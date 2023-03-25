https://ria.ru/20230325/zhenschiny-1860573260.html

Исследование показало, как часто женщина берет на себя роль кормильца семьи

Исследование показало, как часто женщина берет на себя роль кормильца семьи - РИА Новости, 25.03.2023

Исследование показало, как часто женщина берет на себя роль кормильца семьи

Мужчина и женщина делят расходы поровну в большинстве российских семей, при этом в каждой десятой роль кормильца на себя берут представительницы прекрасной... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T11:20

2023-03-25T11:20

2023-03-25T11:33

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мужчина и женщина делят расходы поровну в большинстве российских семей, при этом в каждой десятой роль кормильца на себя берут представительницы прекрасной половины, показало исследование сервиса "Сравни", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "По данным сервиса, 31% россиян делят семейные траты пополам. В 16% случаев мужчина является кормильцем, а в 10% семей эту роль на себя берет женщина. Треть респондентов отметили, что живут одни и самостоятельно себя обеспечивают, а еще 12% находятся на обеспечении у родителей", - показало исследование мнений более 1200 респондентов. Кроме того, аналитики спросили респондентов, как они поступают в случае нехватки денег на повседневные траты. Так, более 60% отказываются от таких трат вовсе, 25% используют кредитные карты или оформляют банковские кредиты, а 10% опрошенных занимают деньги у друзей. При этом более трети опрошенных стремятся к ежегодному увеличению своего дохода. А 46% уверены, что доход зависит от многих факторов и его сложно спланировать. У половины респондентов часто не хватает денег до зарплаты. Аналитики отметили, что только по словам 25% респондентов, такое случается крайне редко, 14% испытывали нехватку денег до зарплаты один или несколько раз, а оставшиеся 12% никогда не сталкивались с такой ситуацией. Точную сумму своих кредитных обязательств знают "до копейки" 63% опрошенных, остальные знают только примерную сумму или не знают вовсе (такие варианты ответов выбрали по 18% респондентов).

https://ria.ru/20230321/led-1859504926.html

https://ria.ru/20230310/uverennost-1857105520.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество