможет неограниченно расширять свое влияние в этих регионах".
"Посыл Бербок как в Северной Македонии, так и в Грузии, был вполне ясен: обеим странам нужно провести необходимые реформы — и тогда путь к вступлению в ЕС будет открыт", — заключается в материале.
При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предупредил, что грузинский законопроект об иноагентах, вызвавший протесты в Тбилиси, несовместим с европейскими ценностями и противоречит цели Грузии по вступлению в союз.
Получение статуса кандидата — только начало длительного пути по присоединению к Евросоюзу. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. На сегодня последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, а процесс занял десять лет.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Слова Бербок о желании России привели в ужас немцев
24 февраля, 10:04
 
В миреСеверная МакедонияГрузияАнналена БербокЕвросоюзМИД Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала