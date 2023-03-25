Путин указал на опасность боеприпасов с обедненным ураном
Путин указал на опасность боеприпасов с обедненным ураном из-за радиационной пыли
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Боеприпасы с обедненным ураном, которые Запад собирается поставить Украине, не относятся к оружиям массового поражения, но они так или иначе порождают радиационную пыль и относятся к опасному оружию, сказал президент России Владимир Путин.
"Они, конечно, не относятся к разряду оружия массового поражения. Это правда. Но сердечники снарядов с обедненным ураном, там может быть, разные материалы использованы, но он используется в бронебойных целях, он все-таки так или иначе порождает так называемую радиационную пыль и в этом смысле он, конечно, относится к оружиям наиболее опасного характера", - сказал Путин в интервью Павла Зарубина на "России 24".
Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран.
Природный уран состоит главным образом из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран -235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана -235 в результате обогащения. Тем не менее в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана -235. Уран близок по плотности к вольфраму. Это позволяет снарядам меньшего размера быть равным по массе снарядам из большинства других металлов, снижая при этом аэродинамическое сопротивление. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим заброневым поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.
Как рассказал РИА Новости бывший замглавы МЧС России Юрий Бражников, входивший в 1999 году в состав руководящей группы международной коалиции "Фокус", оказывавшей гуманитарную помощь населению Югославии, мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, замеренной прибором ДРГ-ОГТ непосредственно у поверхности наконечника, составила 530-560 мкР/ч, что в 45 раз превышало естественный радиационный фон для данной местности. По словам Бражникова, применение боеприпасов с обедненным ураном может привести к быстрой экологической катастрофе на Украине, особенно с учетом того, что многие ее районы ранее уже подвергались радиационному воздействию после аварии на ЧАЭС.