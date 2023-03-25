https://ria.ru/20230325/uss-1860552394.html

Итальянский эксперт рассказал о побеге Усса-младщего

Итальянский эксперт рассказал о побеге Усса-младщего - РИА Новости, 25.03.2023

Итальянский эксперт рассказал о побеге Усса-младщего

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем сумел дезактивировать электронный браслет и скрыться из-под домашнего ареста за несколько минут, в... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T08:19

2023-03-25T08:19

2023-03-25T08:19

в мире

артем усс

александр усс

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834713555_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8de22d436364d05aa8c93370682e26f2.jpg

РИМ, 25 мар – РИА Новости. Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем сумел дезактивировать электронный браслет и скрыться из-под домашнего ареста за несколько минут, в Италии найти его будет невозможно, заявил РИА Новости генеральный секретарь профсоюза сотрудников пенитенциарной полиции Альдо Ди Джакомо. "Сломать браслет нетрудно, особенно для тех, у кого есть деньги. Он подсоединен к центральной консоли внутри дома и имеет радиус действия, за который нельзя выходить. Существует возможность дезактивировать систему", - рассказал эксперт. Во вторник апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В среду 40-летний российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении. По его словам, наиболее вероятной возможностью скрыться станет частный самолет, однако даже на автомобиле из Милана можно переехать в сразу несколько соседних стран. "Я уверен, что его больше не найдут. Тот, кто идет на подобный шаг, не поступает так из отчаяния. По-моему, ему удалось все организовать", - добаивл он. Ранее представители карабинеров сообщили РИА Новости, что Артем Усс помещен в базу разыскиваемых лиц, его поиски ведутся по всей Италии, включая аэропорты и пограничные пункты. Доказательств того, что он покинул территорию Италии, у правоохранителей нет. По данным местных СМИ, после получения сигнала тревоги карабинерам пришлось взломать дверь съемной квартиры в пригороде Милана. Усс оставил в ней включенный на большую громкость телевизор, возможно, чтобы создать видимость своего присутствия дома. Согласно записям с камер видеонаблюдения, он покинул квартиру с одним рюкзаком. При этом карабинерам не удалось найти сам браслет: не исключено, что Усс сумел отключить его, чтобы избавиться позднее. В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти гражданам РФ в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы. По данным источников РИА Новости, после решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались обжаловать его в Кассационном суде. Рассмотрение этого дела в высшей инстанции могло занять до нескольких месяцев.

https://ria.ru/20230324/uss-1860411583.html

https://ria.ru/20230324/gubernator-1860256404.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, артем усс, александр усс, италия