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В Киеве задали Зеленскому неудобный вопрос о потерях ВСУ - РИА Новости, 25.03.2023
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13:46 25.03.2023 (обновлено: 17:12 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/zelenskiy-1860589869.html
В Киеве задали Зеленскому неудобный вопрос о потерях ВСУ
В Киеве задали Зеленскому неудобный вопрос о потерях ВСУ - РИА Новости, 25.03.2023
В Киеве задали Зеленскому неудобный вопрос о потерях ВСУ
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале обвинил правительство Украины и президента Владимира Зеленского в использовании украинских... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T13:46
2023-03-25T17:12
в мире
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале обвинил правительство Украины и президента Владимира Зеленского в использовании украинских жизней ради собственной выгоды.По словам Соскина, в стране главенствует полная диктатура, устроившая "пир во время чумы". Она использует население Украины ради собственной выгоды и жертвует их жизнями, пока чиновники разъезжают на дорогих иномарках.Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что качество украинских войск ухудшилось за год спецоперации из-за потери большого количества опытных бойцов. Отмечается, что Украина потеряла многих младших офицеров, которых в течение девяти лет обучали США.
https://ria.ru/20230324/zelenskiy-1860244308.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин
В Киеве задали Зеленскому неудобный вопрос о потерях ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Владимира Зеленского в неоправданных потерях ВСУ

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале обвинил правительство Украины и президента Владимира Зеленского в использовании украинских жизней ради собственной выгоды.
«

"Уже где-то 160 тысяч раненых и погибших, Зеленский, на Украине? <…> Кто будет отвечать, Зеленский, за этих погибших? Для чего они гибнут — чтобы глава Нацбанка паштет какой-то ел?" — спросил он.

По словам Соскина, в стране главенствует полная диктатура, устроившая "пир во время чумы". Она использует население Украины ради собственной выгоды и жертвует их жизнями, пока чиновники разъезжают на дорогих иномарках.
«

"Эта прослойка практически питается украинцами, она жрет украинцев. Украинцы платят кровью, защищают, а в это время олигархи, паразиты, чужеродцы захватили власть и паразитируют на народе", — возмутился эксперт.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что качество украинских войск ухудшилось за год спецоперации из-за потери большого количества опытных бойцов. Отмечается, что Украина потеряла многих младших офицеров, которых в течение девяти лет обучали США.
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В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег Соскин
 
 
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