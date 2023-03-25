https://ria.ru/20230325/uran-1860641343.html
Путин: России есть чем ответить на применение снарядов с обедненным ураном
Путин: России есть чем ответить на применение снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 25.03.2023
Путин: России есть чем ответить на применение снарядов с обедненным ураном
России есть чем ответить на возможное применение Украиной боеприпасов с обедненным ураном, заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T20:12
2023-03-25T20:12
2023-03-25T21:40
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860652797_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b0c0f9e53d3c1631a79ad51d6011db17.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. России есть чем ответить на возможное применение Украиной боеприпасов с обедненным ураном, заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".Глава государства отметил, что боеприпасы с обедненным ураном не относятся к оружию массового поражения, но они так или иначе создают радиационную пыль и потому считаются весьма опасными. По его словам, в случае их применения неминуемо произойдет загрязнение посевных площадей, что создаст опасность как для местных жителей, так и для окружающей среды.Путин также подчеркнул, что заявление замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди о передаче Украине оружия с обедненным ураном послужило поводом для переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о размещении на территории республики тактического ядерного оружия. Кроме того, Запад как будто специально объявил об этих поставках, чтобы сорвать российско-китайские переговоры, заявил глава государства."В этот же день, когда председатель Си Цзиньпин рассказывал мне и показывал, доказывал положительные стороны китайского плана урегулирования на Украине мирными средствами, в этот же день мы узнали о поставках миллионов снарядов на Украину со стороны западных стран, со стороны поджигателей конфликта. На следующий день прямо перед встречей с прессой узнали вот об этой истории, что Великобритания собирается поставлять снаряды с обедненным ураном", — отметил Путин.Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.Владимир Путин предупредил, что Россия отреагирует на такие поставки соответствующим образом.
https://ria.ru/20230324/uran-1860372484.html
https://ria.ru/20230325/uran-1860593486.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860652797_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a0083d6300d34ab058c436c50825e0e5.jpg
Путин о применении оружия с обедненным ураном
Боеприпасы с обедненным ураном, которые Запад собирается поставить Украине, не относятся к оружиям массового поражения, но они так или иначе порождают радиационную пыль и относятся к опасному оружию, сказал президент России Владимир Путин. "Они, конечно, не относятся к разряду оружия массового поражения. Это правда. Но сердечники снарядов с обедненным ураном, там может быть, разные материалы использованы, но он используется в бронебойных целях, он все-таки так или иначе порождает так называемую радиационную пыль и в этом смысле он, конечно, относится к оружиям наиболее опасного характера", - сказал Путин в интервью Павла Зарубина на "России 24".
2023-03-25T20:12
true
PT1M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин: России есть чем ответить на применение снарядов с обедненным ураном
Путин заявил, что России есть чем ответить на применение боеприпасов с обедненным ураном
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
России есть чем ответить на возможное применение Украиной боеприпасов с обедненным ураном, заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24"
.
«
"Должен сказать, что у России, конечно, есть чем ответить. У нас без преувеличения сотни тысяч таких снарядов (с обедненным ураном. — Прим. ред.). Мы их пока не применяли", — сказал президент.
Глава государства отметил, что боеприпасы с обедненным ураном не относятся к оружию массового поражения, но они так или иначе создают радиационную пыль и потому считаются весьма опасными. По его словам, в случае их применения неминуемо произойдет загрязнение посевных площадей, что создаст опасность как для местных жителей, так и для окружающей среды.
Путин также подчеркнул, что заявление замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди о передаче Украине оружия с обедненным ураном послужило поводом для переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о размещении на территории республики тактического ядерного оружия. Кроме того, Запад как будто специально объявил об этих поставках, чтобы сорвать российско-китайские переговоры, заявил глава государства.
Минобороны: США применили в иракской войне 300 тонн обедненного урана
"В этот же день, когда председатель Си Цзиньпин рассказывал мне и показывал, доказывал положительные стороны китайского плана урегулирования на Украине мирными средствами, в этот же день мы узнали о поставках миллионов снарядов на Украину со стороны западных стран, со стороны поджигателей конфликта. На следующий день прямо перед встречей с прессой узнали вот об этой истории, что Великобритания собирается поставлять снаряды с обедненным ураном", — отметил Путин.
Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.
Владимир Путин
предупредил, что Россия отреагирует на такие поставки соответствующим образом.
Минздрав Сербии рассказал, к чему привело применение НАТО обедненного урана