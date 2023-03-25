https://ria.ru/20230325/uran-1860641343.html

Путин: России есть чем ответить на применение снарядов с обедненным ураном

Путин: России есть чем ответить на применение снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 25.03.2023

Путин: России есть чем ответить на применение снарядов с обедненным ураном

России есть чем ответить на возможное применение Украиной боеприпасов с обедненным ураном, заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T20:12

2023-03-25T20:12

2023-03-25T21:40

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. России есть чем ответить на возможное применение Украиной боеприпасов с обедненным ураном, заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".Глава государства отметил, что боеприпасы с обедненным ураном не относятся к оружию массового поражения, но они так или иначе создают радиационную пыль и потому считаются весьма опасными. По его словам, в случае их применения неминуемо произойдет загрязнение посевных площадей, что создаст опасность как для местных жителей, так и для окружающей среды.Путин также подчеркнул, что заявление замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди о передаче Украине оружия с обедненным ураном послужило поводом для переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о размещении на территории республики тактического ядерного оружия. Кроме того, Запад как будто специально объявил об этих поставках, чтобы сорвать российско-китайские переговоры, заявил глава государства."В этот же день, когда председатель Си Цзиньпин рассказывал мне и показывал, доказывал положительные стороны китайского плана урегулирования на Украине мирными средствами, в этот же день мы узнали о поставках миллионов снарядов на Украину со стороны западных стран, со стороны поджигателей конфликта. На следующий день прямо перед встречей с прессой узнали вот об этой истории, что Великобритания собирается поставлять снаряды с обедненным ураном", — отметил Путин.Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.Владимир Путин предупредил, что Россия отреагирует на такие поставки соответствующим образом.

https://ria.ru/20230324/uran-1860372484.html

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Путин о применении оружия с обедненным ураном Боеприпасы с обедненным ураном, которые Запад собирается поставить Украине, не относятся к оружиям массового поражения, но они так или иначе порождают радиационную пыль и относятся к опасному оружию, сказал президент России Владимир Путин. "Они, конечно, не относятся к разряду оружия массового поражения. Это правда. Но сердечники снарядов с обедненным ураном, там может быть, разные материалы использованы, но он используется в бронебойных целях, он все-таки так или иначе порождает так называемую радиационную пыль и в этом смысле он, конечно, относится к оружиям наиболее опасного характера", - сказал Путин в интервью Павла Зарубина на "России 24". 2023-03-25T20:12 true PT1M40S

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владимир путин, россия