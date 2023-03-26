Рейтинг@Mail.ru
Мэр подконтрольной Киеву Авдеевки призвал оставшихся жителей покинуть город - РИА Новости, 26.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:01 26.03.2023 (обновлено: 22:07 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/avdeevka-1860786284.html
Мэр подконтрольной Киеву Авдеевки призвал оставшихся жителей покинуть город
Мэр подконтрольной Киеву Авдеевки призвал оставшихся жителей покинуть город - РИА Новости, 26.03.2023
Мэр подконтрольной Киеву Авдеевки призвал оставшихся жителей покинуть город
Мэр подконтрольного Киеву населенного пункта Авдеевка Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации из города коммунальщиков и планируемом отключении мобильной... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T22:01
2023-03-26T22:07
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
киев
донецкая народная республика
ян гагин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852993972_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_a74c515b9e4588fd1e678a665ccc229a.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мэр подконтрольного Киеву населенного пункта Авдеевка Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации из города коммунальщиков и планируемом отключении мобильной связи, он также посоветовал жителям покинуть город. Ранее представитель украинских силовиков Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что ситуация в Авдеевке вскоре может стать как в Артемовске (украинское название – Бахмут), за который более полугода идут ожесточенные бои. В понедельник, 20 марта, эвакуироваться из Авдеевки местным жителям посоветовали в украинском министерстве реинтеграции. "С сегодняшнего дня начинаем эвакуацию коммунальной службы из города…Нужно ехать из города… Будем выключать мобильную связь в городе. Не будет возможности заряжать телефон, потому что пару дней и некому будет обслуживать генераторы, мобильную вышку запускать, поэтому нужно ехать", - сказал Барабаш в видеообращении, которое выложил в своем телеграм-канале. Он призвал оставшихся жителей покинуть город. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в ближайшие недели Авдеевка может попасть в окружение российских сил: освобождены населенные пункты, которые являются ключом к взятию города. Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении.
https://ria.ru/20230326/aviatsiya-1860769510.html
авдеевка
киев
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852993972_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_84042b9776132b7f76093d5b87dffcf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авдеевка, киев, донецкая народная республика, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Киев, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин
Мэр подконтрольной Киеву Авдеевки призвал оставшихся жителей покинуть город

Мэр подконтрольной Киеву Авдеевки Барабаш призвал оставшихся жителей покинуть город

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБоец ВС РФ на Авдеевском направлении
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мэр подконтрольного Киеву населенного пункта Авдеевка Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации из города коммунальщиков и планируемом отключении мобильной связи, он также посоветовал жителям покинуть город.
Ранее представитель украинских силовиков Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что ситуация в Авдеевке вскоре может стать как в Артемовске (украинское название – Бахмут), за который более полугода идут ожесточенные бои. В понедельник, 20 марта, эвакуироваться из Авдеевки местным жителям посоветовали в украинском министерстве реинтеграции.
Кадры с позиций уничтоженных польских и грузинских наемников в районе Авдеевки - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Российская авиация уничтожила группу наемников под Авдеевкой
Вчера, 19:30
"С сегодняшнего дня начинаем эвакуацию коммунальной службы из города…Нужно ехать из города… Будем выключать мобильную связь в городе. Не будет возможности заряжать телефон, потому что пару дней и некому будет обслуживать генераторы, мобильную вышку запускать, поэтому нужно ехать", - сказал Барабаш в видеообращении, которое выложил в своем телеграм-канале.
Он призвал оставшихся жителей покинуть город.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в ближайшие недели Авдеевка может попасть в окружение российских сил: освобождены населенные пункты, которые являются ключом к взятию города.
Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении.
Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАвдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаКиевДонецкая Народная РеспубликаЯн Гагин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала