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Минздрав Сербии рассказал, к чему привело применение НАТО обедненного урана - РИА Новости, 25.03.2023
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14:19 25.03.2023 (обновлено: 14:27 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/uran-1860593486.html
Минздрав Сербии рассказал, к чему привело применение НАТО обедненного урана
Минздрав Сербии рассказал, к чему привело применение НАТО обедненного урана - РИА Новости, 25.03.2023
Минздрав Сербии рассказал, к чему привело применение НАТО обедненного урана
Бомбардировки НАТО Союзной республики Югославия в 1999 году с применением обедненного урана были бесчеловечным экспериментом над жителями Западных Балкан,... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T14:19
2023-03-25T14:27
в мире
сербия
нато
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БЕЛГРАД, 25 мар – РИА Новости. Бомбардировки НАТО Союзной республики Югославия в 1999 году с применением обедненного урана были бесчеловечным экспериментом над жителями Западных Балкан, заявила министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич.До вступления на пост министра здравоохранения в 2022 году доктор Груйичич возглавляла Институт онкологии и радиологии Сербии и является одним из ведущих хирургов-онкологов региона."Применение обедненного урана, который не был нейтрализован..., не только привело к росту онкологических заболеваний, отмечаем значительный рост бесплодия у мужчин, аутоимунных заболеваний всех видов, патологий при беременности, определенных умственных нарушений у детей, рожденных в этот период, или чьи родители подвержены этому негативному воздействию", - заявила глава минздрава в эфире Радио и телевидения Сербии.Президент Сербии Александр Вучич накануне адресовал вопрос руководству НАТО на годовщину бомбардировок 1999 года, кто дал альянсу право убивать сербских граждан. В Сербии 24 марта - годовщина бомбардировок НАТО, которые привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.Государственные мемориальные мероприятия состоялись в пятницу вечером в городе Сомбор на северо-западе страны, где 24 марта 1999 года вечером упала первая авиабомба НАТО. Церемония на главной площади в присутствии нескольких десятков тысяч граждан Сербии, президента Александра Вучича, премьера Аны Брнабич, президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика и членов правительства началась с заупокойной службы, которую провел патриарх Сербский Порфирий.Днем в пятницу министр соцзащиты и по делам ветеранов Сербии Никола Селакович, а также посол России Александр Боцан-Харченко возложили цветы к памятнику трехлетней Милицы Ракич и всем погибшим детям в парке Ташмайдан в центре Белграда. Министр обороны Милош Вучевич с командованием армии Сербии возложили венки к памятнику военным погибшим при бомбардировках НАТО в гарнизоне города Рашка.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
https://ria.ru/20230322/uran-1859770016.html
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в мире, сербия, нато
В мире, Сербия, НАТО
Минздрав Сербии рассказал, к чему привело применение НАТО обедненного урана

Минздрав Сербии сообщил о росте случаев бесплодия из-за применения НАТО обедненного урана

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 25 мар – РИА Новости. Бомбардировки НАТО Союзной республики Югославия в 1999 году с применением обедненного урана были бесчеловечным экспериментом над жителями Западных Балкан, заявила министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич.
До вступления на пост министра здравоохранения в 2022 году доктор Груйичич возглавляла Институт онкологии и радиологии Сербии и является одним из ведущих хирургов-онкологов региона.
"Применение обедненного урана, который не был нейтрализован..., не только привело к росту онкологических заболеваний, отмечаем значительный рост бесплодия у мужчин, аутоимунных заболеваний всех видов, патологий при беременности, определенных умственных нарушений у детей, рожденных в этот период, или чьи родители подвержены этому негативному воздействию", - заявила глава минздрава в эфире Радио и телевидения Сербии.
«
"Это был отвратительный и бесчеловечный эксперимент над всем регионом, не только Сербией и Черногорией, надеюсь, что международная научная общественность поймет, что это (последствия бомбардировок для здоровья ныне живущих - ред.) необходимо исследовать научным путем и особенно - запретить оружие с обедненным ураном", - подчеркнула доктор Груйичич.
Президент Сербии Александр Вучич накануне адресовал вопрос руководству НАТО на годовщину бомбардировок 1999 года, кто дал альянсу право убивать сербских граждан. В Сербии 24 марта - годовщина бомбардировок НАТО, которые привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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СМИ раскрыли катастрофические последствия использования обедненного урана
22 марта, 13:38
Государственные мемориальные мероприятия состоялись в пятницу вечером в городе Сомбор на северо-западе страны, где 24 марта 1999 года вечером упала первая авиабомба НАТО. Церемония на главной площади в присутствии нескольких десятков тысяч граждан Сербии, президента Александра Вучича, премьера Аны Брнабич, президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика и членов правительства началась с заупокойной службы, которую провел патриарх Сербский Порфирий.
Днем в пятницу министр соцзащиты и по делам ветеранов Сербии Никола Селакович, а также посол России Александр Боцан-Харченко возложили цветы к памятнику трехлетней Милицы Ракич и всем погибшим детям в парке Ташмайдан в центре Белграда. Министр обороны Милош Вучевич с командованием армии Сербии возложили венки к памятнику военным погибшим при бомбардировках НАТО в гарнизоне города Рашка.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
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