https://ria.ru/20230326/avdeevka-1860786284.html

Мэр подконтрольной Киеву Авдеевки призвал оставшихся жителей покинуть город

Мэр подконтрольной Киеву Авдеевки призвал оставшихся жителей покинуть город - РИА Новости, 26.03.2023

Мэр подконтрольной Киеву Авдеевки призвал оставшихся жителей покинуть город

Мэр подконтрольного Киеву населенного пункта Авдеевка Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации из города коммунальщиков и планируемом отключении мобильной... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T22:01

2023-03-26T22:01

2023-03-26T22:07

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

киев

донецкая народная республика

ян гагин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мэр подконтрольного Киеву населенного пункта Авдеевка Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации из города коммунальщиков и планируемом отключении мобильной связи, он также посоветовал жителям покинуть город. Ранее представитель украинских силовиков Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что ситуация в Авдеевке вскоре может стать как в Артемовске (украинское название – Бахмут), за который более полугода идут ожесточенные бои. В понедельник, 20 марта, эвакуироваться из Авдеевки местным жителям посоветовали в украинском министерстве реинтеграции. "С сегодняшнего дня начинаем эвакуацию коммунальной службы из города…Нужно ехать из города… Будем выключать мобильную связь в городе. Не будет возможности заряжать телефон, потому что пару дней и некому будет обслуживать генераторы, мобильную вышку запускать, поэтому нужно ехать", - сказал Барабаш в видеообращении, которое выложил в своем телеграм-канале. Он призвал оставшихся жителей покинуть город. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в ближайшие недели Авдеевка может попасть в окружение российских сил: освобождены населенные пункты, которые являются ключом к взятию города. Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении.

https://ria.ru/20230326/aviatsiya-1860769510.html

авдеевка

киев

донецкая народная республика

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в мире, авдеевка, киев, донецкая народная республика, ян гагин