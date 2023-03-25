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Исследование показало, как часто женщина берет на себя роль кормильца семьи - РИА Новости, 25.03.2023
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11:20 25.03.2023 (обновлено: 11:33 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/zhenschiny-1860573260.html
Исследование показало, как часто женщина берет на себя роль кормильца семьи
Исследование показало, как часто женщина берет на себя роль кормильца семьи - РИА Новости, 25.03.2023
Исследование показало, как часто женщина берет на себя роль кормильца семьи
Мужчина и женщина делят расходы поровну в большинстве российских семей, при этом в каждой десятой роль кормильца на себя берут представительницы прекрасной... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T11:20
2023-03-25T11:33
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мужчина и женщина делят расходы поровну в большинстве российских семей, при этом в каждой десятой роль кормильца на себя берут представительницы прекрасной половины, показало исследование сервиса "Сравни", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "По данным сервиса, 31% россиян делят семейные траты пополам. В 16% случаев мужчина является кормильцем, а в 10% семей эту роль на себя берет женщина. Треть респондентов отметили, что живут одни и самостоятельно себя обеспечивают, а еще 12% находятся на обеспечении у родителей", - показало исследование мнений более 1200 респондентов. Кроме того, аналитики спросили респондентов, как они поступают в случае нехватки денег на повседневные траты. Так, более 60% отказываются от таких трат вовсе, 25% используют кредитные карты или оформляют банковские кредиты, а 10% опрошенных занимают деньги у друзей. При этом более трети опрошенных стремятся к ежегодному увеличению своего дохода. А 46% уверены, что доход зависит от многих факторов и его сложно спланировать. У половины респондентов часто не хватает денег до зарплаты. Аналитики отметили, что только по словам 25% респондентов, такое случается крайне редко, 14% испытывали нехватку денег до зарплаты один или несколько раз, а оставшиеся 12% никогда не сталкивались с такой ситуацией. Точную сумму своих кредитных обязательств знают "до копейки" 63% опрошенных, остальные знают только примерную сумму или не знают вовсе (такие варианты ответов выбрали по 18% респондентов).
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общество
Общество
Исследование показало, как часто женщина берет на себя роль кормильца семьи

Исследование "Сравни": женщина берет на себя роль кормильца в каждой десятой семье

© Depositphotos.com / CITAllianceБизнес-леди
Бизнес-леди - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© Depositphotos.com / CITAlliance
Бизнес-леди. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мужчина и женщина делят расходы поровну в большинстве российских семей, при этом в каждой десятой роль кормильца на себя берут представительницы прекрасной половины, показало исследование сервиса "Сравни", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"По данным сервиса, 31% россиян делят семейные траты пополам. В 16% случаев мужчина является кормильцем, а в 10% семей эту роль на себя берет женщина. Треть респондентов отметили, что живут одни и самостоятельно себя обеспечивают, а еще 12% находятся на обеспечении у родителей", - показало исследование мнений более 1200 респондентов.
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Кроме того, аналитики спросили респондентов, как они поступают в случае нехватки денег на повседневные траты. Так, более 60% отказываются от таких трат вовсе, 25% используют кредитные карты или оформляют банковские кредиты, а 10% опрошенных занимают деньги у друзей.
При этом более трети опрошенных стремятся к ежегодному увеличению своего дохода. А 46% уверены, что доход зависит от многих факторов и его сложно спланировать. У половины респондентов часто не хватает денег до зарплаты.
Аналитики отметили, что только по словам 25% респондентов, такое случается крайне редко, 14% испытывали нехватку денег до зарплаты один или несколько раз, а оставшиеся 12% никогда не сталкивались с такой ситуацией.
Точную сумму своих кредитных обязательств знают "до копейки" 63% опрошенных, остальные знают только примерную сумму или не знают вовсе (такие варианты ответов выбрали по 18% респондентов).
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