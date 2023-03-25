https://ria.ru/20230325/vsu-1860606064.html

"Шансов выжить нет". В ВСУ назвали самое грозное российское оружие

"Шансов выжить нет". В ВСУ назвали самое грозное российское оружие - РИА Новости, 25.03.2023

"Шансов выжить нет". В ВСУ назвали самое грозное российское оружие

Российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" практически не оставляют шансов укрепрайонам ВСУ, заявили украинские военные в интервью газете "Страна.ua". РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T15:58

2023-03-25T15:58

2023-03-25T16:50

политика

вооруженные силы украины

тос-1а "солнцепек"

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" практически не оставляют шансов укрепрайонам ВСУ, заявили украинские военные в интервью газете "Страна.ua".Как отмечается в статье, превосходство российской артиллерии негативно отразилось на положении киевских силовиков под Артемовском и отрезало их от большей части дорог, ведущих в город.Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" разработана на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Система предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника в них на дистанции до шести километров.На боевой машине смонтированы 24 направляющих для 220-миллиметровых реактивных снарядов с объемно-детонирующей боевой частью. При ее подрыве образуется область избыточного давления, воздействующая на живую силу и укрепления.

https://ria.ru/20230324/stsenariy-1860524392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек"