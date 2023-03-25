https://ria.ru/20230325/vagner-1860656378.html
Боец "Вагнера" рассказал о работе артиллерии ВСУ на Артемовском направлении
Боец "Вагнера" рассказал о работе артиллерии ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 25.03.2023
Боец "Вагнера" рассказал о работе артиллерии ВСУ на Артемовском направлении
Киев чаще всего применяет артиллерийские орудия и танки в контрбатарейной борьбе на Артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости боец группы... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T22:00
2023-03-25T22:00
2023-03-25T22:00
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донбасс
чвк "вагнер"
вооруженные силы украины
украина
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АРТЕМОВСК (ДНР), 25 мар - РИА Новости. Киев чаще всего применяет артиллерийские орудия и танки в контрбатарейной борьбе на Артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер" из расчета гаубицы Д-1. Ранее бойцы одноименной группы заявили, что основными целями артиллеристов "Вагнера" является пехота противника, техника и укрепрайоны. "Мы стреляем, они в нас стреляют. Обычно танки работают по нам. И тоже артиллерия", - рассказал боец. Командир расчета гаубицы рассказал, что в свою очередь артиллеристы "Вагнера" работают ежедневно, в том числе эффективно используют гаубицу советского образца Д-1. "Лучшее орудие в мире. Очень надежное. На прошлой неделе "разбирали" блиндаж (противника) - два прямых попадания. Основные цели: артиллерия противника (контрбатарейная борьба), живая сила, техника, блиндажи. Работаем достаточно интенсивно, но хотелось бы интенсивнее, больше целей поражать", - пояснил командир. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
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Артиллеристы "Вагнера" под Артемовском
Под Артемовском артиллеристы "Вагнера" советской гаубицей Д-1, как и их деды во времена Великой Отечественной войны, успешно "разбирают" блиндажи противника.
2023-03-25T22:00
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в мире, артемовск, донбасс, чвк "вагнер", вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донбасс, ЧВК "Вагнер", Вооруженные силы Украины, Украина
Боец "Вагнера" рассказал о работе артиллерии ВСУ на Артемовском направлении
Боец "Вагнера": ВСУ чаще применяют артиллерийские орудия на Артемовском направлении