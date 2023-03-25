https://ria.ru/20230325/zelenskiy-1860589869.html

В Киеве задали Зеленскому неудобный вопрос о потерях ВСУ

В Киеве задали Зеленскому неудобный вопрос о потерях ВСУ - РИА Новости, 25.03.2023

В Киеве задали Зеленскому неудобный вопрос о потерях ВСУ

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале обвинил правительство Украины и президента Владимира Зеленского в использовании украинских... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T13:46

2023-03-25T13:46

2023-03-25T17:12

в мире

украина

киев

владимир зеленский

олег соскин

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале обвинил правительство Украины и президента Владимира Зеленского в использовании украинских жизней ради собственной выгоды.По словам Соскина, в стране главенствует полная диктатура, устроившая "пир во время чумы". Она использует население Украины ради собственной выгоды и жертвует их жизнями, пока чиновники разъезжают на дорогих иномарках.Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что качество украинских войск ухудшилось за год спецоперации из-за потери большого количества опытных бойцов. Отмечается, что Украина потеряла многих младших офицеров, которых в течение девяти лет обучали США.

https://ria.ru/20230324/zelenskiy-1860244308.html

украина

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин