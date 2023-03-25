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"Шансов выжить нет". В ВСУ назвали самое грозное российское оружие
"Шансов выжить нет". В ВСУ назвали самое грозное российское оружие - РИА Новости, 25.03.2023
"Шансов выжить нет". В ВСУ назвали самое грозное российское оружие
Российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" практически не оставляют шансов укрепрайонам ВСУ, заявили украинские военные в интервью газете "Страна.ua". РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T15:58
2023-03-25T15:58
2023-03-25T16:50
политика
вооруженные силы украины
тос-1а "солнцепек"
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" практически не оставляют шансов укрепрайонам ВСУ, заявили украинские военные в интервью газете "Страна.ua".Как отмечается в статье, превосходство российской артиллерии негативно отразилось на положении киевских силовиков под Артемовском и отрезало их от большей части дорог, ведущих в город.Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" разработана на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Система предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника в них на дистанции до шести километров.На боевой машине смонтированы 24 направляющих для 220-миллиметровых реактивных снарядов с объемно-детонирующей боевой частью. При ее подрыве образуется область избыточного давления, воздействующая на живую силу и укрепления.
https://ria.ru/20230324/stsenariy-1860524392.html
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политика, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек"
Политика, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек"
"Шансов выжить нет". В ВСУ назвали самое грозное российское оружие
В ВСУ пожаловались на разрушительный эффект российских ТОС "Солнцепек", сжигающих позиции