В Киеве задали Зеленскому неудобный вопрос о потерях ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Владимира Зеленского в неоправданных потерях ВСУ
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале обвинил правительство Украины и президента Владимира Зеленского в использовании украинских жизней ради собственной выгоды.
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"Уже где-то 160 тысяч раненых и погибших, Зеленский, на Украине? <…> Кто будет отвечать, Зеленский, за этих погибших? Для чего они гибнут — чтобы глава Нацбанка паштет какой-то ел?" — спросил он.
По словам Соскина, в стране главенствует полная диктатура, устроившая "пир во время чумы". Она использует население Украины ради собственной выгоды и жертвует их жизнями, пока чиновники разъезжают на дорогих иномарках.
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"Эта прослойка практически питается украинцами, она жрет украинцев. Украинцы платят кровью, защищают, а в это время олигархи, паразиты, чужеродцы захватили власть и паразитируют на народе", — возмутился эксперт.
Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что качество украинских войск ухудшилось за год спецоперации из-за потери большого количества опытных бойцов. Отмечается, что Украина потеряла многих младших офицеров, которых в течение девяти лет обучали США.