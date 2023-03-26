https://ria.ru/20230326/aviabilety-1860494964.html

Эксперты выяснили, в какие города России туристы чаще летали в марте

Эксперты выяснили, в какие города России туристы чаще летали в марте - РИА Новости, 26.03.2023

Эксперты выяснили, в какие города России туристы чаще летали в марте

Аналитики сервиса путешествий Туту.ru выяснили, какие авиамаршруты пользуются наибольшей популярностью в марте. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T07:44

2023-03-26T07:44

2023-03-26T07:44

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Аналитики сервиса путешествий Туту.ru выяснили, какие авиамаршруты пользуются наибольшей популярностью в марте.У самостоятельных путешественников 83,3 процента спроса приходится на внутренние направления. Средний чек за перелёт по России, по данным сервиса, находится на уровне 12 388 рублей туда-обратно.Самое популярное направление в марте — маршрут Москва — Сочи. На него приходится почти пять процентов оформленных билетов внутри страны. За перелёт платят в среднем 12 447 рублей туда-обратно. Год назад это направление уступало по спросу маршруту Москва — Санкт-Петербург, который теперь занял вторую строчку рейтинга.На самолеты между этими двумя городами покупают около 4,3 процента билетов внутри России. Средний чек за перелёт — 5 836 рублей туда-обратно.Замыкает тройку направление Москва — Минеральные Воды (средний чек 12 689 рублей туда-обратно). Далее в рейтинге самых востребованных следуют маршруты Москва — Махачкала (10 225 рублей), Москва — Калининград (9 456 рублей), Москва — Екатеринбург (8 315 рублей), Москва — Уфа (7 859 рублей), Москва — Самара (6 860 рублей), Москва — Казань (6 826 рублей).У путешественников из Санкт-Петербурга, помимо Москвы, наиболее востребованы Сочи и Калининград. За билеты по этим маршрутам платят в среднем 14 755 и 9 258 рублей в обе стороны соответственно.

https://ria.ru/20230323/puteshestviya-1859875320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, отдых в россии, авиабилеты, куда можно лететь, москва, сочи