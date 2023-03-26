https://ria.ru/20230326/afrika-1860711910.html
В Зимбабве призвали россиян не бояться ехать в Африку
В Зимбабве призвали россиян не бояться ехать в Африку - РИА Новости, 26.03.2023
В Зимбабве призвали россиян не бояться ехать в Африку
Замминистра информации, СМИ и телекоммуникации Зимбабве Ник Мангвана в беседе с РИА Новости заявил, что россиянам не стоит бояться приезжать в его страну на... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T11:22
2023-03-26T11:22
2023-03-26T11:22
туризм
зимбабве
африка
новости - туризм
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ХАРАРЕ, 26 мар - РИА Новости. Замминистра информации, СМИ и телекоммуникации Зимбабве Ник Мангвана в беседе с РИА Новости заявил, что россиянам не стоит бояться приезжать в его страну на отдых. "Я знаю, что стереотипы об Африке на Западе негативные. Люди думают, что мы живем в джунглях, спим на деревьях и едим диких животных. Это все неправда, и нам нужно продвигать реальный образ - через фильмы, рекламную продукцию. Мы стоим только на пороге этого", - сказал он. Мангвана призвал россиян приезжать в Зимбабве и не бояться за безопасность. "У нас безопасно, можно ходить с телефоном по улицам и не бояться, что вас ограбят. Думаю, когда прямые рейсы будут запущены, ситуация в плане туризма должна стать лучше. Я бывал в Греции и Турции на отдыхе и встречал много русских. Мы бы тоже хотели, чтобы помимо китайских и японских туристов у нас были туристы из России", - добавил он. Ранее агентство Блумбрег сообщало, что состоятельные россияне на фоне ограничений, связанных с введенными Западом санкций против РФ, все чаще бронируют туры с наблюдением за животными или охотой в Зимбабве. В Зимбабве также находится знаменитый водопад Виктория, который привлекает внимание туристов со всего мира. В провинции Масвинго находится памятник каменной архитектуры "Великий Зимбабве ", древний город, который датируется периодом с XII по XV века нашей эры.
https://ria.ru/20230317/russkiy-1858495123.html
https://ria.ru/20230315/zimbabve-1857934925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зимбабве, африка, новости - туризм
Туризм, Зимбабве, Африка, Новости - Туризм
В Зимбабве призвали россиян не бояться ехать в Африку
Замминистра информации Зимбабве заявил, что россиянам не стоит бояться ехать в Африку
ХАРАРЕ, 26 мар - РИА Новости. Замминистра информации, СМИ и телекоммуникации Зимбабве Ник Мангвана в беседе с РИА Новости заявил, что россиянам не стоит бояться приезжать в его страну на отдых.
"Я знаю, что стереотипы об Африке на Западе негативные. Люди думают, что мы живем в джунглях, спим на деревьях и едим диких животных. Это все неправда, и нам нужно продвигать реальный образ - через фильмы, рекламную продукцию. Мы стоим только на пороге этого", - сказал он.
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Мангвана призвал россиян приезжать в Зимбабве и не бояться за безопасность.
"У нас безопасно, можно ходить с телефоном по улицам и не бояться, что вас ограбят. Думаю, когда прямые рейсы будут запущены, ситуация в плане туризма должна стать лучше. Я бывал в Греции
и Турции
на отдыхе и встречал много русских. Мы бы тоже хотели, чтобы помимо китайских и японских туристов у нас были туристы из России", - добавил он.
Ранее агентство Блумбрег сообщало, что состоятельные россияне на фоне ограничений, связанных с введенными Западом санкций против РФ
, все чаще бронируют туры с наблюдением за животными или охотой в Зимбабве.
В Зимбабве также находится знаменитый водопад Виктория, который привлекает внимание туристов со всего мира. В провинции Масвинго находится памятник каменной архитектуры "Великий Зимбабве ", древний город, который датируется периодом с XII по XV века нашей эры.
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