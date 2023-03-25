https://ria.ru/20230325/vostochnyy-1860543128.html

В России испытают технологию запуска необычайно малых спутников

В России испытают технологию запуска необычайно малых спутников - РИА Новости, 25.03.2023

В России испытают технологию запуска необычайно малых спутников

Компания "Геоскан" планирует летом 2023 года отправить с космодрома Восточный школьный спутник "СтратоСат-ТК1", с его помощью будет опробована технология... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T03:15

2023-03-25T03:15

2023-03-25T05:47

наука

россия

балтийский государственный технический университет "военмех"

рту мирэа

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Компания "Геоскан" планирует летом 2023 года отправить с космодрома Восточный школьный спутник "СтратоСат-ТК1", с его помощью будет опробована технология доставки на орбиту аппаратов, еще меньших, чем наноспутники - пикоспутников, рассказал РИА Новости руководитель проекта малых космических аппаратов "Геоскана" Александр Хохлов.Хохлов уточнил, что полезной нагрузкой спутника будет контейнер с несколькими пикоспутниками. В мире такие маленькие аппараты уже производятся, в России же их выведут на орбиту впервые.В целом, по словам Хохлова, в 2023 году компания планирует запуски четырех малых космических аппаратов. Помимо "СтратоСата-ТК1" зимой 2023-2024 года на орбиту будет отправлен спутник "Горизонт" для Балтийского государственного технического университета "Военмех". С его помощью планируется исследовать устойчивость микросхем к радиации и изменения характеристик солнечных панелей под воздействием космического пространства.Кроме того, сейчас компания создает аппарат TUSUR-GO для Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. На спутнике будут установлены устройства для отработки межспутниковой связи в паре со вторым наноспутником RTU MIREA1 для московского РТУ МИРЭА."Совместный запуск спутников "Геоскана" с университетами позволит студентам и школьникам ближе познакомиться с космонавтикой: проводить собственные эксперименты на орбите и делать интересные научные проекты", - подчеркнул Хохлов. Он уточнил, что с каждым спутником будут непосредственно работать 200 школьников, а онлайн в эту деятельность будут вовлечены более 50 тысяч школьников и студентов. Хохлов напомнил, что в августе 2022 года компания отправила спутник "Геоскан-Эдельвейс" в качестве попутной нагрузки ракеты "Союз-2.1б" также с Восточного. С помощью спутника проходят летные испытания платформы "Геоскан 3U", а также находящихся на ней газовой двигательной установки, сконструированной специально для малых аппаратов, и ГНСС-приемника (ГНСС — глобальная навигационная спутниковая система). "Пико" – приставка, использующаяся в Международной системе единиц для обозначения доли, соответствующей десяти в минус двенадцатой степени (одной триллионной). Приставки "микро" и "нано", обозначающие одну миллионную и одну миллиардную доли, условно используются в спутникостроении для обозначения размеров космических аппаратов. Наноспутники (или кубсаты) состоят из кубических модулей (юнитов) размерами 10 на 10 на 10 сантиметров, а их вес измеряется единицами килограммов. Модули пикоспутников, или тайнисатов (от английского tiny – крохотный) имеют размеры 5 на 5 на 5 сантиметров, то есть они в восемь раз меньше модулей наноспутников. Традиционные полноценные спутники имеют массу от нескольких сотен килограммов до нескольких тонн.

https://ria.ru/20230222/ispytaniya-1853899878.html

https://ria.ru/20230313/sputnik-1857479985.html

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россия, балтийский государственный технический университет "военмех", рту мирэа