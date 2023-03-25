https://ria.ru/20230325/uss-1860552394.html
Итальянский эксперт рассказал о побеге Усса-младщего
Итальянский эксперт рассказал о побеге Усса-младщего - РИА Новости, 25.03.2023
Итальянский эксперт рассказал о побеге Усса-младщего
Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем сумел дезактивировать электронный браслет и скрыться из-под домашнего ареста за несколько минут, в... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T08:19
2023-03-25T08:19
2023-03-25T08:19
в мире
артем усс
александр усс
италия
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РИМ, 25 мар – РИА Новости. Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем сумел дезактивировать электронный браслет и скрыться из-под домашнего ареста за несколько минут, в Италии найти его будет невозможно, заявил РИА Новости генеральный секретарь профсоюза сотрудников пенитенциарной полиции Альдо Ди Джакомо. "Сломать браслет нетрудно, особенно для тех, у кого есть деньги. Он подсоединен к центральной консоли внутри дома и имеет радиус действия, за который нельзя выходить. Существует возможность дезактивировать систему", - рассказал эксперт. Во вторник апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В среду 40-летний российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении. По его словам, наиболее вероятной возможностью скрыться станет частный самолет, однако даже на автомобиле из Милана можно переехать в сразу несколько соседних стран. "Я уверен, что его больше не найдут. Тот, кто идет на подобный шаг, не поступает так из отчаяния. По-моему, ему удалось все организовать", - добаивл он. Ранее представители карабинеров сообщили РИА Новости, что Артем Усс помещен в базу разыскиваемых лиц, его поиски ведутся по всей Италии, включая аэропорты и пограничные пункты. Доказательств того, что он покинул территорию Италии, у правоохранителей нет. По данным местных СМИ, после получения сигнала тревоги карабинерам пришлось взломать дверь съемной квартиры в пригороде Милана. Усс оставил в ней включенный на большую громкость телевизор, возможно, чтобы создать видимость своего присутствия дома. Согласно записям с камер видеонаблюдения, он покинул квартиру с одним рюкзаком. При этом карабинерам не удалось найти сам браслет: не исключено, что Усс сумел отключить его, чтобы избавиться позднее. В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти гражданам РФ в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы. По данным источников РИА Новости, после решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались обжаловать его в Кассационном суде. Рассмотрение этого дела в высшей инстанции могло занять до нескольких месяцев.
https://ria.ru/20230324/uss-1860411583.html
https://ria.ru/20230324/gubernator-1860256404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артем усс, александр усс, италия
В мире, Артем Усс, Александр Усс, Италия
Итальянский эксперт рассказал о побеге Усса-младщего
Эксперт Джакомо: у Усса-младшего было несколько минут, чтобы скрыться из-под ареста
РИМ, 25 мар – РИА Новости. Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем сумел дезактивировать электронный браслет и скрыться из-под домашнего ареста за несколько минут, в Италии найти его будет невозможно, заявил РИА Новости генеральный секретарь профсоюза сотрудников пенитенциарной полиции Альдо Ди Джакомо.
"Сломать браслет нетрудно, особенно для тех, у кого есть деньги. Он подсоединен к центральной консоли внутри дома и имеет радиус действия, за который нельзя выходить. Существует возможность дезактивировать систему", - рассказал эксперт.
Скрывшегося из-под домашнего ареста Усса-младшего ищут по всей Италии
Во вторник апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса
в США. В среду 40-летний российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении.
«
"Когда браслет оповещает полицию, до момента ее приезда проходит в среднем 7 минут. Часто речь идет о ошибке арестованного или техническом сбое, если, например, он бы захотел выйти во двор погладить собаку. В Милане ты за 7 минут успеешь переместиться на такое расстояние, что найти тебя будет невозможно, особенно, если есть деньги и подготовка", - сказал Ди Джакомо.
По его словам, наиболее вероятной возможностью скрыться станет частный самолет, однако даже на автомобиле из Милана можно переехать в сразу несколько соседних стран.
"Я уверен, что его больше не найдут. Тот, кто идет на подобный шаг, не поступает так из отчаяния. По-моему, ему удалось все организовать", - добаивл он.
Ранее представители карабинеров сообщили РИА Новости, что Артем Усс помещен в базу разыскиваемых лиц, его поиски ведутся по всей Италии, включая аэропорты и пограничные пункты. Доказательств того, что он покинул территорию Италии, у правоохранителей нет.
По данным местных СМИ, после получения сигнала тревоги карабинерам пришлось взломать дверь съемной квартиры в пригороде Милана. Усс оставил в ней включенный на большую громкость телевизор, возможно, чтобы создать видимость своего присутствия дома. Согласно записям с камер видеонаблюдения, он покинул квартиру с одним рюкзаком. При этом карабинерам не удалось найти сам браслет: не исключено, что Усс сумел отключить его, чтобы избавиться позднее.
В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти гражданам РФ в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы.
По данным источников РИА Новости, после решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались обжаловать его в Кассационном суде. Рассмотрение этого дела в высшей инстанции могло занять до нескольких месяцев.
Губернатор Усс заявил, что его сын стал жертвой геополитической игры