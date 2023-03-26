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В Москве на Кутузовском проспекте произошла авария - РИА Новости, 26.03.2023
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23:52 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/avariya-1860797224.html
В Москве на Кутузовском проспекте произошла авария
В Москве на Кутузовском проспекте произошла авария - РИА Новости, 26.03.2023
В Москве на Кутузовском проспекте произошла авария
Авария с участием нескольких машин произошла на западе Москвы, некоторые участники происшествия сбежали с места ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T23:52
2023-03-26T23:52
происшествия
авто
кутузовский проспект
москва
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Авария с участием нескольких машин произошла на западе Москвы, некоторые участники происшествия сбежали с места ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Ранее столичный дептранс в своем телеграм-канале сообщил, что на Кутузовском проспекте в районе дома 17 столкнулись несколько машин. Судя по опубликованному видео, сразу после аварии из двух машин выбежали люди и скрылись в неизвестном направлении. "По предварительным данным, в 21.44 на Кутузовском проспекте произошло ДТП, участники которого с места скрылись, бросив одну из автомашин. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства и участники произошедшего", – сказал собеседник агентства.
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происшествия, авто, кутузовский проспект, москва
Происшествия, Авто, Кутузовский проспект, Москва
В Москве на Кутузовском проспекте произошла авария

МВД: в Москве на Кутузовском проспекте произошла авария, некоторые участники ДТП сбежали

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Авария с участием нескольких машин произошла на западе Москвы, некоторые участники происшествия сбежали с места ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее столичный дептранс в своем телеграм-канале сообщил, что на Кутузовском проспекте в районе дома 17 столкнулись несколько машин. Судя по опубликованному видео, сразу после аварии из двух машин выбежали люди и скрылись в неизвестном направлении.
"По предварительным данным, в 21.44 на Кутузовском проспекте произошло ДТП, участники которого с места скрылись, бросив одну из автомашин. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства и участники произошедшего", – сказал собеседник агентства.
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